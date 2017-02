El Fuenlabrada golpea primero

Un gol de Abel Molinero en los minutos finales del encuentro posiciona con ventaja al cuadro azulón para la vuelta en Lorca la semana próxima. Fue un partido dominado por los locales y que ya terminó por decantarse por la expulsión de Antonio en el minuto 57 del choque.

El Fuenlabrada saltaba al césped del Fernando Torres con un once sumamente competitivo con varias novedades como la presencia de Isma Gil por primera vez en esta Copa RFEF o las titularidades de piezas fundamentales como Dioni o Luis Milla, debido también a que el pasado fin de semana no tuvieron minutos por sanción ante el 'Naval'.

En el otro lado, el Lorca Deportiva que, a pesar de ser un club de Tercera División, no se quedaba muy atrás en su once, mostrando en su equipo muchas caras conocidas del fútbol de bronce: Antonio Cañadas (ex Eldense), Iván Pérez (Atlético B y Getafe B), Wilson Cuero (Cádiz), etc. Sin olvidar del punta Carrasco, máximo goleador de todas las categorías de Tercera con 26 dianas.

Viendo nombres individuales y colectivos el partido no fue ni mucho menos una pachanga, algo que se pudo notar desde bien pronto y a pesar del gélido ambiente que presentaba Fuenlabrada (acrecentado en la segunda parte por la siempre incómoda lluvia que arreció). Un Lorca que plantó cara en todo momento ante un Fuenlabrada que, eso sí, fue mejor y mereció la victoria.

Un partidazo con todas las de la ley, que no pudo ni siquiera decantarse en los primeros 45 minutos. Milla fue el más destacado de los azules en el primer acto y Cañadas, un excepcional centrocampista, por los visitantes. Hubo ocasiones, pero el marcador se mantuvo intacto, como las ilusiones de ambos.

Una expulsión y un vendaval

Quizás -y no tan quizás- todo cambió en el 57' del choque cuando Antonio veía su segunda amarilla y dejaba a los suyos con un 'guerrero' menos más de media hora. Entonces, el Fuenlabrada supo dar un paso adelante con confianza e ir a por el partido sin miramientos.

Las combinaciones fuenlabreñas conectaban a la perfección, con Isi, Cristóbal y compañía brillando, pero solo faltaba algo: el gol. Alberto estaba decidido a interponerse en su empeño siempre que le pusieron a prueba hasta que la insistencia tiró el muro.

Fue en el 89' de partido, siendo ya el tercer partido de Copa RFEF del 'Fuenla' que se decide en esos fatídicos minutos. Fue Molinero el héroe en esta ocasión cogiéndole el relevo a Velasco. De esta manera, el Fuenlabrada coge papeletas para avanzar a 'semis', pero los de Sergio Sánchez demostraron en la tarde del miércoles que aún tienen mucho que decir en el Artés Carrasco.