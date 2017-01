Google Plus

De Lerma: "Los árbitros son imparciales, no tienen intención de favorecer a nadie" | Foto: JB Monterrey (VAVEL)

Carlos De Lerma ha hablado ante los medios sobre la polémica jugada que dio los tres puntos al Club Deportivo Toledo el pasado domingo en el Salto del Caballo ante el Arenas de Getxo, la cual está generando una gran división tanto de opiniones favorables al Toledo como de críticas hacia el conjunto capitalino. El capitán del conjunto toledano asegura que los colegiados no se dejan influir por ningún revuelo como el que se está generando con esta jugada:

"Los árbitros son imparciales. No tienen intención ni de favorecer ni de perjudicar a nadie. Sus decisiones unas veces te pueden favorecer y otras no, pero son puntuales", añadía el jugador verde.

"Los árbitros son personas, y al igual que nosotros pueden equivocarse en sus decisiones".

Respecto a la jugada en sí, 'El Puma' De Lerma trata que el colegiado siempre va a cumplir el reglamento, te favorezcan o no, y añade que a lo largo de la temporada el Toledo también se ha visto perjucidado por decisiones arbitrales y no han generado tanto revuelo: "El colegiado lo único que hace es aplicar el reglamento. No es un error arbitral, aunque parezca lo contrario. A lo largo del año hemos sufrido varios errores, y pese a eso, seguimos peleando y siempre callados. El arbitro es una persona igual que nosotros y se puede equivocar".

Por último, De Lerma dice que la victoria ante el Arenas les refuerza pese a esa circunstancia y sobre el partido del domingo ante el Logroñés en Las Gaunas, asegura que será complicado: "Es una victoria que nos refuerza más en nuestro trabajo. Es una circunstancia peculiar que pudo haber pasado en cualquier momento del partido. El partido de las Gaunas no será nada sencillo, será complicado ganar puesto a que de por sí es complicado puntuar allí".