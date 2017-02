CD Toledo - CD Mensajero: Luchar para cumplir

Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada del grupo 2 de Segunda División B. El CD Mensajero viajará hasta Toledo, le tocará viajar por segunda semana consecutiva, ya que lo haría la semana pasada para enfrentarse al Fuenlabrada.

¿Cómo llegan?

El Toledo viene de empatar en el Mariano González ante el Navalcarnero por 0-0. Los verdes merecieron más y el resultado les dejó mal sabor de boca. Desde el penalti en el 94 del Toledo - Arenas el Toledo no ha vuelto a ganar y el Arenas tampoco ha vuelto a perder. Es decir, dos derrotas consecutivas y el punto de la semana pasada en tres últimas jornadas pero aún así, el conjunto toledano es tercero en la clasificación con cuarenta puntos, diez menos que el líder. La duda en el once esta en sí entra Dani Pérez o Israel Castro en el centro, o entra Toni Sánchez en el lateral izquierdo dejando a Adrián de central y descartando a los dos primeros, es decir, la duda de siempre a lo largo de la temporada.

El CD Mensajero llega en su peor momento, tal y como indicábamos días atrás en un artículo. La situación actual del equipo de Jaime Molina es paupérrima ya que sólo ha logrado dos de los últimos doce puntos. Su juego no está siendo el mismo que el de principio de temporada, ya no contagia de alegría y no se ve su buen juego. Lejos quedan esas mañanas en las que el 'Mensa' no podía ser derrotado en su feudo. El equipo que dirige Jaime Molina se halla a un punto del playout, que ocupa el Socuéllamos con 29 puntos y a dos del Logroñés, primer equipo en zona de salvación.

Onésimo habla del 'Mensa'

Onésimo Sánchez entrenador local indicaba “El CD Mensajero es un rival muy peligroso fuera de casa, que sabe a lo que juega y que tenemos que hacer muchísimas cosas bien. A ver si tenemos la fortuna, el acierto y la intensidad en las múltiples jugadas de ataque que creamos y tener la fortuna de finalizarlas”

Bajas y sanciones:

Lolo Plá se pierde el partido por molestias, no entrenó y será descartado por Onésimo para la convocatoria.

Jaime Molina ya podrá contar con Borja Rubiato, mientras qué no lo podrá hacer con Ale González ya que está sancionado.

El Estadio: ''Salto del Caballo''

Año de construcción: Noviembre de 1973.

Capacidad: 5300 personas.

Ubicación: Toledo/Castilla-La Mancha.

Posibles alineaciones:

CD Toledo: Alcolea; Expósito, Echaide , Dani Pérez, Adrián Jiménez, De Lerma, Jordan Domínguez, Pablo González, Alberto Canario, Javi Gómez y Owusu.

CD Mensajero: Ione, Ramos, Moreno, Hernández, Juanda, Kamal, Rayco, Vianney, Nacho, Yeray y Álex Cruz.