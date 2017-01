El Leioa está de moda

Google Plus

Pasamanos en el Silvestre Carrillo (fuente El Dorsal.com)

El Leioa es tendencia. Y se lo ha ganado, porque solamente un equipo en el Grupo II puede presumir de tener más puntos que ellos, el Albacete Balompié. El mérito es de todos, desde el presidente hasta el utillero. Todos han contribuido a llevar al Leioa a hacer historia. No hay dudas de que los vizcaínos están viviendo el mejor momento de su existencia. Y eso al final se refleja en la atención de los medios de comunicación. Ahora mismo, los de Sarriena son noticia constante. Y todas las radios, televisiones o periódicos, quieren tener a miembros de este club para tertulias o entrevistas. La presencia de la entidad presidida por Javier Landeta en los medios de comunicación se ha multiplicado.

Y queda lo mejor. Porque este fin de semana visita Sarriena el Real Madrid Castilla. Y este partido es de lo mejor que se puede ver ahora mismo en toda la Segunda B. Sarriena presentará su mejor aspecto en lo que va de temporada, un lleno total. Las mesas de prensa también se llenarán de cámaras, periodistas y medios para cubrir lo que puede ser un partido clave. Un duelo que podría cambiar definitivamente el destino del Leioa, llevándolo a luchar por cotas más altas que la permanencia. Porque con 42 puntos y a falta de 14 jornadas, la categoría estaría, salvo cataclismo histórico, asegurada.

Y lo mejor para el Leioa es que la atención periodística no está siendo solamente en día de partido. El 31 de enero ha sido un día histórico para el Leioa en cuanto a repercusión en los medios. Hasta tres intervenciones ha habido de jugadores leioztarras. Primeramente, el nuevo fichaje, Sergi Arimany, intervino en Radio Marca, en la tradicional tertulia de fútbol modesto de todos los martes. Posteriormente, Javier Landeta participó en Onda Deportiva y más adelante, fue el míster Igor Gordóbil quien intervino en Cope. El Leioa es un club muy abierto a la prensa y eso al final facilita las cosas. El club obtiene la repercusión soñada y los medios pueden disponer de una buena fuente de información procedente de Sarriena.

Arimany da sus impresiones en su 27 cumpleaños

El delantero catalán participó en la tertulia de Radio Marca el día de su vigesimoséptimo aniversario. Inicialmente, explicó que su fichaje por el Leioa fue rápido. "Todo el mundo me habló bien de este club", comentó el ariete. Refiriéndose ya al partido, Arimany alabó la actuación de Ángel en la isla de la Palma, destacando sus paradas claves. Sergi está ansioso por jugar en Sarriena: "el césped está increíble y tengo ganas de ponerme la camiseta de local, y más contra el Castilla". El gerundense además añadió que el objetivo es la permanencia, "lo del playoff no lo he oído en ningún lado".

Después, el de Olot trató de explicar su carrera deportiva, en la que ha recorrido varios países, entre los que se encuentran Austria y Alemania. Sobre el fútbol austriaco, el atacante explicó que van en el buen camino; "está dando un paso de gigante", aunque destacó que a los extranjeros se les pide más. Además el atacante subrayó que en la Segunda austriaca se entrena mucho más que en España; "todas las semanas hay doble sesión". Eso sí, Arimany reconoció que a nivel económico, la Segunda Austriaca es algo superior a la Segunda B española.

Después, Sergi habló sobre su siguiente paso en su trayectoria, la 3. Bundesliga. "Estábamos abajo, y en casa había 15000 personas todos los fines de semana", relató Arimany. Después, contó su vuelta a Austria, en la que destacó que el fútbol no era lo primordial y por eso decidió cambiar de aires. Cambiando de tema, poco después Arimany defendió que la diferencia entre categorías no es tan grande; "hay jugadores de Tercera que pueden jugar en Primera, y otros de Primera que lo pasarían mal en Tercera". El ex del Kapfenberg destacó que la diferencia entre el fútbol modesto y la élite es básicamente una: "hacer las cosas más rápido y con más intensidad".