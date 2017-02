SD Leioa - Real Unión Club: Perseverar para vencer

SD Leioa - Real Unión Club: Perserverar para vencer / Fotomontaje: Mateo Villalba (VAVEL)

El mes de febrero va llegando a su fin, este próximo lunes restarán doce jornadas, o lo que es lo mismo, 36 puntos, para que los equipos empiecen a echar cuentas lo que pueden dar de si. El sábado en Sarriena, la SD Leioa, una de las auténticas revelaciones de la temporada, espera la visita de uno de los llamados "cocos" del grupo, el Real Unión de Irún.

Los leioztarras arriban con la confianza por las nubes. Su última victoria buena muestra de ello. Ganar al filial de la Real Sociedad en Zubieta marcando en tres ocasiones no pueden decirlo muchas escuadras. Aldalur, Oscar García y Pedro Capó fueron los artífices de la victoria número once en liga. El equipo entrenado por Igor Gordobil lleva la friolera suma de once jornadas sin conocer el amargo sabor de la derrota, sabor con el que se ha topado en sólo cuatro ocasiones con la SD Amorebieta, Real Madrid Castilla, Yugo Socuéllamos (hasta la fecha, su última derrota), y el que precisamente será su próximo rival, el Real Unión de Irún. Pero los buenos números no acaban ahí. La SD Leioa ha visto como con el segundo puesto que atesoran, llegan otras estadísticas que refrendan su buen estado de forma. Es la tercera escuadra que menos goles recibe con 23 goles en contra, solo superado por Albacete y Bilbao Athletic, además de ver como con 36 goles a favor es a su vez el tercer máximo realizador del grupo. Estadísticas que no son una casualidad. La solidez demostrada es sin duda una de las armas más peligrosas de este humilde club que ha visto su historía dar un giro de 360 grados desde el final de la pasada temporada.

El equipo irundarra, a contrario de lo que se esperaba,no consigue volver a las alturas. Jornada tras jornada, la afición txuribeltz ve como su equipo pasa de ser uno de los conjuntos menos goleados, a ver como cada acción por muy aislada que sea se convierte en una acción de peligro y a recibir goles a mansalva. En seis de las últimas ocho jornadas, los irundarras reciben al menos dos goles en contra. Se pudo comprobar la última jornada en el empate a dos goles entre los txuribeltz y la SD Gernika. El Real Unión tuvo que remar a contracorriente para levantar el resultado con un estelar Jorge Galán que tras doce jornadas volvió a sacar sus pistolas por dos veces. Sin embargo el esfuerzo fue en balde, dos goles de Larruzea privó a Asier Santana y los suyos demostrar que lo vivido en la Copa Real Federación frente a la SD Ponferradina, no fue un espejismo. El Real Unión ocupa a pesar de todo el décimo lugar a dos puntos del último lugar que da acceso a los play off de ascenso.

Posibles Onces y Novedades

La SD Leioa con su habitual humildad buscará una nueva victoria. Para ello Igor Gordobil optará por un once con pocos cambios donde Ángel volverá a ser el portero titular tras la titularidad de Iturrioz la semana anterior. En defensa, Aldalur y Diego Simón ocuparán los laterales con los asentados Arregi y Picón en el centro de la zaga. Picón volvería al centro de la zaga tras su ausencia por acumulación de tarjetas. Por delante, Pedro Capó y Córdoba formarán un sólido doble pivote. Córdoba verá adelantada su posición con respecto a la jornada pasada con la vuelta del mencionado José Picón. En las bandas el entrenador leioztarra volverá a contar con dos de sus baluartes, Jorge García y Fran Sota. En la punta de ataque los dos goleadores del conjunto vizcaíno, Reguis y Óscar García formarán de inicio. Ambos jugadores son los máximos artilleros con siete tantos cada uno. En este partido, la SD Leioa no cuenta con ninguna baja.

Asier Santana tiene por contra un dilema. Un gran dilema. Las semifinales de la Copa Federación frente al Atlético Saguntino acechan y la ambición debe ser lo que marque las próximas semanas en Irún. Con las notables ausencias de Mikel Alonso e Iñaki Urkizu, Santana podría optar, como en las últimas semanas por formar una defensa con Esnaola y Ekhi en el centro y Mikel Azkoiti ocupará el lateral diestro. La primera duda llega en el lateral izquierdo, en las últimas jornadas Asier Santana ha optado por Aimar Sagastibeltza con no muy buenos resultados. Sin embargo con Roger Escoruela parece totalmente integrado en la dinámica de grupo y podría ser de la partida en Sarriena. La portería, en un vaivén las últimas jornadas volvería a ocuparla Jon Tena en detrimento de Otaño. En el centro del campo, Iker Rodellar y Mikel Martins volverán a formar juntos intentando paliar la falta del mayor de los hermanos Alonso. Por delante de ellos, una línea de tres hombres con Thaylor y Dani Estrada ocupando las bandas y Juan Dominguez en la mediapunta. Como delantero, Santana volverá a contar a buen seguro con su ariete Jorge Galán que tras los dos goles frente a la SD Gernika, su moral a buen seguro se verá reforzada.

SD Leioa: Ángel; Aldalur, Picón, Arregi, Simón; Capó, Córdoba; Jorge García, Fran Sota; Óscar García, Xesc Reguis

Real Unión Club: Tena; Azkoiti, Ekhi, Esnaola, Escoruela; Rodellar, Martins; Thaylor, Juan Dominguez, Dani Estrada; Jorge Galán