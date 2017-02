Unda y Arimany doblegan a los txuribelz

Google Plus

Cuando está todo de cara, todo suele salir bien. Y es el caso de este Leioa, al que todo le viene a favor. Ya no sorprende a nadie que los de Gordóbil estén donde estén. Cuando un equipo está unido y cree en sí mismo, todo es más fácil. Por eso, ahora mismo, los pupilos de Gordóbil son muy difíciles de batir. No en vano acumulan ya la friolera de doce jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Los de Sarriena suman ya 46 puntos, con lo que la permanencia está casi finiquitada. Todo pinta hacia que los vizcaínos luchen por una plaza en el playoff, protagonizando un milagro futbolístico similar al que ya protagonizó el Socuéllamos la pasada campaña. Si los manchegos pudieron, el Leioa también tiene capacidad de hacerlo. Y más viendo el rendimiento de cada uno de los jugadores en la cancha. Todos aportan, todos contribuyen. Visto todo esto, el Leioa ya no es una ilusión ni una relevación, sino algo presente, algo real, un bloque dispuesto a entrar en los anales de la historia.

Mientras, en el lado fronterizo, las cosas no están yendo igual de bien ni de lejos. A los jugadores de Asier Santana se les nota faltos de confianza. Sorprendentemente, la victoria en el Di Stéfano, lejos de ayudarlos, supuso un punto de inflexión negativo para el equipo. Madrid fue la última plaza donde los irundarras consiguieron la victoria. Posteriormente, tres derrotas consecutivas fuera del Gal. La primera derrota en Albacete sin duda trastocó la moral txuribelz. La siguiente salida, Urritxe, no era el lugar propicio para recuperaciones. Un necesitado Amorebieta se pudo imponer claramente a los de Santana. Hoy en Leioa, tampoco han podido reponerse. Tras una primera parte bastante igualada, en la segunda los guipuzcoanos se han venido abajo y han sido claramente superados por los de Gordóbil.

Onces iniciales

El Leioa ha salido al verde con el siguiente once: Ángel, Aldalur, Simón, Picón, Arregui, Capó, Unda, Polanco, Fran Sota, Jorge García, Xesc Reguís. Por su parte, los irundarras comparecieron en Sarriena con este once: Otaño, Gorosabel, Escoruela, Sagastibeltza, Esnaola, Ozkoidi, Estrada, Juan Domínguez, Thaylor y Galán.

Y así, comenzó a rodar el balón en Sarriena. Los guipuzcoanos iniciaron el choque con la idea de rasear el balón. Mientras, los de Gordóbil, fieles a su estilo, intentaron presionar desde el saque inicial la salida de los irundarras. En los minutos iniciales, los txuribelz pusieron en aprietos a la defensa local mediante centros al área. La primera tentativa la tuvo Galán, que disparó buscando la escuadra, encontrando una gran parada de Ángel como respuesta. Sin embargo, poco a poco fueron animándose los locales, que tuvieron su primera ocasión en un disparo de Jorge García. Sota también lo intentó, aunque en posición antirreglamentaria. El Real Unión también generó peligro a balón parado, en sus constantes incursiones por ambas bandas, por medio de Thaylor y Ozkoidi. Ehki logró rematar en un lanzamiento de falta, aunque lo hizo muy desviado.

Pólvora mojada

Los visitantes mantenían la posesión, mientras que los locales se defendían bastante bien. El partido estaba siendo igualado en la primera mitad del primer tiempo. Jorge García probó a Otaño en un lanzamiento de falta, pero el guardameta visitante atajó bien. Los irundarras comenzaron a intensificar sus ataques por banda. Los laterales y extremos fronterizos se mostraron muy activos. Así, fue los del Stadium Gal tuvieron una gran oportunidad de hacer gol, en una falta en la media luna del área. Sin embargo, el lanzamiento de Juan Domínguez fue repelido hasta cuatro veces por la defensa leioztarra. El Leioa, por su parte, trataba de sacudirse el dominio txuribelz, con alguna llegada y centro con peligro al área de Otaño, o con alguna falta lateral. Pero ninguno de lo dos conjuntos estaba generando excesivo peligro sobre la meta contraria.

