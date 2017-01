UD Logroñés - CD Toledo: Las Gaunas reciben a un segundo con ganas de primero

Google Plus

Nueva domingo de fútbol en Las Gaunas. La jornada matutina del domingo abrirá con un duelo entre Logroñés y Toledo, dos equipos que a principios de temporada tenían el mismo objetivo, sin embargo, sólo uno ha conseguido mantenerlo mientras que el otro ha pasado de volver lo ha cambiado. El primero es el que actúa de visitante, el Toledo, mientras que el segundo es la Unión Deportiva Logroñés.

El Logroñés viene de perder en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda. El partido acabó con 1-0 favorable a los majariegos, tras el gol de Nono a los veinte minutos de partido. Una derrota que hundía al Logroñés, pues el cuarto partido consecutivo sin ganar y sólo ha conseguido una victoria en los últimos siete partidos. A tres puntos del descenso y empatados con la promoción de permanencia, por tanto, la situación en Logroño es crítica.

El Toledo por su parte, viene de ganar en el Salto del Caballo al Arenas, un partido que decidió Lolo Plá al transformar un penalti en el descuento. Un gol que durante toda la semana ha generado un ambiente hostil entre ambos equipos, pues la polémica viene con un penalti protestado, repetición del penalti tras fallarlo en primer momento Lolo Plá y éxpulsión del portero del Arenas Txemi más protestados, y jugadas previas a la jugada del penalti todavía más protestadas por los aficionados del club vizcaíno.

Fichajes para dar un cambio de ambiente

Los dos equipos se han reforzado este mercado invernal, aunque el Logroñés ha hecho más movimientos que el Toledo. Mientras que el Toledo sólo ha contratado para las órdenes de Onésimo a Alberto Castaño 'Canario', el Logroñés esta semana se le suma a incorporaciones como Cesar Remón un fichaje que entusiasma bastante en Logroño, Titi.

El fichaje de Titi puede sembrar algo más de dinamismo a la banda derecha de la dinastía riojana. Además, Miguel Santos, quien se rompiera el ligamento en el último encuentro de la temporada pasada frente al Sevilla Atlético, equivalentes a los playoffs de ascenso y el cual está tratándose de su lesión, ha firmado para la temporada 17-18 con el Logroñés. Pero al equipo le falta un 9, una referencia goleadora que sume tantos y saque al equipo del abismo. El canterano Marcos André está demostrando su valía, pero aún así hacen falta más mimbres en ataque.

El Toledo, aunque tiene a cuatro referentes en el ataque, también busca otro nueve, y Onésimo tiene claro que necesita a otro hombre en la punta de ataque.

Incógnita de cambios en las formaciones

La mayor contundencia defensiva, el sistema de 5 defensas, no está acabando de funcionar y el Logroñés lo nota. pero el problema capital es la falta de Gil. El equipo crea ocasiones, pero le cuesta un mundo marcar. Por ello, Logroñés buscará cambiar para este partido, un cambio que beneficie de cara al resultado del partido.

El Toledo, por su parte, también puede necesitar un cambio en su formación, pues sus máximas bazas en ataque, Lolo y Owusu, no han estado a su mejor nivel esta semana debido a problemas físicos, y hasta que el Toledo viaje a Logroño no se sabrá si alguno o ambos entran o no en la convocatoria.

Owusu tiene más posibilidades que Lolo, pues mientras que lo del delantero guineano era un virus estomacal, lo del ex del Cádiz fue una descalcificación en el tendón rotuliano. Javi Gómez, revulsivo de los dos anteriores, no completó el último entreno, por lo que en Toledo también se está pendiente de él.

Además, en el Logroñés, Amelibia recibiró un golpe en la cabeza y le dieron puntos, por lo que no tiene muchas posibilidades de entrar como titular. En el Toledo, volverá Echaide por el sancionado Israel Castro, el cual se pierde el partido por ciclo de tarjetas.

Las rachas no ayudan

El Logroñés no gana desde hace más de un mes. Debido a la delicada situación en la tabla el discurso del club, el objetivo ya ha pasado a ser el de lograr la permanencia lo antes posible, desechando cualquier idea de playoff.

En Toledo, esa carencia de victorias es más larga, pero lejos del Salto del Caballo. El club toledano lleva tres meses sin ganar fuera de casa, desde que ganara en Urritxe con un gol de penalti en el último minuto de Lolo Plá. Ambos buscan cortar esa racha, y dar tres puntos a su afición necesitados en estos incisos.

Posibles onces

UD Logroñés: Miguel; Ferrone, Caneda, Pazó, Paredes, León, Remón, Espina, Titi, Reguilón y Marcos André.

CD Toledo: Alcolea; Expósito, Echaide, Adrián, Toni Sánchez, De Lerma, Barranco, Jordán, Esparza, Pablo González y Canario.