El Sanse ya galopa

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes ha ganado cero a uno al Club Deportivo Toledo en un partido que será recordado por el gol de Fer Ruíz en el minuto 80, en medio de un duelo en el que destacó el despliegue ofensivo de ambos equipos. Cada uno tenía objetivos marcados y eso se notaría. Alfredo Santaelena ponía un once sin un delantero referencia fijo. Negredo estaba en el banquillo y Matas lesionado, por lo que el míster dio entrada a Fer Ruíz como falso “9”. El resto eran los más habituales de las últimas semanas.

Sin dominio claro

El encuentro comenzaba con un Toledo mandando en el campo con la pelota, pero sin demasiadas finalizaciones. La consigna era clara. Los manchegos venían de perder 1-0 contra el Logroñés y tenían que volver a sumar una victoria para pelear por la primera plaza del grupo, que ocupa el Albacete. Y todo ello en casa. La primera intentona de los locales sería en el minuto 6 con un tiro raso que Raúl Moreno evitaba que entrara a portería con un paradón. Sin embargo, tampoco era un asedio al Sanse. Por ello, los madrileños con el paso de los minutos se iban metiendo en el partido, evitando un monólogo de los de Onésimo Sánchez. Tanto fue así que tuvieron la mejor de la primera parte. Más allá de la media hora de choque, Saúl se sacaba un derechazo de volea para poner el balón en el larguero y, como consecuencia, el miedo en el estadio Salto del Caballo.

Tan solo el Toledo pudo responder con una falta botada desde la derecha que atrapaba sin problemas el cancerbero visitante. Era muy poco para un conjunto que no estaba siendo superior a otro que estaba en la parte baja de la tabla. Esa diferencia entre un club y otro de la clasificación general del grupo no se estaba reflejando en el juego mostrado. No había dominio de ninguno. Algo que no favorecía los intereses del Toledo.

Soltura en ataque y premio sansero

Tras el paso por vestuarios, los dos equipos dejaron atrás la falta de dominio y el miedo a perder. Ambos sabían que sumar solo un punto no servía de nada para obtener un botín y debían mejorar en ataque. El primero en darse cuenta fue el Sanse. En el minuto 47 dio muestras de ello con una doble ocasión, tras un error en la salida de balón de los locales. Primero Arranz tiraba desde la frontal y paraba Alcolea y acto seguido hacía lo propio con Saúl en el rechace. Fue el detonante para ver la reacción del Toledo. A partir de ahí se vio la mejor versión de un equipo que aspira a jugar el playoff de ascenso. Dos ocasiones prácticamente seguidas las salvaba Raúl Moreno para parar el 1-0.

Era turno de sufrimiento para los del norte de Madrid. Una circunstancia que el míster sansero quiso cambiar con sustituciones ofensivas. Pasada la hora de juego entraban Negredo y Dani Pichín para dar un plus arriba. Ya jugaban con delantero centro para aprovechar un contraataque, tras robar el balón a un Toledo que mandaba en ocasiones. Finalmente el premio llegaría en el minuto 80. Fer Ruíz ponía un disparo lejano que acabó en el 0-1 final. Jugada de pillo que valía tres puntos.

Los últimos diez minutos fueron una intención de asedio del Toledo. El Sanse, por su parte, seguía replegado tratando de robar y salir. Una táctica que salió bien. Aunque los locales trataban de llegar se encontraban con pocos espacios de la zaga sansera. Tan solo crearon peligro real en la última acción del partido con una jugada extraña dentro del área, que sirvió para que Owusu rematara arriba de la portería sansera. Poco ataque para un conjunto que aspira a más. Insuficiente.

Con este resultado, el Sanse se queda con 29 puntos y sale de la zona de descenso directo y del playoff de permanencia. Su próximo rival en liga será el Socuéllamos en casa. Duelo directo por la permanencia. Por su parte, el Toledo se queda con 39 puntos y se queda a ocho del primer clasificado, el Albacete.