Onésimo Sánchez: "No hay rival propicio en este grupo"

Onésimo Sánchez | Foto: CD Toledo

Onésimo Sánchez, entrenador del Toledo, ha comparecido en rueda de prensa previa al partido del domingo que su equipo tendrá en el Salto del Caballo frente al Mensajero. Algunos de los temas tratados fueron la racha del equipo, la relación con la afición o el análisis del anterior partido.

Para Onésimo, el partido ante el equipo canario será complicado, pues para él, el Mensajero es un equipo peligroso fuera de casa: “Rival propicio en el grupo no hay. El Mensajero es un rival fuera de casa muy peligroso. Será un partido que vamos a tener que hacer muchas cosas, y a ver si tenemos la fortuna, acierto e intensidad de poder finalizar las jugadas que elaboramos”.

Sobre la delantera que formará debido a la lesión de Lolo Plá, Onésimo asegura que en el anterior partido estuvieron bien, además de que él siempre trata de poner gente que busque la victoria y crear peligro: “Javi Gómez y Owusu el otro día estuvieron bien. Javi de punta lo hizo bien, aunque bajaba a ayudar. Al final terminamos con tres puntas. Siempre buscamos la victoria, nos faltó la finalización, pero el camino es ese: buscar la pelota, poner en peligro al rival. Buscaremos la victoria el domingo que será una cosa muy importante para el equipo.”.

Para Onésimo, el fútbol es cuestión de fortuna, pues los equipos pasan rachas tanto positivas como negativas durante la temporada. Onésimo asegura que sus jugadores han demostrado lo suficiente como para que no se pongan en duda su profesionalidad: “El fútbol es fortuna, la fortuna hay que buscarla. Las cosas pasan porque las buscas. Ante el Navalcarnero tuvimos mala suerte, fue otra manera de empatar. El último partido en casa no fue lógico que el Toledo no marcara, pero son cosas que pasan. Un equipo que lleva tantas jornadas en el playoff siempre tiene que creer. Nuestros jugadores han demostrado la suficiente categoría como para definir. No hemos tenido suerte, pero creo que sacamos gente con la suficiente calidad para hacer el gol. El fútbol siempre es reiterativo en ese sentido”.

Por último, Onésimo se siente satisfecho con su afición, asegurando que la comunión entre equipo y afición es buena: “La afición siempre está a muerte con el equipo. Lo de la afición es lícito, en Toledo estuve muy contento con la afición. Para que la gente se enchufe, nosotros tenemos que demostrar que el equipo quiere y maneja. Creo que la comunión entre equipo y afición es buena”.