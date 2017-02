Previa. Bilbao Athletic – Sestao River: cuestión de crédito

Fotomontaje: Mateo Villalba (VAVEL.com).

Las instalaciones de Lezama acogerán en la matinal del domingo el segundo derbi vizcaíno de la jornada entre dos equipos con diferentes objetivos a tenor de la distancia clasificatoria que les separa. El hecho de casi doblar en puntos a su adversario y la condición de local del filial rojiblanco podría otorgar un aparente favoritismo que se difumina ante su pequeño bajón de resultados estas dos últimas semanas, alimentando las esperanzas de un River que, tras volver a saborear las mieles de la victoria la pasada jornada, anhela enlazar por primera vez en la temporada dos triunfos que le permitan recortar distancias con los puestos de permanencia en 2ªB.

Será también el segundo derbi vizcaíno consecutivo que afronten uno y otro conjunto, con resultados dispares para cada uno seis días atrás. La cara alegre, sin duda, fue para el Sestao, que conseguía deshacerse del Zamudio en Las Llanas por 2-0, traspasando la condición de farolillo rojo a su contrincante, y reencontrándose con el triunfo ante su afición dos meses después de hacerlo ante el Amorebieta. Los goles en la segunda mitad de Rodri y el debutante Armando suponían además la segunda vez en toda la liga que los verdinegros anotaban más de un gol en su casillero, dato nada baladí para la moral de la escuadra menos realizadora del grupo, y que, justamente desde el citado derbi ante el Amore, tampoco había conseguido dejar su portería a cero. Números todos que justifican la delicada situación clasificatoria de los sestaoarras, penúltimos con 18 puntos, y a ocho del puesto de playout que marcaría a día de hoy la UD Sanse

Peor le fueron las cosas al equipo que dirige el ‘Cuco’ Ziganda, que volvía a caer, tras tropezar en casa ante el Albacete (1-2), en su visita precisamente a otro equipo de la Margen Izquierda, el Barakaldo (1-0), merced a un solitario tanto de Ander Vitoria. Las dos jornadas en blanco de los rojiblancos no han impedido que mantengan su posición de playoff, cuartos con 34 puntos, pero sí que hayan sido cazados por tres equipos más ´Gernika, Real Unión y Fuenabrada - que comparten la misma puntuación. En este contexto la visita de otro vecino crea cierta desconfianza a unos cachorros que, a pesar de todo, sólo han cosechado dos derrotas como locales esta temporada para un total de 19 puntos como anfitrión.

Magdaleno volverá a enfrentarse a sus ex | FOTO:JB Monterrey

Sólo en otro derbi, curiosamente en Zamudio, han sido capaces los verdinegros de llevarse para Las Llanas el máximo botín, si bien, en el bagaje de sus desplazamientos se cuentan meritorios empates en campos como Lasesarre, Carlos Belmonte, Las Gaunas y El Cerro del Espino. Además no son los cachorros un rival históricamente apetecible para que el River consiga su segundo triunfo a domicilio en toda la temporada, aunque fue en su última visita, hace dos temporadas, cuando lograba su primera y única victoria en Lezama (1-2). Por el contrario 6 victorias locales y dos empates completan un balance negativo para los verdinegros desde que ambos conjuntos se enfrentaran por primera vez en 2ªB en 2004.

Novedades y posibles alineaciones

Los sestaoarras buscarán además vendetta deportiva del partido de ida en Las Llanas, cuando, dirigidos entonces por Jon González, claudicaban por la mínima, sometidos al gol de Villalibre en la recta final del encuentro. El delantero centro de Gernika, verdugo del River y estilete ofensivo de los cachorros con 10 dianas en lo que llevamos de competición, no ha sido convocado con el primer equipo para viajar a Barcelona, por lo que será la principal alegría en la convocatoria de Ziganda. Sin embargo no será de la partida el central Unai Bilbao, lesionado de largo duración, y el lateral Andoni López, que cumplirá ciclo de amonestaciones esta jornada, lo que viene a añadir problemas a una línea defensiva que se veía también desprovista en el mercado de enero del veterano Odei Onaindía. Ante este panorama, es posible que Jon Agirrezabala, cedido a los verdinegros el curso pasado, ocupe sitio en uno de los laterales, dejando el otro a Sillero. El resto del once inicial parace bastante perfilado salvo en la posición de mediocentro donde Undabarrena y Bengoa parten con cierta ventaja con respecto a Nolaskoain y Tarsi Aguado.

En el bando visitante un nuevo inquilino en la enfermería será la principal ausencia en la lista que maneje Pablo Turrillas. Jon Etxaburu, que caía lesionado en la última jugada del partido ante el Zamudio, era operado el lunes de fractura de húmero y radio y prácticamente dice adiós a lo que resta de temporada. De tal forma la ausencia de ‘Pixki’ se suma a las ya conocidas del defensa Tarantino y los centrocampistas Eneko Rubio, Barrenetxea y Juan Martín. Sí podrá ser de la partida el último jugador en llegar a la disciplina verdinegra, el centrocampista Armando Corbalán, que tras su exitoso debut la pasada jornada, podría desplazar a Gaizka Martínez a su habitual posición de zaguero central. Entre el valenciano y Álvaro Mier podría radacar la única novedad en relación a un once plagado de excachorros como Ander Gago, Egoitz Magdaleno, Jon García o Gorka Azkorra, sin contar los Yanis, Santamaría o Magunazelaia que aguardarán su oportunidad desde el banquillo.

Bilbao Athletic: Unai Simón, Sillero, Núñez, Gorka Pérez, Agirrezabala, Undabarrena, Bengoa, Oteo, Olaetxea, Córdoba, Villalibre.

Sestao River: Galder, Gago, Jon García, Gaizka Martínez, Magdaleno, Armando, Rodri, Franco, Leandro, Morcillo, Azkorra.