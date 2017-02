Jon Pérez Bolo: "Toca analizar lo que nos ha pasado"

Pérez Bolo | Foto: Dani Mullor.

Jon Pérez Bolo, entrenador del Arenas de Getxo, compareció en rueda de prensa tras el partido de su equipo ante el Barakaldo, partido que acabó con 2-1 favorable el equipo gualdinegro. Amondaráin y Ander Vitoria remontaron el gol inicial de Dani López.

Para Pérez Bolo, el resultado del partido no deja satisfecho al equipo vizcaíno, aunque sí lo hace las sensaciones del equipo durante el partido, pues pese al resultado, el equipo dio síntomas de luchar en el partido: “Me voy con un sabor agridulce por no haber podido puntuar en Lasesarre. Hemos concedido dos errores que nos han constado el gol cuando mejor estábamos. Hemos entrado bien en la segunda parte pero sabemos el potencial que tiene el Barakaldo cuando se pone por delante en el marcador y más aquí en su casa. También es cierto que no hemos tenido ocasiones muy claras de poder empatar. Creo que las dos jugadas en donde hemos errado nos han hecho daño y nos han sentenciado. Cuando perdíamos no le hemos dejado jugar rápido que es lo que les gusta, pero no hemos sabido defender bien y en el fútbol lo que cuentan son los goles. Toca analizar lo que nos ha pasado y cuando cometes errores pasa lo que ha pasado hoy”.

Sobre la racha positiva del Arenas, la cual enlazaba con dos victorias y un empate en los últimos tres partidos, Pérez Bolo asegura que las rachas se rompen y que deben mentalizarse en no cometer errores: “Las rachas están para romperse, tanto las positivas como las negativas. Lo que nos duele es no haber podido puntuar cuando hemos tenido la posibilidad. En el final hemos puesto los centrales de delanteros y tampoco lo hemos conseguido. Lo único que podemos hacer es analizar para no cometer errores en otros partidos”.

En el partido, Aguiar se enfrentaba a su ex equipo, y Pérez Bolo comentó acerca de esto: “Imanol lo he visto con la línea que lleva esta temporada. Nos aporta experiencia y mucho trabajo. Para él era un partido importante por los nervios que supone volver a su casa donde es muy querido, y se ha adaptado bien”.

Por último, recordó la igualdad en el grupo y el difícil partido que también tendrán la próxima jornada: “Llevamos toda la temporada sabiendo que hay mucha igualdad y lo importante es no cometer errores porque aquí cualquiera los aprovecha y te mata. Nos vamos con muy buenas sensaciones pero muy tristes por como se han escapado los puntos. La semana que viene ante el Sestao es un partido duro. Saben que tienen que ganar para salir de esa situación y va a ser un partido intenso.”.