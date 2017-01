Navalcarnero - Fuenlabrada: cuentas pendientes (II)

Google Plus

Nuevo derbi madrileño para los de Antonio Calderón y nueva hora de curar heridas. Dos semanas que fueron cuantiosamente duras en la primera vuelta, con dos dañinas derrotas ante sus vecinos de la Comunidad. Ante el Sanse ya se saldó tal deuda con una remontada in extremis y ahora esperan que los rojiblancos acaben de igual forma, pero a poder ser con menos sufrimiento. Segundo capítulo de la vendetta azulona.

Los de Juanjo Granero aún recuerdan el partido de la primera vuelta: seriedad y rigor en su juego los 90 minutos y a esperar sus fallos, porque llegan. A ese esquema a buen recaudo que se volverán a acoger, pero ahora con el calor de los suyos en un Mariano González en el que se espera un buen ambiente.

CDA Navalcarnero: la vuelta del fortín

No solo el Fuenlabrada tiene labores pendientes, también los locales. Hablamos de un Navalcarnero que no gana en su feudo desde el 6 de noviembre ante el Logroñés, con tres empates a un gol desde la fecha. No están cayendo en el Mariano, pero volver a la senda de la victoria es fundamental para alejarse de los puestos de peligro.

Catena y Joya cumplen ciclo esta jornada

Vienen de caer en Sarriena ante la SD Leioa, una de las revelaciones del año en la categoría de bronce. No pudieron traer botín de zona vasca como sí hicieron en sus dos últimas visitas a Gernika (1-1) e Irún (1-3).

Afrontan el partido con las importantes bajas de Catena y Joya. Dos jugadores a los que les costó entrar en la dinámica del equipo, pero que ahora son fundamentales en el esquema de Granero en la defensa y el medio, respectivamente. Ambos se pierden el choque por acumulación de amarillas.

CF Fuenlabrada: nueva oportunidad

El conjunto azulón afronta este partido de la jornada 23 con los playoffs más cerca que nunca. Una victoria sumada a un pinchazo de los de arriba podría hacer a los de Calderón dormir el domingo en puestos de playoffs. Actualmente, están a un solo punto.

Dioni y Milla, bajas fundamentales

Llegan con las ganas de redimirse del partido de la primera vuelta, donde cayeron en el Fernando Torres por 0-2. Vienen de vencer al Sanse en los últimos minutos con un doblete de Diego Cervero y de pasar ante el Burgos en Copa RFEF. Moral por las nubes. Solo hay un pero, las sanciones que también afectan al Fuenla y de qué manera: Dioni y Milla serán baja por amarillas.

Un Fuenlabrada que tiene muchas caras nuevas en su plantilla en un mercado invernal muy movidito: Pol Freixanet (portero), Jaume Sobregrau (central), Adrián Diéguez (central) y Almagro (centrocampista). El primero y el último ya han debutado y los otros dos zagueros podrían hacerlo este fin de semana.

Posibles onces iniciales

CDA Navalcarnero: Lejárraga; Stevens, Manu Jáimez, Jesus, José Antonio; Alberto Alonso, Gonzalo, Cifo, Adán; Joaquín y Nacho Buil.

CF Fuenlabrada: Isma Gil; Velasco, Pavón, Juanma, Fran; Rubén Sanz, Nana, Cristóbal, Borja Sánchez, Molinero y Cervero.