SD Amorebieta - Real Unión Club : recobrar el Norte

Como es costumbre en el Grupo 2, el partido de los sábados a las cuatro de la tarde abre la jornada. Urritxe presenciará un duelo a priori desigual no sólo en la clasificación, pues las dinámicas de unos y otros son cuanto menos antagónicas. Babazorros y txuribeltzas buscarán tres puntos importantes para el camino que va siguiendo cada uno.

Los locales van olvidando el dulce sabor de los tres puntos pues no ha conseguido sumar una sola victoria en su particular "cuesta de enero". Aitor Larrazabal parece no encontrar la tecla para que su equipo despegue y se aleje cuanto antes de un hipotético descenso. En la decimoctava posición con 22 puntos es evidente que el ánimo de los vizcaínos no será el mejor y las jornadas van pasando para todos los equipos. Urritxe es sin duda el punto de partida de lo que debe ser la gran remontada. Cinco victorias las que cosechan en lo que llevamos de liga, donde cuatro de ellas se han dado en su feudo. Rendimiento pobre en un momento donde la necesidad es imperios. Los dos puntos de doce cosechados en el primer mes del nuevo año así lo indican. Dos empates en Urritxe cosechados frente al CDA Navalcarnero y el Real Madrid Castilla frente a dos derrotas, eso si, por la mínima renta, frente al CD Mensajero y la Real Sociedad B en Zubieta donde un solitario gol de Gorostidi bastó para dejar en la cuneta a la SD Amorebieta.

Su contrincante, el Real Unión, sigue mostrando que jugar lejos del Stadium Gal se hace complicado para uno de los teóricos cocos del grupo. La derrota en el Carlos Belmonte por 2 a 0 frente al gallo del corral, el Albacete Blompié, buena muestra de ello no ya por el resultado, sino por la consecuencia del mismo. Juego plano, sin aparente peligro en la meta rival y la endeblez de la defensa que pudo hacer algo más en los goles recibidos. Los bidasotarras se encuentran sin embargo en una cómoda quinta plaza con 34 puntos empatados con el cuarto clasificado, el Bilbao Athletic. Una cuarta plaza muy perseguida en estos momentos donde hasta nueve equipos pueden pujar por ella. Tras un mes de diciembre lleno de dudas donde el ilusionante comienzo de liga dio lugar a un mes muy titubeante para los jugadores de Asier Santana. Sin embargo el mes de enero, va dejando pequeños resquicios de lo que pueden dar de sí los txuribeltz. Tras un empate, injusto, ante el CD Mensajero, una victoria importante frente al Real Madrid Castilla y un empate muy elaborado frente a la Real Sociedad B, hizo que el equipo irundarra mostrara sus credenciales. Sin embargo el ya citado encuentro en tierras manchegas, hizo bajar los pies a tierra a los fronterizos.

Los enfrentamientos entre ambos conjuntos en Urritxe sin embargo tienen un color predominante, el azul. La SD Amorebieta y el Real Unión se han enfrentado en cinco ocasiones con dos victorias locales, dos empates y una única victoria visitante en las últimas cinco campañas. El último enfrentamiento entre ambos conjuntos data del 17 de septiembre del pasado año con victoria de los irundarras por un solitario gol del pistolero navarro, Jorge Galán.

Novedades

Aitor Larrazabal tiene un pequeño dilema entre manos. Tras los resultados cosechados en las pasadas jornadas y la visita de un contrincante con un juego muy definido, tendrá que escoger con que armas contrarrestar el poderío de los irundarras. Baqué, que en las últimas fechas actúa desde la banda derecha del ataque babazorro, podría dejar sitio en el once inicial a hombres más afines a la posición como Javi Rodríguez o Fiddes. Donde no habrá ninguna duda es en la zona de ataque donde la veteranía de Jon Orbegozo y Muniozguren ha de ser indispensable en el camino a la salvación.

Asier Santana deberá pensar también a conciencia su once inicial. Con tres días de descanso tras el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Real Federación frente a la SD Ponferradina, y con la vuelta la semana próxima, el entrenador txuribeltz meditará si dar descanso a algún jugador importante en busca del acceso a las semifinales de dicha copa. Con la ausencia de Josu Hernáez y la duda de Urkizu, Santana podría rotar hombres en ciertas posiciones y dar descanso a hombres como Galán, Dani Estrada u Ozkoidi y dar entrada a Mujika y Thaylor.

Posibles Onces

SD Amorebieta: Jon Villanueva, Garmendia, Olaortúa, Rubén, Goiria, Javi Moreno, Goñi, Fiddes, Muniozguren, Seguín, Orbegozo.

Real Unión Club: Tena; Azkoiti, Sagastibeltza, Esnaola, Escoruela; Ekhi, Mikel Alonso; Thaylor, Juan Domínguez, Ozkoidi; Mujika.