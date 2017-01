Previa. Real Sociedad B - SD Amorebieta: demarrar o hacer 'la goma'

Google Plus

Zubieta abrirá la jornada del grupo segundo con un interesante derbi vasco que se presenta, si no dramático, sí decisivo en la lucha por mantener la categoría en la que ambos contendientes se hallan inmersos. Ganar adquirirá además el valor doble de hacer restar a un rival directo.Sin embargo, ni la diferencia de 6 puntos que separan a los guipuzcoanos, décimosegundos con 28, de los vizcaínos, antepenúltimos con 22, ni el factor campo, parecen argumentos suficientes para otorgar ningún favoritismo en un choque cuyos cinco precedentes registrados en 2ªB en tierras guipuzcoanas ofrecen un equilibrado balance de dos victorias por equipo y un solo empate.

Tanto unos como otros intentarán sumar los tres puntos para despedir una cuesta de enero especialmente dura para los visitantes, que no conocen la victoria desde que se inició el nuevo año. Una derrota en La Palma ante un rival directo como el Mensajero, y sendos empates en Urritxe ante Navalcarnero y Real Madrid Castilla impiden a los vizcaínos abandonar unos puestos de descenso que mantendrán a final de la jornada aun consiguiendo el triunfo este sábado.

Eso sí, reducir la distancia de 4 puntos con respecto a la posición de playout que marca el Socuéllamos es el principal objetivo, a la vez que superar el average particular con el Sanse, con quien firmaron tablas en el partido de la primera vuelta (0 -0). Para ello el ‘Amore’ deberá mejorar su pobre rendimiento a domicilio, ya que con sólo cuatro puntos, fruto de una victoria en Leioa y un empate en Artunduaga, sólo el Zamudio y el Socuéllamos ofrecen peores números como visitantes.

Enfrente no tendrán los vizcaínos el mejor rival para iniciar el despegue, ya que el filial donostiarra viene de encadenar dos grandes resultados a domicilio que han fortalecido su moral y lo mantienen temporalmente fuera de peligro. Primero fueron capaces de lo que ningún otro equipo había hecho hasta la fecha, profanar el feudo del líder Albacete; resultado que a punto estuvieron de repetir en el Stadium Gal hace una semana. De hecho, y a pesar de desperdiciar un penalti a favor, los potrillos se llegaron a poner con un 0-2 a comienzos de la segunda parte, para dejarse igualar (2-2) por un Real Unión que se mueve en zona de playoffs.

Ahora, con el deseo de resarcirse de la derrota cosechada en su último partido como local, el Sanse pretende seguir encadenando resultados acordes a su buen juego sobre el césped, que le hace ser, por detrás del Albacete, el equipo más realizador de todo el grupo segundo.

Novedades y posibles alineaciones

Sin sancionados ni lesionados, la convocatoria de Imanol Alguacil queda pendiente de la llamada de Eusebio Sacristán de jugadores como Jon Bautista para rendir visita al Santiago Bernabéu. Sin el segundo máximo realizador de la categoría, Eneko Jauregi sería el delantero de referencia de los potrillos. Sí que es segura la ausencia de Odriozola, habitual del primer equipo estas últimas semanas desde la lesión del lateral Zaldúa. Precisamente otro defensa, con pasado en el filial realista, Alberto Morgado, es la gran duda en las filas del Amorebieta. El lateral zurdo, que volvía a contar para Aitor Larrazábal, se caía a última hora del once inicial del equipo zornotzarra ante el Real Madrid Castilla, y dejará probablemente su sitio a Eriz Goiria. El resto del once plantea muchas dudas, sobre todo en la zona media y ofensiva, teniendo en cuenta la mala dinámica de resultados del equipo y las diferentes alternativas disponibles.Javi Rodríguez, Fiddes, Seguín y Adrien Goñi luchan por dos puestos en la zona ancha, mientras Koldo Obieta y Moustapha podrían tener su oportunidad si el técnico opta por dar descanso a alguno de los dos miembros de la veterana delantera azul. No es descartable tampoco que el último fichaje de los zornotzarras, Mikel Álvaro, dispusiera de sus primeros minutos aunque iniciase el partido desde el banquillo.

Posibles onces

Real Sociedad B: Sisniega, Ibarbia, Le Normand, Lapeña, Kevin, Gorostidi, Sangalli, Muguruza, Guridi, Merquelanz, Jauregi.

SD Amorebieta: Jon Villanueva, Garmendia, Olaortúa, Rubén, Goiria, Javi Moreno, Baqué, Fiddes, Muniozguren, Seguín, Orbegozo.