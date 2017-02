Josán: "No nos tenemos que relajar"

Google Plus

Josán | Foto: Albacete Balompié

Josan, jugador del Albacete Balompié, compareció ante los medios de Castilla-La Mancha Media tras el partido de su equipo en las Llanas ante el Sestao River, partido que acabó con 1-3 favorable al Albacete. Héctor Hernández, Josan y Dani Rodríguez marcaron los goles albaceteños, frente al gol del Sestao que lo anotó Azkorra.

Para Josan, ganar siempre es complicado, y tener una distancia tan lejana ante el segundo (Leioa) también, por eso siempre tienen que estar al 100%: “Es muy difícil ganar todos los partidos por goleada y más en Segunda B, y más en campos como en Las Llanas. Estos campos son complicados y se lo ponen muy difícil a los demás equipos. No te esperas estar con esta distancia tan abultada a estas alturas. Si el Leioa está ahí será por algo y es que está haciendo muy buena temporada. Nosotros no nos tenemos que relejar. Ha habido momentos que no hemos estado al 100% y lo hemos pagado, por eso siempre tenemos que estar al 100%. Todos los partidos de aquí al final de temporada van a ser muy importantes”.

Sobre la efectividad del gol del conjunto albaceteño, Josan añade que tienen gente cualificada para hacer los tantos y no sólo dependen de Aridane, goleador del equipo dirigido por Aira: “Tenemos gente que tiene mucho gol. No sólo Aridane, también como gente de segunda línea que entra bastante bien”.

Respecto al entrenamiento detenido la semana anterior por medio del entrenador, Josan comenta que surgió porque no estaban entrenando del todo bien y por eso Aira dio un toque de atención: “El entrenador paró el entrenamiento de la semana pasada porque no estamos haciendo las cosas bien. Cuando pasa eso es normal que nos dé un toque de atención y que nos mentalice que tenemos que estar al 100% para disputar los playoffs”.

Por último, Josan asegura que le gustaría jugar en Segunda la temporada que viene con el Albacete, cosa que no pudo hacer con otros equipos como Alcorcón o UCAM: “Tuve la oportunidad de estar en Segunda División, pero el entrenador del Alcorcón no confió en mí. El entrenador del UCAM pasó por lo mismo. Espero que este año ascendamos y con ese ascenso si pueda jugar en Segunda División”.