Luz en Urbieta y sombras fuera de Gobela

El Gernika celebra un tanto (fuente UGS Visión)

El fútbol es cuestión de dinámicas. Y más en este caso. Sus protagonistas son dos equipos con rendimientos opuestos. La noche y el día. En primer lugar, el Gernika, un equipo destinado a pelear por la permanencia, se ha plantado arriba. El 29 de octubre, los de Javi Luaces cayeron en casa frente al Rayo Majadahonda por 0-1. Pero desde entonces, los gernikarras llevan doce partidos sin conocer la derrota. Los de Urbieta cortaron su mala racha empatando frente al Toledo en El Salto del Caballo. Después, el Gernika despegó y encadenó una racha de siete victorias consecutivas. En apenas dos meses, el equipo pasó de estar en descenso a coquetear con el playoff.

Creer hasta el final

Hubo en esa racha de siete partidos momentos memorables. La racha se inició con una épica victoria en Urbieta frente al Socuéllamos (3-2), con tanto de Abaroa en los minutos finales de partido. Posteriormente, el mismo jugador, fue el protagonista del siguiente partido. Zamudio frente a Gernika, un partido de vuelos bajos. Los locales se adelantaron en el marcador en Gazituaga , pero Enziondo empató y Abaroa volvió a dar la victoria a los suyos. En la tercera victoria, volvió a haber emoción. Esta vez fue Larrucea, casi en el descuento, quien pudo batir al Bilbao Athletic. Después, llegó la cuarta, en un difícil feudo como Lasesarre, gracias a un tanto de Enziondo.

La quinta también fue sufrida. Etxaniz, desde los once metros, pudo tumbar al Sestao River. Pero la más memorable fue la sexta victoria. Gobela, 10 de diciembre de 2016. Corría el minuto 22 en Gobela. Ya ganaba el Arenas de Getxo por 2-0, con dianas de Zabaleta y Cabero. Pero los de Busturialdea no sólo reaccionaron, sino que lograron ganar 2-4. Abaroa recortó distancias ante de la media hora. Esto motivó al Gernika. Etxaniz empató, Etxabe marcó el 2-3 y finalmente Etxaniz firmó el doblete, estableciendo el definitivo 2-4. Sin duda, este fue su mejor partido de la temporada para los de Javi Luaces. Finalmente, la séptima llegó frente a un Logroñés en caída libre, gracias al autogol de Mendi. Ahí se frenó la racha de victorias del Gernika.

La dinámica se ha moderado. Ahora, los vizcaínos tratan de buscar la victoria tras encadenar cuatro encuentros consecutivos sin lograrla. Aún así, el Gernika sigue empatado a puntos con el cuarto, sumando 34 unidades. En esos 12 partidos, los de Busturialdea han logrado 16 tantos y han encajado nada más 8. Esta buena época de juego ha disparado las cifras goleadoras de los gernikarras. 30 tantos anotados ya en portería rival. Etxaniz se ha erigido como el pichichi del equipo, con 8 tantos, y Abaroa le secunda con 5. En el último partido, los de Urbieta empataron en Valdebebas. Van doce sin perder, ¿podrán llegar al 13 en casa frente a la Real B?

Hundidos fuera de Gobela

Si el Gernika es el día, el Arenas de Getxo es la noche. El 6 de octubre, los del Gran Bilbao lograron su última victoria hasta la fecha como visitante. Y fue en un feudo bastante complicado, el Silvestre Carrillo de la Palma. Derrotar al Mensajero en su casa siempre es complicado. Pero desde ese día, el Arenas no ha podido ganar fuera de su feudo. Solamente 2 puntos de 15 en sus salidas. Pero es que en Gobela, la cosa no mejora demasiado, aunque la victoria el pasado fin de semana contra el Socuéllamos fue vital para elevar la moral del equipo. Pero los árboles no pueden tapar el bosque. Hasta esa victoria, el Arenas no pudo pasar del empate en sus últimos cinco enfrentamientos.

Si de local no salen las cosas y de visitante cuesta te cuesta un mundo puntuar, el resultado no suele ser muy halagüeño. Ahora mismo, los getxotarras son uno de los peores combinados en lo que a forma se refiere. Solamente 7 puntos de los últimos 24. Antes de su mala racha, el Arenas caminaba por la liga con la cabeza bien erguida. Era tercero, y acechando los primeros puestos. Pero la mala racha hizo que los de Jon Pérez Bolo tocasen suelo y se llegaran a colocar a solamente dos del descenso. Aún así, la última victoria frente al Socuéllamos ha relajado los ánimos en Gobela.

Mala suerte y polémica

El Arenas fue protagonista en su crisis de resultados de un partido muy polémico. Fue el Toledo - Arenas de Getxo, donde los vascos cayeron por 1-0. El partido iba 0-0, y en una de las últimas jugadas del partido, el colegiado decretó penalti a favor del Toledo. Los manchegos lo lanzaron y fallaron, pero el trencilla obligó a repetir el lanzamiento, amonestando al guardameta visitante por adelantarse en el penalti.El guardavallas se encaró con un rival y acabó en la ducha por doble amarilla. Un jugador del Arenas se tuvo que poner de portero, ya que no le quedaban más cambios. Y Lolo Plá acabó transformando el penalti pasados varios minutos más allá del 90.

Aún así, la clave de esta racha es que el equipo ha perdido su esencia de las primeras jornadas, su identidad. Bolo, el entrenador getxotarra definió muy acertadamente el momento de su equipo, tras empatar a 2 en Sarriena. "Tenemos que volver a encontrarnos" , fueron sus palabras. Y es que esa será la clave de este equipo y lo que decidirá si en Getxo se quiere sobrevivir o soñar. El tiempo dictará sentencia.