El Toledo bajo mínimos | Foto: JB Monterrey (VAVEL)

El Toledo está bajo mínimos. El club castellano juega el domingo en Las Gaunas ante el Logroñés, pero los de Onésimo cuentan con un contratiempo: su delantera habitual. Tanto Owusu como Lolo Plá, los habituales en la delantera del club verde, han estado dos días fuera de su nivel.

Respecto a Owusu, padece un virus estomacal. El delantero ghanés ha estado dos días sin entrenar. Lo que al principio parecería puntual, está cogiendo fuerza, y por tanto, está generando dudas sobre si entraría en la convocatoria ante el Logroñés.

Por otro lado, Lolo Plá tampoco ha podido estar al 100% en los dos últimos días de entrenamiento del conjunto de Onésimo Sánchez. El primero de ellos comenzó el entrenamiento, pero se tuvo que retirar del mismo debido a molestias en su rodilla, y completó su trabajo en el gimnasio. Este segundo día que ha estado sin entrenar se le ha encontrado una descalcificación en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, y queda pendiente de evolución bajo tratamiento específico.

El hecho de que no entren en la convocatoria haría cambiar el sistema a Onésimo o buscar revulsivos que ocupen esas plazas, aunque su competencia (Javi Gómez y Roberto García) podría estar disponible para Logroño. Obviamente, los números no son los mismos, pues entre Javi Gómez y Roberto han anotado dos goles en Liga esta temporada (los dos del ex del Socuéllamos), mientras que Owusu y Lolo Plá son los máximos goleadores del equipo, y entre los dos han marcado doce de los veintiún tantos del Toledo en la competición doméstica, cinco y siete tantos para cada uno respectivamente.

Una convocatoria después del lío del partido frente al Arenas, aunque esto hace oídos sordos a los jugadores verdes, pues nadie exagera en la ciudad imperial. A estas dos hipotéticas bajas, hay que añadirle la de Israel Castro, pues el méxicano se pierde seguro el partido ante Logroñés por sanción, tras cumplir ciclo de tarjetas.