Entrevista. Armando Corbalán: ‘Todos se están volcando conmigo desde mi llegada’

IMAGEN: Sestaoriver

El pasado sábado el Sestao River se reencontraba casi dos meses después con la victoria, primera del nuevo año, segunda conseguida en casa, y tercera en toda la liga. Muchos rostros felices en un equipo que abandonaba el farolillo rojo de la clasificación, y entre todos ellos el de un joven debutante que aportaba en apenas treinta minutos su primer gol con la zamarra verdinegra. Era Armando Corbalán Domingo, un joven centrocampista cedido por el Valencia CF tras desvincularse del histórico CD Castellón.

A dos meses de cumplir 23 años de edad, Armando es un jugador forjado en las categorías inferiores del Levante, con cuyo filial llegó a debutar en 2ªB en la temporada 2013/14. Su evolución fue objeto de seguimiento por el Valencia CF. que lo rescató para el Mestalla tras pasar la pasada temporada enrolado en el filial del CD Tenerife. Cedido al CD Castellón ante la dura competencia en el segundo equipo ché, pronto se convirtió en pieza básica en el proyecto deportivo de los de Castalia. Sin embargo el interés del Sestao River para cubrir con urgencia las bajas de Eneko Rubio, Íñigo Barrenetxea y Juan Martín precipitó una salida que se convierte en reto personal para ‘un chico con la cabeza muy bien amueblada y grandes cualidades para progresar’ en palabras del técnico de su último equipo, Manu Calleja, resignado a perderlo cuando conoció la propuesta del equipo dirigido por su amigo Pablo Turrillas.

PREGUNTA: Desde su llegada a Las Llanas ya ha habido más de uno que ha jugado con su apellido, de ecos baloncestísticos, y los tres puntos sumados el sábado. Pero, ¿cuál es su nombre deportivo, Armando o Corbalán?

RESPUESTA: A mí, la verdad, me gusta más que me llamen Armando pero me adapto a lo que sea. No pasa nada.

P: Dicen que su entrenador en Castalia le llamaba a veces 'Armando Guerra'. ¿Se considera un 'guerrillero' en el campo?

R: Sí, es cierto. Tenía un míster que me llamaba así, de broma, porque decía que le trastocaba mucho el vestuario por dentro, que era muy inquieto y no paraba.

P:Repasando su trayectoria, hace sus pinitos en este deporte en el Puçol, de donde es captado por el Levante en edad cadete.

R: Yo estaba en el Puçol y el Cadete A del Levante, que se encontraba en puestos de descenso, me firmó a mitad de temporada. Llegué, jugué prácticamente todo y conseguimos salvarnos.

"Fue José Villalta quien me enseñó a jugar en la posición de mediocentro"

P: En el club azulgrana irá subiendo escalafones hasta llegar al filial. Pero tras el ascenso a 2ªB en 2015 emigra a Tenerife. ¿Cómo surge y cómo le fue en esa aventura canaria?

R: Así es. En 2015 el Levante B recuperó la categoría pero el club decidió que mucha gente de aquel bloque no continuara. Tenía otras ofertas, pero creí que era el momento oportuno de dar un cambio en todos los sentidos, y personalmente considero que me vino muy bien. Por supuesto en lo futbolístico crecí mucho en Tenerife, pero son de esas situaciones que te forjan no sólo como jugador sino como persona.

Explotó en el juvenil del Levante | FOTO: Archivo

P: Sin embargo, Alexanko y su staff técnico le venían siguiendo los pasos desde juveniles, y ek año pasado le llega la llamada del Valencia CF.

R: Cuando estaba en el Levante y jugaba contra el Valencia sé que habían ya venido a verme en un par de ocasiones, y nada más terminar la temporada en Tenerife me llamaron para regresar allí. Es una suerte volver a un equipo de tu tierra, a casa, y por situaciones deportivas estoy ahora mismo cedido pero muy contento por formar parte de este club.

P: ¿José Villalta, Miguel Ángel Villafaina y José Jiménez, su valedor se puede decir que son los tres vértices del triángulo que dibuja su formación como futbolista?

R: Sí, estás bien informado, porque sin duda son tres personas muy importantes para mí. A José Villalta, cuando empecé en el Levante, siempre le recordaré porque fue un entrenador que me dio mucha confianza y me enseñó sobre todo a jugar en esta posición de mediocentro en la que actualmente me desenvuelvo. Uno de los años más bonitos en el Levante fue con Villafaina, que llegamos con el equipo juvenil a las semifinales de la Copa del Rey, además de la campaña del ascenso del filial a 2ªB. Y, cómo, no, José Jiménez, que ha sido el artífice de que haya fichado por el Valencia.

