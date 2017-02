Del pozo al cielo (fuente VAVEL)

Nadie duda ahora mismo de que la SD Leioa está viviendo los mejores meses de su historia. Instalados ya en la parte de arriba de la clasificación, en Sarriena se tienen que frotar los ojos para creérselo. Y es que los de Gordóbil llevan varias jornadas en la atalaya de la clasificación. Desde su privilegiado segundo puesto, los azulgranas observan jornada a jornada la lucha por la permanencia. Hace ya tiempo que el Leioa dejó de ser revelación. Este equipo es una realidad y todos sus rivales lo saben. Sin embargo, Gordóbil y los suyos siguen manteniendo la humildad del primer día, la de luchar por la permanencia. 48 puntos es el principal objetivo de los vizcaínos. Lo tienen al alcance de la mano. Aún así, siguen teniendo los pies en el suelo. Eso es precisamente lo que les ha llevado hasta aquí.

En Leioa son conscientes de que cada partido es una batalla. No importa el rival. Da igual que el oponente sea el líder o el colista, los de Sarriena siempre compiten. Su estilo es fácilmente reconocible: una férrea defensa como pilar del equipo, luchar por cada balón, combinaciones rápidas y dificultar la salida del balón del rival con una presión alta. Parece fácil, pero en la práctica es muy complicado que un equipo reúna todas esas cualidades. Quizá por eso hayan sumado ya 43 puntos en la jornada 25, dos más que en toda la temporada pasada. Campaña en la que los de Sarriena consiguieron 41 puntos y tuvieron que jugarse la supervivencia en la categoría en un decisivo playout con el Olimpíc de Xátiva.

El Gal, punto de inflexión

La situación del Leioa hace un año era bastante diferente a la actual. Los vascos se situaban a cinco puntos del descenso. Sin embargo, en los tres siguientes meses, la temporada se enquistó y se complicó mucho. Tanto que el Leioa llegó apurado a las últimas cinco jornadas. De esas cinco, las cuatro primeras las perdió. Y así, el Leioa llegó a la última jornada sin depender de sí mismo. Su contundente derrota en la penúltima jornada frente a la Real Sociedad B en Sarriena parecía su tumba. Los de Gordóbil debían ganar en Irún y además que el Guadalajara no ganara. Los irundarras además, se jugaban opciones de playoff con el Toledo. La suerte de Toledo y Real Unión por un lado, y Guadalara y Leioa por otro, estaba directamente relacionada. Los cuatro equipos se jugaban todo en la última jornada.

Lance del último encuentro de la temporada en el Gal (fuente eldiariovasco.com)

Los manchegos no consiguieron ganar en el Salto del Caballo y los leioztarras ganaron al Real Unión en Gal por 0-1. Fue Aitor Córdoba quien obró el milagro, al conseguir el tanto que iba a dar la victoria al poco de arrancar la segunda parte. El Leioa consiguió con ese triunfo eludir el descenso directo y conseguir el mal menor, en forma de playout. Su rival fue el Olímpic de Xátiva. En La Murta, ambas escuadras empataron a un tanto, con lo que toda la emoción quedaba para la vuelta. En la vuelta, el Leioa no tuvo dificultades para superar a los valencianos por 4-1, en un Sarriena repleto y más animoso que de costumbre gracias a la presencia de la peña eibarresa Eskozia la Brava. A partir de ahí el club iba a mejorar en todos los aspectos.

Afición, jugadores y cuerpo técnico celebran la permanencia en Sarriena (fuente VAVEL)

Acertada planificación deportiva

Llegó el verano, y con él, la clásica lista de entradas y salidas en la plantilla, remodelándola por completo, sobre todo en su delantera. Llegaron a Sarriena jugadores como Óscar García, Jorge García, Undabarrena, Xesc Reguís o Kike Tortosa, manteniendo además a piezas claves de la temporada pasada, como Fran Sota, Aldalur o Picón. La plantilla estaba diseñada para intentar la permanencia otro año más. Sin embargo, la mezcla entre veteranos y noveles le ha acabado saliendo a las mil maravillas al equipo vizcaíno. Experiencia y descaro, veteranía y juventud, la mezcla de esos valores ha conseguido llevar al Leioa a la segunda plaza. La planificación deportiva está dando resultados.

Rompiendo barreras con humildad

Y es que ahora al Leioa no se le aprecian puntos débiles. La fuerza de todo el bloque compensa los errores individuales. Y esa es precisamente la clave por la que están en la segunda plaza: su unión y su solidez. Mantener unido un vestuario es fundamental para mantener un equipo cohesionado fuera del campo. Y eso lo han conseguido los de Gordóbil. Son una familia. El presupuesto es escaso y los recursos son limitados. Pero los futbolistas del Leioa creen y están seguros de lo que hacen. Están dispuestos a hacer historia. No hay límites para los sueños. Sky is the only limit.