Fran Sota se mostraba activo por la banda derecha del ataque local. Y en una de estas ocasiones, el riojano encontró a Jorge García, que controló y recortó dentro del área, aunque no pudo finalizar con precisión. Y es que esa ha sido la tónica de la primera mitad, ha habido llegadas e intentos de ambos equipos, faltando sin embargo finalización. Justo antes del intermedio, Jorge García puso un gran balón para Xesc Reguís. Todo parecía indicar que el esférico iba a besar las mallas. Sin embargo, el mallorquín no puso la testa correctamente, y el cuero se marchó fuera. Así, se llegó al tiempo de descuento en Sarriena. La primera mitad estuvo marcada por una constante intención de los dos equipos por llegar a las zonas peligrosas, pero sin ningún acierto.

La primera clara, a la cazuela

La segunda mitad arrancó muy animada. Ambos equipos salieron con ganas al verde. Fue el ex blanquirrojo Thaylor quien protagonizó la primera acción destacable, en una interesante carrera por banda, que acabó en una mala finalización. Los guipuzcoanos comenzaron a probarlo desde fuera del área, por medio de Juan Domínguez. Más tarde, Sota también lo probó, sin suerte. Una de las claves de los de Sarriena es saber aprovechar las ocasiones de las que gozan. Al Leioa le sentó muy bien el tanto. Sota, Jorge García, Aldalur, Xesc Reguís… las llegadas y ocasiones al área contraria se multiplicaban. El Real Unión estaba pasando en esos momentos sus peores minutos del encuentro. El Leioa por contra, se encontraba como pez en el agua sobre el verde, llevando a su antojo el "tempo" del encuentro.

Santana no pudo cambiar el choque

Aunque Santana arriesgó metiendo a Josu Hernáez y a Azkoiti, su equipo no lo notó. El cambio táctico del míster visitante no hizo efecto en su equipo. El Leioa se convirtió en dueño y señor del encuentro, ganando todos los balones divididos y robando constantemente en el centro del campo. En esa tarea, Unda y Capó cumplieron a la perfección. Los centrales leioztarras despejaron todo el peligro. El Leioa se mantuvo sólido, como durante toda la temporada. Thaylor quiso echarse al equipo a la espalda, aunque no tuvo demasiado éxito en su intentona. El entrenador visitante quiso ya quemar todas las naves, introduciendo a Arriaga, otro ariete más, en su búsqueda del empate.

Mientras, en los locales, las cosas se mantenían tranquilas. Los cambios se fueron sucediendo, pero el guion del partido seguía inalterable. Arimany entró como refresco y tuvo la sentencia. En un gran contragolpe comandado por Silas, recibió un pase del saharahui en inmejorables condiciones que le dejó solo ante Otaño. Sin embargo, el gerundense se encontró con el guardavallas, que desvió el cuero a córner. Sin embargo, a la segunda tentativa, Arimany sí que pudo batir a Otaño, empujando el esférico a la red tras un suave cabezazo. Tras este tanto, todos los jugadores locales se juntaron en una piña, reflejando la unidad inquebrantable de los futbolistas de la Sociedad Deportiva Leioa. Esa ha sido su clave para llegar hasta aquí, ser como una familia. Si siguen así, pueden lograr grandes cosas.

Próxima jornada

En la próxima jornada, el Leioa visitará un campo muy complicado como es Urritxe, para medirse a un Amorebieta que ya consiguió ganar al Leioa en Sarriena por 2-3. Los azules han sido el único equipo que ha vencido allí esta campaña. Por su parte, los pupilos de Asier Santana se enfrentarán en el Stadium Gal en la próxima jornada a un pujante Fuenlabrada, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en esta temporada.