Barakaldo - Albacete Balompié: los fabriles reciben al líder con la mira puesta en los playoffs

Lasesarre será testigo de uno de los partidos de la jornada en el grupo II de la división de bronce del fútbol español. Barakaldo y Albacete miden sus fuerzas en un atractivo duelo entre dos de los equipos más en forma en los últimos encuentros ligueros. El conjunto de David Movilla necesita una victoria para poder optar a los puestos de play offs al término de esta jornada.

Por su parte, los manchegos visitan Barakaldo con el objetivo de lograr puntuar a domicilio en busca de un distanciamiento mayor respecto a Leioa y Toledo, sus perseguidores más inmediatos. Ambos conjuntos podrán contar con sus mejores jugadores para el encuentro, por lo que todo está listo para que Lasesarre viva un partido bonito y competido.

El Barakaldo confía en sus posibilidades

A pesar de que el Alba se ha mostrado intratable en estos últimos encuentros y a lo largo de toda la campaña solo ha recibido doce goles en contra y ha anotado 40 tantos, los vascos confían en lograr la victoria que les sitúe en puestos de play offs. En palabras de David Movilla, entrenador del conjunto fabril, el Barakaldo "no le va a poner las cosas fáciles al Albacete".

Además, Movilla ha declarado que ve "un partido muy cerrado y con pocos goles". Al mismo tiempo, el técnico fabril anima a la gente a que vaya a Lasesarre "porque sin su aliento va a ser complicado sacar el encuentro adelante". Por último, el entrenador vasco ha querido alabar la gran temporada del Albacete destacando que "será el futuro campeón del grupo II y jugará la siguiente temporada en Segunda División".

Aira ve un partido "complicado"

El técnico berciano no se fía del Barakaldo y ha asegurado que será un partido de "máxima exigencia que va a hacer que si queremos sacar los tres puntos allí tengamos que dar lo mejor de nosotros". Además, José Manuel Aira ha aprovechado la rueda de prensa previa para alabar los refuerzos del conjunto vasco en este mercado invernal. "Se ha reforzado bien en este mercado, creo que tienen alternativas y es un equipo que va a pelear seguro por entrar en los play off, ahora su dinámica es mejor" ha declarado el técnico berciano sobre los nuevos fichajes del conjunto fabril.

Por último, José Manuel Aira podrá contar con todos los efectivos de la plantilla por primera vez en la temporada desde hace tiempo y ha declarado que "ojalá pueda ser así todas las semanas porque nos da muchas alternativas dentro de un mismo encuentro". Todo listo para ver un partidazo en el Municipal de Lasesarre entre dos equipos que estarán arriba al finalizar la campaña.

Arbitrará Álvaro Alonso Prendes

El partido se disputará en el Estadio Lasesarre, situado en Barakaldo. El colegiado designado por la RFEF para este encuentro es el asturiano Álvaro Alonso Prendes. Con 26 años, el árbitro natural de Gijón dirigirá su noveno encuentro en esta temporada. Asimismo, Alonso Prendes afronta su tercera temporada en la categoría de bronce del fútbol español.

Convocatorias Athletic Club "B" - Albacete Balompié

El conjunto de David Movilla no tiene ninguna baja sensible respecto al anterior partido ante el Bilbao Athletic, donde le conjunto fabril ganó por un gol a cero al filial rojiblanco. Así las cosas, se esperan muy pocos cambios respecto al once visto la pasada jornada. Por parte de los manchegos, Aira tiene a todos los jugadores disponibles, aunque ha dejado fuera de la convocatoria a Diego Manzano, Rovirola y el recién llegado, Sergio Molina.

Posibles onces iniciales

Barakaldo (4-4-2): Irazusta; Aythami, Oscár Pérez, Arnaez, Etxebarria; Jon Iru, Alberto Oca, Deco, Cerrajería; Ander Vitoria e Izquier.

Albacete Balompié (4-2-3-1): Tomeu Nadal; Arroyo, Gaffoor, Delgado, Galas; Dani, Galvez, Carnicer; Héctor, Josán y Aridane.