Goles de salvación

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes ha ganado cuatro a uno al Rayo Majadahonda en un partido que será recordado por la cantidad de tiros a puerta de los locales que se tradujeron en goles. El Rayo Majadahonda creó juego en la primera mitad, pero sin apenas ocasiones. El Sanse, mientras tanto, se dedicaba a aprovechar sus opciones. En la segunda parte, sólo hubo un equipo en el partido. Alfredo Santaelena repetía el mismo once que perdió 3-2 contra el Fuenlabrada la semana pasada.

Toque contra precisión

El encuentro comenzaba con un Rayo Majadahonda mandando con el balón. Tocando a base de pases rasos. El Sanse, mientras tanto, se dedicaba a tapar huecos y evitar que su rival llegara a la portería contraria de manera clara. Y eso lo consiguió media hora de partido. Tanto es así que las mejores intentonas llegarían de los locales gracias a una salida rápida hacia la portería contraria, tras pérdida del contrario. La mejor fue antes de los diez primeros minutos con un cabezazo de Sergio procedente de una falta colgada que se iba por poco. Antes, Matas y Arranz habían contribuido sin fortuna. Eso sí, el delantero-centro de los franjirrojos a la segunda no fallaba. Pase entre líneas de Mancebo a Matas y dentro del área se revolvía entre los defensas para poner el 1-0. Minuto 27 y el Sanse ya estaba adelante, pese al dominio de fútbol combinativo del Majadahonda.

Un tanto que sirvió para ver un paso más en ataque de los visitantes. Ya no solamente tocaban, sino que finalizaban. En el minuto 33, un córner se paseaba por la línea de gol de Raúl Moreno sin rematador para poner el miedo en la grada. Un temor que se iba a agrandar en la siguiente acción. Enésima jugada de toque que le llegaba al extremo Ñoño, que con un recorte y un tiro hacía intervenir al portero Raúl Moreno con un paradón que salvaba el 1-1.

Era extraño no ver en el luminoso al menos un empate observando quien tenía el balón. Sin embargo, la precisión era del Sanse. Incluso los de Santaelena pudieron irse al descanso con 2-0 a favor si no llega a realizar un paradón Basilio en un mano a mano con Mancebo. El primer acto dejaba una moraleja básica en esto del fútbol: si no tiras a puerta, no ganas.

Mancebo y Zazo, protagonistas

Tras el paso por vestuarios, el Sanse salía con una versión mejorada. No solamente cerraba espacios. Ahora tenía algo más la pelota, aunque el Majadahonda seguía dominando la posesión. Los de Matapiñonera avisaron en el minuto 49 rozando el gol, pero la defensa rival sacaba el esférico de la línea. En la siguiente jugada sí iban a culminar. Mancebo sacaba un córner, Matas la peinaba y Zazo metía el 2-0 con un cabezazo. Jugada ensayada que salía bien. Fue el colmo para el Rayo Majadahonda que tenía el balón pero perdía por dos goles. Una circunstancia que sacó del partido a los de Iriondo. Era la hora del recital sansero de Mancebo y Zazo.

A la hora de partido un nuevo córner sacado magistralmente por Mancebo lo remataba Zazo en el segundo palo hacia gol. 3-0 con dos goles de uno de los fichajes de invierno de los del Norte de Madrid. Además, Mancebo hacía su segunda asistencia de la mañana. No iba a ser la última. Con un Majadahonda inexistente por impotencia, de nuevo Mancebo, en el 65, daba un pase entre líneas para dejar a Dani Pichín solo ante el portero y hacer el 4-0. Recital de fútbol del “10” sansero. Tres asistencias y participación en todos los goles de su equipo.

El resto del duelo fue para pensar en las siguientes jornadas. El Sanse daba por bueno el 4-0, aunque el Majadahonda maquillaba el resultado en una de sus pocas llegadas con un gol inservible de Rubén Valverde poco antes del descuento. Su rival había dado su mejor cara con gran puntería y ellos no. Las tres asistencias de Mancebo y los dos goles de Zazo ayudaron a ver las diferencias del domingo. Todo lo que no les entraba a los frajirrojos jornadas atrás, les entró en este duelo.

Con este resultado, el Sanse se queda con 26 puntos y sale de la zona de descenso directo. Su próximo rival en liga será el Toledo fuera de casa. Por su parte, el Rayo Majadahonda se queda con 33 puntos y sigue optando a la zona de playoff de ascenso. Se medirá al Navalcarnero la semana que viene.

Puntuaciones VAVEL 2B