Caminando en el alambre

Cuando entramos ya en el último tercio de temporada, nubarrones negros siguen sobrevolando Las Gaunas. A falta de 12 partidos para que todo llegue su fin, el Logroñés cuenta con 31 puntos, solamente uno por encima del conjunto que ahora mismo marca la promoción de descenso (Yugo Socuéllamos, 30). La intranquilidad y la preocupación están presentes en directiva, cuerpo técnico, plantilla y aficionados. El próximo partido frente al Barakaldo se torna clave para los riojanos. Esta jornada hay un duelo directo entre Socuéllamos y Mensajero, que podría meter en el hoyo a los de Las Gaunas en caso de no sumar los tres puntos. Porque la única forma de salir de abajo es ganar. Los empates no arreglan nada. Pero los de Rafa Berges lo tendrán complicado, ya que no han conseguido cantar victoria dos veces consecutivas en el transcurso de esta gris campaña.

Los problemas siguen

El principal problema de este equipo, la falta de gol, continúa y parece difícil que pueda solucionarse. Juanfran Guarnido sigue sin haber marcado en lo que va de temporada. Espina empezó bien, pero su cuenta se ha estancado en seis tantos desde hace demasiado tiempo. Lo mismo se puede decir de Reguilón, que deslumbró frente al Bilbao Athletic, pero cuyas últimas actuaciones han sido discretas. Otro problema es la fragilidad defensiva, Caneda y Pazó no están a su mejor nivel. Ni tampoco Miguel Martínez de Corta, que está jugando con muchos nervios. Cada balón que recibe es complicado para él. Sin duda, al capitán blanquirrojo le ha pesado su error frente al Zamudio.

Por su parte, Adrián León ha entrado en un bache importante de juego, no siendo ya la escoba que fue en la primera vuelta, cuando sin duda, fue el mejor del equipo de largo, robando balones e interceptando ataques. Las piezas claves del equipo están en un mal estado de forma y al final el bloque entero se resiente. Las victorias no llegan y conseguir ganar fuera de casa es un drama. La UDL únicamente ha podido llevarse el gato al agua en dos escenarios: El Di Stéfano y Gobela. El duelo en Madrid fue un oasis en medio de esta travesía en el desierto. En Gobela, el equipo se llevó la victoria en el 94, en un final épico. Con este pírrico balance, imposible aspirar a algo más que luchar por mantener la categoría.

Incómodos en el barro

Y es que si bien el equipo ha demostrado competir frente a los equipos punteros, su problema están siendo los partidos contra equipos de abajo. Por ejemplo, frente a los seis primeros, el Logroñés acumula un balance de 3 victorias, 4 empates y otras 3 derrotas, todas por la mínima. Los de Berges tienen el goalaverage ganado a equipos como Bilbao Athletic o Castilla (salvo debacle). Pero cuando el equipo logroñés se mide a los últimos de la tabla, la cosa cambia mucho. Desde el comienzo de esta campaña, el Logroñés ha disputado 11 encuentros frente a los diez últimos de la clasificación. Su balance frente a esta docena de equipos es de solamente 2 victorias y 5 empates. 11 de 33 puntos posibles y solamente 9 goles anotados. Flagrante es la comparación con el Zamudio, equipo al que el Logroñés no ha podido vencer esta campaña.

Espiral peligrosa

¿Por qué esta diferencia? Seguramente una de las razones para esta diferencia de rendimientos sea la dificultad del Logroñés para pelear en la zona baja, circunstancia que no se esperaba a principio de temporada. De hecho, aún hoy quedan aficionados que siguen confiando en la posibilidad de hacer playoff, aun cuando son ya nueve puntos y once equipos los que separan a los blanquirrojos de estas posiciones. Pero la realidad es bien distinta. El bloque blanquirrojo está inmerso en un bucle negativo que parece no tener salida. Los buenos resultados no llegan, cuesta marcar goles, la afición se impacienta, la confianza de los jugadores decae... La pescadilla que se muerde la cola. Ante esto, la victoria es la única medicina para la enfermedad que padece el conjunto de Las Gaunas.

Horizonte difícil

No lo va a tener fácil el Logroñés en este final de temporada, puesto que muchos de los partidos que le quedan son contra rivales directos. Y cinco de ellos fuera de Las Gaunas: Real Sociedad B, Sanse , Mensajero, Amorebieta y Sestao. Jugarse la temporada en campos en la selva de La Palma o el barro de Urritxe no es lo ideal para salir de abajo. Pero a los de Berges no les quedará otra que dejarse el alma en esos cinco partidos, que decidirán la temporada. Además, para completar, el conjunto riojano tendrá que recibir en Las Gaunas al Albacete y al Castilla. Casi nada al aparato. Rivales fuertes en casa y rivales directos fuera. Un cóctel muy peligroso que puede terminar de hundir al equipo. O fortalecerlo... como ya pasó con el Leioa. Todo puede pasar, porque el fútbol es imprevisible y más en este Grupo II donde ni el más experto se acercaría a acertar el devenir de esta locura de temporada.