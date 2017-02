Berges: "Debemos poner más convencimiento"

Rafa Berges ante los medios | Foto: udlogrones.com

Rafa Berges trata de prolongar su crédito. Sabe que no está logrando su cometido pero ello no parece inquietarle, al menos de cara a la opinión pública. Dos meses después de su llegada a la capital riojana la 'UDL' no ha conseguido enderezar el rumbo y en parte se debe a que el preparador cordobés no está encontrando la tecla que haga funcionar al equipo de una vez por todas. Los blanquirrojos coquetean los puestos de descenso y aunque aún no han acabado ninguna jornada inmersos en ellos, el riesgo aumenta a cada semana que transcurre. "Aceptamos cualquier crítica al respecto", reconoce, "sabemos que las exigencias desde que empezó el año eran otras diferentes. Sabemos en qué club estamos. Ahora hay que rebelarse, poner más trabajo y más esfuerzo por nuestra parte".

Y es que la pobre actuación del pasado domingo ante el Zamudio, último clasificado del grupo II, en la cual los riojano fueron incapaces de pasar del empate (1-1), llegando a ir incluso varios minutos por detrás en el marcador ante un equipo que únicamente había sumado un punto como visitante hasta la fecha, fue la gota que colmó el vaso entre la afición de Las Gaunas. Y lo sabe. "Somos conscientes de que las cosas no nos han ido como esperábamos en los dos últimos partidos", admite el técnico, "no hemos estado a la altura y lo asumimos. Trabajamos para darle la vuelta a la situación".

Para ello, este domingo la 'UDL' viajará a Lezama para medirse al Bilbao Athletic. Los de Berges lo afrontan con optimismo, "con la ilusión de poder sumar los tres puntos" y sobre todo con una sensación, la de reivindicación. "Estamos atravesando un momento que no nos gustaría haber vivido, pero la realidad es la que es. Tenemos que afrontarlo con valentía y convinción par superar al rival, que en este caso es un buen equipo. Tenemos la necesidad de reivindicarnos y dar una alegría a nuestra gente". El técnico blanquirrojo se juega mucho este domingo, hasta el punto de que varias voces apuntan que podría ser destituido en caso de no lograr la victoria ante el filial bilbaíno.

Por último, Berges ha desvelado que no podrá contar con Titi puesto que el asturiano arrastraba molestias en la rodilla durante las dos última semanas y se ha decidido parar para que no vaya a más. "Se le van a hacer pruebas y en principio está fuera". Aunque desde la enfermería también vienen buenas noticias: "Pablo Espina lleva toda la semana entrenando con normalidad y aunque no está al 100% va recuperando sensaciones, al igual que Antxón (Muneta)". A pesar de ello, Berges asegura tener buenos mimbres para hacer un buen partido en Lezama y conseguir tres puntos muy necesarios para el conjunto riojano.