P: Y con el nuevo año, nuevo equipo. Debut, victoria y gol en Las Llanas. Ni siquiera soñándolo la noche del viernes le podría haber salido mejor.

R: Lo acabas de decir. Fue un debut impresionante, por encima de todo porque el equipo ganó, ya que llevaba tiempo sin hacerlo y era más que necesario. El sábado se vio que el equipo quiere, que estamos vivos y dispuestos a ir para arriba.

"Mi padre estuvo en la grada pero no supe encontrarle"

P: No suele marcar muchos goles por su posición en el campo. En Tenerife anotó uno, y éste es el primero en Segunda B. En su primera experiencia en 2ªB comentó que si anotaba algun día se lo dedicaría a su padre. ¿Se pudo cumplir la promesa a pesar de la lejanía?

R: Sí que es cierto que, debido a mi posición de stopper, no es algo habitual, aunque si puedo llegar desde el centro del campo al área intento probar fortuna como la que tuve el otro día. Precisamente mi padre sí acudió el sábado y estuvo en la grada viendo el partido. Lo que pasa es que había tanta gente que no supe encontrarle entre el público. Luego ya al finalizar el partido pude hablar con él y celebrarlo.

P: ¿Le sorprendió el ambiente en el campo? ¿Será habitual entonces la presencia familiar teniendo en cuenta la lejanía?

R: Yo ya sé lo que es jugar ante mucho público, pero lo que sí que tengo que señalar es que el ambiente de fútbol que se vive en un campo como Las Llanas no lo había vivido antes. En estos primeros días ya he transmitido a la gente del club, y a mis más cercanos también, que estoy muy contento de haber llegado aquí. Por otra parte mi familia sólo ha estado aquí estos primeros días, para ayudar a aclimatarme al nuevo sitio, buscar piso...Mi padre tiene que trabajar y ha tenido la suerte de verme debutar y haber marcado un gol, así que seguro que se habrá ido feliz para Valencia.

P: ¿Cómo le está yendo en su adaptación al nuevo entorno?. ¿Conocía Euskadi?

R: Bien, primero me quedé en el hotel, pero ya tengo casa en Castro. Casualidades de la vida, pasé la última Nochevieja por aquí, porque nunca había venido a Bilbao, y decidí conocerla las pasadas navidades. Me encantó,... sin sospechar nada de lo que había de venir luego.

P: Una llegada para la que fue necesario que el Sestao diera de baja la ficha de uno de sus tres porteros, varios días antes de anunciarse su incorporación. Desde fuera tiene la apariencia de haber sido una operación fuilgurante, pero, ¿cómo se gesta y cuándo surge la oferta del Sestao?

R:Dentro de lo que cabe fue una operación bastante rápida, teniendo en cuenta las complicaciones de una negociación a tres bandas entre Valencia, Castellón y Sestao, que se tenían que poner de acuerdo entre ellos, pues yo ya había dicho que mi primera opción era venir a Sestao. Afortunadamente se pudo cerrar a tiempo de que me permitiese incluso debutar este fin de semana.

P: Es de suponer que la convocatoria ya fuese una buena noticia para usted teniendo en cuenta el número de entrenamientos que llevaba con el equipo. ¿Tres, cuatro?…

R: Pues sólo llevaba dos entrenamientos, el jueves y el viernes, antes de debutar.

P: Ya había advertido su entrenador en el Castellón, Manu Calleja, que llegaba listo para jugar en el apartado físico; que usted destaca por la intensidad que le pone en el campo, y muy especialmente en los entrenamientos. Dado que el nivel de los entrenos es algo que suelen acusar bastante los jugadores de fuera que llegan al norte ¿ le ha dado tiempo a valorar esa posible diferencia?

R: Es algo que comenté con mi padre desde el primer día, la diferencia en cuanto a intensidad a la hora de entrenar. Pero creo que es algo bueno para el jugador, que se acostumbre a entrenar con esa presión, y a mí personalmente me gusta ser intenso. Como desde pequeño me han inculcado la idea de que 'como se entrena se juega', siempre he intentado dar el 100% en cada entrenamiento.

P: Y si en el apartado físico parece que su adaptación es inmediata, en el táctico dicen que demuestra facilidad para asimilar los conceptos de un equipo nuevo, teniendo en cuenta que podría ser un contexto muy diferente a sus anteriores experiencias futbolísticas en la zona levantina y canaria.

R: Sinceramente me he encontrado muy a gusto desde la primera toma de contacto, pero tengo que reconocer que buena parte de culpa la tienen la gente del club y los compañeros, que desde el primer día que he llegado me lo han hecho todo extremadamente fácil, se han volcado conmigo. De todos los equipos donde he estado yo creo que son los compañeros con los que más rápido me he adaptado y mejor me han recibido.

