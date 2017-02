Onésimo Sánchez: "No estamos teniendo buena suerte con el tema de las lesiones"

Onésimo Sánchez, entrenador del Club Deportivo Toledo, ha comparecido en rueda de prensa previa al partido que enfrentará esta jornada a su equipo en el Alfredo di Stefano con el Real Madrid Castilla. Se trataron temas como las lesiones, el rival o la situación de la afición.

Las lesiones, según Onésimo, han fastidiado durante toda la temporada los planes del equipo, debido a su corta plantilla y ya que al lesionarse uno, desbarata todo el conjunto. El Toledo no podrá contar con De Lerma (sancionado), sí con Jordan (le quitaron la quinta amarilla) y con Lolo Plá, recuperado: “Tenemos una baja por sanción. Teníamos dos pero al final nos han quitado la de Jordán. También tenemos alguno con algún problema físico. La buena noticia es que Lolo ha estado entrenando esta semana y lo recuperamos. No hay ninguna novedad, pero siempre queda el prepartido que es el entrenamiento más importante. No es una plantilla muy extensa, siempre de cualquiera que falte es un problema. Jokin estaba haciendo un gran partido, estaba en su mejor momento y es una pena. No estamos teniendo buena suerte con el tema de las lesiones, que trastocan la idea que teníamos, y para eso tiramos de plantilla”.

Para Onésimo, el Castilla es uno de los favoritos en esta categoría para acabar la temporada en la parte alta y subir a Segunda División, debido al plantel, talento y calidad que tienen: “Un equipo como el Real Madrid Castilla que en un fichaje te ficha al mejor jugador de cualquier sitio, y quizás pagan lo que es el presupuesto del Toledo, es complicado decir que no va a estar arriba. Son gente con mucho talento, calidad y muy rápidos, y con virtudes muy claras que la cogen con la experiencia y con los partidos”.

Respecto a la afición, Onésimo asegura que la afición del Toledo se merece lo mejor debido a que siempre están con el equipo sea cual sea la situación: “Nuestra gente no se merce ciertos tratos porque nos han seguido a muchísimos tiempos. También nos ha ido mal por ejemplo en Alicante la temporada pasada, que fue una eliminación dolorosa porque fuimos superiores al Hércules en los dos partidos. Siempre nos van a apoyar, eso lo agradecemos. Nosotros vamos a ir a ganar de todas maneras pero cuanto más podamos ofrecer a nuestra gente mucho mejor”.