Jaime Molina: "En los primeros veinte minutos hicimos sufrir al Toledo" | Foto: Edu Lemes

Jaime Molina, entrenador del Club Deportivo Mensajero, compareció en rueda de prensa tras el partido de su equipo ante el Club Deportivo Toledo en el Salto del Caballo, encuentro que finalizó con 2-0 favorable a los verdes. Adrián Jiménez y Javi Gómez fueron los autores de los goles.

Respecto a la primera parte, Jaime Molina comenta que comenzó con dominio del conjunto canario y la otra mitad con dominio del equipo local, donde encontraría el primer gol: “El Toledo en los segundos veinte minutos de la primera parte ha tenido más control. En los primeros veinticinco minutos hemos hecho sufrir al Toledo y no hemos acertado, y en una ocasión curiosa ha conseguido abrir el marcador y ponerse por delante”.

Para Jaime Molina, su equipo enlazó un gran partido pese al resultado, y asegura que han pecado en perdonar en acciones donde pudieron marcar y haber cambiado la orientación del resultado del partido. Además, el entrenador del Mensajero alabó al Toledo asegurando que es uno de los equipos que tiene opciones de ascender y jugar la temporada que viene en Segunda División, y aun eso el equipo supo plantarle cara y pudo haberse llevado la victoria, o al menos, arañar un empate para de esa manera llevarse un punto del Salto del Caballo que le ayudaría a su objetivo de salir del pozo: “En la primera parte hemos estado bastantes participativos. A partir del segundo gol nos ha costado mucho reponernos. Aunque el equipo no le ha perdido la cara no ha sido suficiente para generar ocasiones. Todo el mundo reconoce que el Toledo es uno de los candidatos a jugar la promoción, hemos salido valientes, hemos tenido tres ocasiones importantes, una creada por Gabi y las otras dos por Juanda, e incluso otra ocasión que Juanda no ha chutado del todo bien. No ha sido suficiente para puntuar”.