Llegó a semifinales de la Copa del Rey juvenil | FOTO: Archivo

P: Se puede decir que Armando es una persona inteligente, no sólo dentro del campo sino fuera de él. Diversas fuentes recalcan su buen rendimiento como estudiante. Llegó incluso a ser premiado en su etapa de canterano en el juvenil con el premio a los valores académicos.

R: Sí, me lo dieron en el último año de juvenil, en el División de Honor, con motivo de unos premios que el Levante concede anualmente para que la gente de la cantera asimile que es posible compaginar el deporte con los estudios. A mí siempre desde pequeño me han dicho que aunque jugara al fútbol los estudios no se podían dejar porque son muy importantes para el futuro. Intento llevarlos al día, y, de hecho, me queda un año para acabar la carrera de Económicas. Ahora tenía pensado contactar con los profesores por correo electrónico comentándoles que no podía asistir a las clases por este desplazamiento, así que iría directo a los exámenes finales e intentar entregarles trabajos o alguna alternativa para que no repercuta en la nota mi ausencia .

P: Los que le conocen afirman que le gusta aprender, que es una 'esponja'. En este sentido Manu Calleja, que recomienda a todos sus futbolistas un año de experiencia en equipos del Norte, le dio ánimos para su nueva aventura ¿No sólo la categoría sino la idiosincrasia que apareja un equipo como el Sestao le ha animado a tomar este rumbo?

R: Yo la decisión de marchar la tenía tomada antes, en cuento me llegó la propuesta de ir al Sestao ni me lo pensé. Cuando me despedí de mis compañeros y el cuerpo técnico, el míster me dio ánimos y la seguridad de que todo me iba a ir bien, que en Sestao me iban a ayudar mucho y que cualquier cosa que necesitara contara con él, que al ser de esa zona tenía muchos contactos y conocidos.

"Compañeros de la Universidad me hablaron del Sestao como segundo equipo en Vizcaya"

P: ¿Qué conocía del Sestao River antes de surgir todo? ¿ Algún jugador?¿A quién le pidió referencias de su nuevo equipo?

R: El Sestao es un equipo histórico, bastante conocido, en especial si sigues la Segunda B. Incluso pude hablar con compañeros de la Universidad que eran de Vizcaya, y que, después del Athletic, me hablaron del Sestao como segundo equipo aquí. En cuanto a jugadores, yo no me acordaba pero Morcillo me comentó que nos habíamos enfrentado en Copa del Rey cuando militaba en Osasuna. Y por supuesto con Gaizka Martínez, cuando yo estaba en el filial del Levante, también coincidí.

P: En ese sentido, se va a encontrar un vestuario donde muchos de sus jugadores no tienen el fútbol como algo prioritario en sus vidas. Esa juventud y sencillez del vestuario es de suponer que ayudará a integrarse a alguien nuevo, y algo tímido como me apuntan que es usted.

R: Sí, la verdad es que cuando llegas a un sitio nuevo te cuesta un poco integrarte. En Castellón había buen rollo en el vestuario, y la verdad que me llevo de allí un gran recuerdo y grandes amigos, como Ximo Forner, con quien siempre andaba de bromas como las de las botas, que decíamos que estaban acartonadas de no usarlas. A ver si puede venir a visitarme aquí, que ya le he invitado.

P: Alguien que fue 'uña y carne' en el vestuario del Castellón, y que comenta que eran muy dados a matar el tiempo inventando palabras y crear idiomas ficticios. Con el euskera tiene usted un buen campo por abonar en la práctica de esas habilidades…

R: Practicaré, practicaré… aunque no ha habido nadie todavía que me haya hablado ni dicho anda en euskera. Allí jugábamos a mezclar el alemán con alguna palabra en castellano, siempre con chascarrillos y bromas en los entrenamientos que nos lo hacían pasar muy bien.

P: ¿Quién, en su condición de ‘novato’, le ha hecho de guía dentro y fuera del vestuario?

R: La verdad es que todos. Uno por uno desde el primer día, animándome un montón en los entrenamientos. El sábado después del debuto todos felicitándome, incluso dentro del campo, a cada acción me jaleaban: '¡Muy bien, sigue así!’ No puedo recalcar a nadie, el grupo es excelente y todos, incluido cuerpo técnico y directivos, se están volcando conmigo.

P: Se había ganado un puesto en el once titular de un equipo como el Castellón llamado a pelear por los puestos de ascenso a 2ª B y llega a un equipo que antes de disputarse la última jornada era el colosta del grupo. Habría gente en su entorno que no entendería su decisión de aceptar este reto.

R: Sabía que había gente que entendería mi decisión y otros que no, son cosas del fútbol como ya dije en Castellón. Para mi crecimiento como futbolista pensábamos que era lo mejor.

