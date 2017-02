Onésimo Sánchez: "Hay que trabajar hasta el final pase lo que pase" | Foto: Laura Pérez.

Onésimo Sánchez, entrenador del Toledo, compareció en rueda de prensa tras el partido de su equipo ante el Mensajero, encuentro que acabó con 2-0 favorable al conjunto toledano. Adrián Jiménez y Javi Gómez fueron los autores de los goles verdes

Onésimo Sánchez se siente satisfecho tanto del resultado como del trabajo de su equipo, aunque no de los primeros veinte minutos, donde el Toledo se veía superado por el Mensajero: “Nos llevamos un refuerzo positivo en forma de resultado y de juego. Un equipo que venía de perder en pocos sitios. No hemos entrado bien al partido, los primero veinte minutos no me han gustado nada. Pasaban pocas cosas, la gente estaba descolocada y no me estaba gustando nada. Al partir del minuto 20 creo que hemos sido superiores, en los primeros minutos de la segunda parte también hemos sido mejores, e incluso pudimos sacar algo más de renta”.

Sobre su manera de ver el fútbol, Onésimo comenta que a él le gusta verlo así y vayan como vayan los partidos hay que afrontarlos hasta el final: “En el fútbol hay cosas muy mejorables y cuando se te ponen cosas de cara hay que aprovecharlas. Hay que trabajar hasta el final pase lo que pase. Hay ciertos detalles que te cabrean y a mí me gusta que se esté concentrado hasta el final y dar la cara hasta que se acabe el partido. Es parte de esta profesión”.

También habló sobre Javi Gómez, del cual asegura que es un buen jugador y que necesitaba el tanto para coger confianza: “Los nueves siempre necesitan un gol. Javi es un jugador que no ha tenido esa fortuna, es un jugador que trabaja como los mejores, que va muy bien de cabeza. Es un tema mental y nos ha venido muy bien en especial para él el gol que ha conseguido”.