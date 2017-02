Jorge Garate debuta en la mala racha del Mensajero

Imagen del partido de ida entre el CD Mensajero - CF Fuenlabrada || Alex de las Casas (VAVEL)

Tras la ultima derrota frente a la SD Leioa, el CD Mensajero no ha logrado recuperar esa frescura y ese color que le ha caracterizado durante toda la temporada. La pasada jornada el CD Mensajero lograba salvar un punto gracias a dos jugadores Juanda y Jorge Garate, la sorpresa llega con el nombre del segundo jugador. Siendo nada habitual durante toda la temporada y ocupando la titularidad frente al Rayo Majadahonda tras unos pequeños dolores de Ione Puga, Garate le echó el candado a su portería e hizo que el 'Mensa' puntuara el fin de semana pasado.

El portero uruguayo atendió a los medios de comunicación de la emisora 7.7 Radio La Palma. Esto fue lo que contó ''Tuve sensaciones muy buenas, con los nervios típicos a un debut, pero gracias a mis compañeros y al trascurso del partido todo fue a la normalidad. Personalmente el encuentro fue muy bueno, una lástima que el equipo no lograra sumar los tres puntos, ese era el objetivo; no estamos teniendo buena suerte de cara a portería, pero hay que seguir trabajando y mejorando. El pasado partido no jugamos nada bien, creo que no tuvimos ocasiones y aún así logramos sacar un punto. Fue un día muy importante para mi, mi debut en segunda B y una pena no conseguir la victoria, hoy cumplo justo ventitrés años y sería un buen regalo.''

Ale González

El CD Mensajero prepara una nueva salida a tierras peninsulares que cambie la dinámica negativa que ha enlazado en las últimas semanas. Al finalizar la ultima sesión preparatoria de cara a ese partido, el mediocentro cedido por el CD Tenerife, Ale González ha atendido a TV Canaria comentando lo siguiente: ''Estamos en una racha negativa y esperemos salir lo antes posible de esa racha y poder sumar todos los puntos posibles en casa y fuera hacer más de lo mismo, si no podemos sumar de tres en tres, cualquier punto nos vale''