Inició la temporada en las filas del Castellón | FOTO: Castellóninformación

P: Usted ya había tenido una primera toma de contacto con la categoría en la temporada 2013/14. Precisamente en un Levante B que acabó descendiendo esa temporada. Llega a un equipo que pelea por ese mismo objetivo, y ya ha experimentado en sus carnes cómo se vive esa presión del descenso. Matemáticamente es posible pero el tema está complicado…

R: Ese fue un año complicado porque no pudimos conseguir la salvación. Aquí, mientras haya opciones y las matemáticas lo permitan estaremos luchando. Me quedo por ahora con las ganas que le vi al equipo, cómo estaban comprometidos y dando el cien por cien por sacar esto adelante. No me cabe duda que vamos a salir a por todas hasta el final por conseguirlo.

P: No todo fueron noticias buenas el pasado sábado, ya que en la última jugada se lesionaba de gravedad Jon Etxaburu. Una más de las lesiones que ha azotado al Sestao esta temporada, y que en buena parte tiene la culpa de que usted haya recalado aquí. ¿Le han dicho ya que se vaya buscando amuleto?

R: No. La verdad es que tras acabar el partido ya me comentaron en el partido la mala suerte de que no hay partido que nos pase algún infortunio. Ya el otro día le mandamos mensajes de ánimo, y sólo queda desearle una pronta recuperación tras la operación, que lo estamos esperando porque nos hacen falta que todos estén disponibles.

P: Según nuestras informaciones reúne todas las virtudes del típico 6, un gran recuperador, con buena salida de balón, capaz de cubrir mucho terreno y tácticamente inteligente. Presume durante su etapa de juvenil en División de Honor de haber acabado una temporada completa sin recibir apenas amonestaciones.

R: Concretamente acabé sin llegar a cumplir el ciclo de amarillas. Esa temporada lo jugué prácticamente todo, incluyendo los partidos de Copa del Rey, y tuve algo de suerte, si bien es verdad que hay que saber posicionarse y ser listo. Sin embargo hay que reconocer que cuando uno asciende de juveniles hay un gran cambio, es otro tipo de fútbol distinto.y es más difícil mantenerse sin tarjetas tanto tiempo.

P: En esa etapa formó un gran tándem en la medular con el hoy jugador de Primera en el Alavés, Víctor Camarasa. ¿Aprovechará para hacerle alguna visita a Vitoria, o viceversa, ahora que están a una escasa hora de camino?

R:Es cierto, y curiosamente no he hablado aún con Víctor a pesar de que me llevo muy bien con él. La verdad es que formábamos una buena dupla, nos complementábamos bastante bien. El año siguiente en 2ªB también jugamos varios partidos juntos. Ahora me alegro por él, ya ves que le va muy bien, está jugando todo, y se está saliendo. Tendré que llamarle pronto…

"Me gusta vestir bien, y eso me acarreó más de una broma en Castellón"

P: Los que le conocen le comparan en su forma de jugar con Busquets o Albertini. ¿Quiénes son o han sido sus referentes como jugador?

R: A mí siempre que veo fútbol me gusta fijarme en gente que juega en mi posición. Obviamente Sergio Busquets es un jugador que me encanta, Xabi Alonso, en sus mejores momentos me parecía también un gran jugador. Quizás esos dos nombres.

P: Tiene fama de jugador elegante, y no sólo dentro del campo...

R: Sí, es verdad que me gusta vestir bien, y eso me acarreó más de una broma en Castellón porque Ximo y yo le metíamos mucha caña a alguno, de quien decíamos que se vestía ‘con las luces apagadas’.

P: Está dejando muestras de haber hecho ‘migas’ en Castellón. Su implicación en el club, a pesar del corto espacio de tiempo, se deja entrever en su despedida por las redes sociales. ¿Es cierto que se le escapó alguna que otra lágrima el día de su adiós?

R: Sí, así es, porque, aparte del nivel futbolístico que demuestran los resultados, con el equipo en la parte alta de la clasificación, era un gran grupo humano, del que me llevo muchísimos amigos que me han tratado de verdad como si me sintiera en casa.

P: Volviendo a la rabiosa actualidad, la próxima semana, ni más menos visitan el filial del Athletic, Un gran escaparate para usted, y la penúltima oportunidad de engancharse a esa anhelada remontada que pasa por enlazar por primera vez dos triunfos consecutivos.

R: Independientemente de que siempre sea bonito jugar ante un equipo con la solera del Athletic, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y concentrarnos desde el primer entrenamiento de la semana para dar el máximo, porque tenemos que sumar obligatoriamente.

P: ¿Se atreve con un pronóstico para el partido?

R: Yo no soy mucho de mojarme, pero siempre me gusta acabar con portería a cero, así que me decanto por un 0-1 y tres puntos para el River.