Mordevre dictará sentencia

Ambos conjuntos decidirán su suerte en Sagunto / Foto: Twitter Atlético Saguntino

El fúnebre Stadium Gal ha presenciado la ida de las semifinales de la Copa Federación. Asistencia mínima al campo a orillas del Bidasoa,con una pequeña pero ruidosa flota de seguidores valencianos. Sin duda la directiva no ha dado con la clave para enchufar a su afición pues la decisión de cobrar diez euros al público general no ha sido una gran ayuda. Presenciar también en estos casos es un decir pues no ha sido precisamente un partido de fútbol "bonito", pues más bien la eficiencia de los visitantes a dado la tónica de lo que iba a dar de sí el encuentro.

El partido ha mostrado ,aún más si cabe, las carencias de los locales. Errores de auténtica alarma pues los irundarras no han sido capaces de crear peligro real en la meta de Marcos. Añadiendo la incapacidad de los irundarras de salir limpiamente con el balón desde su propio campo. Sin embargo los valencianos, haciendo un encuentro serio, logro por un lado acrecentar los problemas futbolísticos de los txuribeltz y demostrar que se toman muy en serio esta competición, no quitando merito a su encuentro. El balón en la primera parte no tuvo dueño, ambos conjuntos intentaban dar rienda suelta a su juego sin apenas acierto.

El Real Unión , pasando factura de sus fechorías en la competición liguera no supo mover el balón con criterio hacia la portería defendida por Marcos. Sin ser dueño claro del balón, el Atlético Saguntino no obstante fue más incipiente en ataque. El juego directo creaba desajustes en la zaga local. Desajustes que por dos ocasiones estuvieron a punto de suponer un gol en contra pero bien por Ekhi despejando el balón justo en la línea de gol , o por el larguero tras cabezazo de Loren , el gol visitante no llego. El Real Unión solo tuvo una posible ocasión, pero el disparo de Arriaga, tras una buena conducción, no encontró portería marchando el balón a saque de puerta.

La segunda mitad trajo consigo un cambio de planes en los visitantes, Navarro dejó su sitio a Vidal en busca de superioridad por alto, gran problema desde hace un tiempo en el conjunto irundarra y que el cuerpo técnico valenciano encabezado por el sancionado David Gutierrez supo leer a la perfección. No obstante dos buenas oportunidades tuvo el Real Unión para adelantarse en la eliminatoria. Capelete y Arriaga, que junto la entrada de Thaylor en la segunda mitad fueron de lo más destacado durante el encuentro en los locales. Los unionistas pudieron romper el empate que reinaba en el marcador, pero los disparos de Capelete y Arriaga se toparon con Marcos que se hacía con el esférico sin problemas. Pero una vez más, los valencianos aprovecharon la caraja defensiva a balón parado de los locales para poner en apuros la eliminatoria. En un corner, el central Marc estuvo a punto de poner por delante a su equipo cuando remató un corner, absolutamente solo, sin oposición, en el área "txika". En un partido con poca historia salvo dos o tres destellos en ambos conjuntos, la nota la puso el colegiado vasco Gómez Luque. Arbitraje muy cuestionado por los locales que vieron como su entrenador, Asier Santana, y su ayudante Iñaki Goikoetxea, tuvieron que dejar el campo antes de tiempo al protestar varias decisiones. La afición no fue menos, y también mostró su descontento.

El resultado final en el Stadium Gal no da lugar a dudas, y ambos conjuntos deberán dar un paso adelante en Sagunto dentro de siete días y buscar uno de los dos billetes que dan acceso a la final.