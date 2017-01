Previa Arenas Club - UD Socuéllamos: tres puntos vitales

Google Plus

Con el recuerdo de la jugada polémica del Arenas frente al Toledo en el Salto del Caballo, los locales enrabietados tratarán de sumar una victoria para su casillero y salir de la zona baja de la tabla en la que se están metiendo poco a poco ya que no ganan desde el 6 de Noviembre frente al Mensajero (1-2). Por su parte el Socuéllamos, viene arrastrando la carga de no ganar todavía fuera de casa. Tres empates es lo único que ha podido conseguir fuera del Paquito Jiménez.

Bajas e incorporaciones para el partido

Para el choque el Socuéllamos tiene las bajas por sanción Salva y Alex Cortell, por lo que su entrenador, Ángel García Cosín, tiene disponibles a 16 jugadores.

Ya puede contar con Manu Miquel, pese a haber realizado solo un entrenamiento, tras ser cedido por el Albacete. Por el momento, está descartado Óscar Martín, porque aún no se ha recibido el transfer y además el portero Kevin Ulbrich podría volver a la convocatoria, pero al banquillo, al no estar aún totalmente restablecido de sus molestias en el hombro.

Por su parte, el Arenas verá debutar a Pablo Fid bajo palos tras regresar de su cesión y después de varias convocatorias la temporada pasada y en Toledo. Pablo cubrirá la baja de Txemi que vio dos amarillas en Toledo. El cuadro vasco además, se ha visto reforzado con la llegada de jugadores jóvenes como Alberto Toril, Nacho Pérez o Camus.

"Es el momento de dar un golpe sobre la mesa"

En declaraciones de Ángel García Cosín a EFE, el técnico del Socuéllamos afirmaba: "Estén los que estén, es el momento de dar un golpe sobre la mesa y empezar ya a ganar fuera". Pocos efectivos para el conjunto socuellamino que pese a las bajas, tratará de sumar su primera victoria fuera de casa. "Está claro que en casa lo estamos haciendo bien y mal fuera, por lo que ya es momento de empezar a ganar, ya que si no lo vamos a pasar mal. Una de las claves para empezar a escalar puestos en la tabla es obtener los tres puntos fuera de casa. Si solo sumas un punto o tres puntos en el Paquito Jiménez, no te sirve de nada si fuera de Socuéllamos, no ganas".

En cuanto a lo táctico se refiere, el entrenador de Alcázar decía acerca del Arenas que les ayudará su fútbol directo, al que le saca partido en segundas jugadas, no complicarse en nada, con poso y peso específico en el campo y con muchas alternativas en su juego.

También ha destacado su equilibrio defensivo: "con buena portería, buenos laterales, entre ellos Aguiar y el central Cabero, con buenos conceptos en el centro del campo, hacia delante, con dos mediocentros muy fuertes, como Nacho Matador y Borja Díaz y arriba tienen dinamita, con el delantero Ubis o con la aportación de jugadores como los centrocampistas Aitor Ramos o Luis Manuel Villa".

Para acabar con el análisis del rival, Cosín sentenciaba diciendo: "son muy peligrosos, como ya han demostrado contra rivales cualificados, aunque mantengan en mismo patrón de juego, pero lo desarrollan a la perfección, que tienen claro lo que hacen y lo hacen bien".

Cómo llega cada equipo

El YUGO UD Socuéllamos es 16º con 26 puntos y viene de ganar por 3-1 al Sestao River en un partido en el que se fueron al descanso con 1-1 en el marcador, pero finalmente los locales supieron jugar sus cartas, y ganaron con superioridad el encuentro.

El Arenas de Getxo, es 13º con 28 puntos y su recuerdo más cercano es la derrota por 1-0 frente al Toledo en el Salto del Caballo. El partido iba 0-0 hasta que en el último minuto el colegiado pitó penalty a favor de los locales, y Lolo Plá lo falló. El árbitro lo mandó repetir porque según él, el portero se había adelantado y expulsó a este. En el segundo lanzamiento, Plá lo anotó con un jugador de campo bajo los palos ya que el Arenas ya había realizado los tres cambios. Finalmente 1-0 en el marcador y el Toledo obtuvo los tres puntos.

García Cosín añadía acerca de este partido: "Por lo tanto, a salir enchufados desde el inicio, a reivindicar el juego que estamos haciendo, traduciéndolo con goles, y a ganar sí o sí, que seamos lo que queremos proponer y dominarlos, que no estemos a su merced". Se espera un partido vibrante entre dos equipos que lo van a dar todo por obtener tres puntos vitales que le servirán de mucho a quien los obtenga. A las 18:30 en Gobela, Arenas Club - UD Socuéllamos. Dirigirá el partido el colegiado aragonés David Baiges Dones.