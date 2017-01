Aridane vale por tres

Partido importante en la tarde del Domingo en el Carlos Belmonte.

Frente a frente dos equipos que sabiendo como se había desarrollado la 23ª jornada en el grupo 2, una victoria daría alas a cualquiera de los dos conjuntos. El Albacete para escaparse de sus perseguidores y poner tierra de por medio, y por contra el Real Unión, recortar esa distancia en los puestos play off.

Plaga de ausencias en ambos conjuntos y eso solo significa, rotaciones. El entrenador local, Jose Manuel Aira, con la defensa en cuadros por las ausencias de Arroyo y Carlos Delgado por sanción y la seria duda del francés Mickael Gaffoor. Sin embargo pudo ser de la partida acompañado por Adri Gómez junto con Mode y Galas en los laterales. Por parte de los visitantes, Asier Santana con las notables ausencias de los laterales Urkizu y Azkoiti como la del killer Jorge Galán optó por dar entrada a Gorosabel, darle la primera oportunidad como titular en Liga a Roger Escoruela y que la veteranía y el oportunismo de Aritz Mujika pudiera dar alguna alegría en un campo aún más complicado que el propio Stadium Gal.

Aridane deja su sello

El peligro y el Albacete iban de la mano durante prácticamente todo el encuentro. Sin ir más lejos, la primera oportunidad del partido corrió a cargo del hombre del partido, a Aridane le faltó unos pocos centímetros para enganchar el balón servido por Josan desde la banda. No obstante, Aritz Mujika estuvo a punto de dar un susto a la afición manchega tras ganarle la partida a Gaffoor. Garrafal fallo del jugador unionista que en las últimas semanas no consigue resolver delante de la meta rival. Ante este comienzo algo turbulento, el Albacete se hizo dueño del balón y dio tranquilidad al juego. El primer gol de la tarde no tardaría mucho en llegar, de saque de esquina. Fran Carnicer, especialista a balón parado, puso un buen balón a la cabeza del tanque canario para que este pusiera el primero de sus dos goles de la tarde. Sin quitar méritos a la ejecución, la defensa irundarra no supo parar a un Aridane, que arrancaba la jugada desde prácticamente el borde del área, y remató fantásticamente al fondo de las mallas solo ante la falta de marca y la mala salida del portero Tena. Intentó responder el Real Unión con un centro chut de Mikel Martins pero que Tomeu Nadal desbarató sin mayores problemas. A partir del gol, los espacios que ofrecía el rival invitaba al Albacete a ser más vertical y poder lanzar contras peligrosas. Muchas de ellas desde la banda derecha que tenía amo y señor en la tarde de domingo, Josan. Velocidad y desborde para preparar el terreno del siguiente gol de la tarde. Una recuperación del propio Josan, propició una cabalgada de este para que Aridane aprovechase en el primer palo el balón brindado por su compañero y poner el definitivo segundo gol de la tarde. La defensa unionista de nuevo en los laureles, y ya van unas cuantas jornadas en las que se va diluyendo ese equipo rocoso al que costaba hacer goles, y no nos engañemos, un equipo al que le cuesta horrores obtener uno a su favor.

A partir del segundo gol, el Albacete hizo lo propio en estos casos, y dejó que el Real Unión mimase el balón, sin acierto de cara a poner balones a los hombres de la delantera. Tras la vuelta de los vestuarios, Asier Santana quiso dar un giro a lo acontecido en el primer acto y dio entrada a Thaylor en lugar de Escoruela en su primer partido como titular donde Josan le hizo pasar una tarde algo complicada. La segunda mitad fue un quiero y no puedo por parte de los irundarras. El control de balón se lo cedió el equipo manchego, sin embargo con ninguna opción clara de poner en peligro la meta defendida por Nadal. El Albacete, esperando conectar alguna contra para aumentar el marcador, sin embargo se encontró una defensa txuribeltz más metida en el partido. El peligro aún siendo efímero, iba más a favor de los locales que de los txuribeltz.