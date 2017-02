El Barakaldo castiga a la UD Logroñés

Google Plus

Posiblemente el peor partido que se ha podido ver en Las Gaunas esta temporada. Una UD Logroñés apática, sin confianza, plana y pasota por momentos frente a un correoso Barakaldo que se adjudicó los tres puntos acertando en el único disparo a puerta que intentó en los noventa minutos.

Porque el fútbol es así. Los de David Movilla ni mucho menos realizaron un partido brillante. Simplemente estuvieron correctos en todas las facetas que el juego requiere y con eso, a día de hoy, es suficiente para asaltar el fortín riojano. Cero concesiones atrás, un medio campo compacto y la movilidad necesaria arriba para desorganizar una defensa que en casa tiende a ser algo expeditiva. Como ocurrió en el gol. Ander Vitoria lo sabía y sus continuos movimientos hacia ambas bandas así lo dejaron ver. En una de ellas supo proteger el balón de Paredes con su cuerpo, esperó a la ayuda de Amelibia y cuando esta llegó se deshizo de ambos con un gran movimiento bordeando la línea de cal. El resto fue sencillo. Pase de la muerte y gol de Gabri Izquier. Lo que se venía mascando -aunque nadie en Las Gaunas se atreviese a decir en alto- desde hacía minutos.

De más a menos

Porque a pesar de arrancar con buen pie el encuentro, los de Berges nunca dieron la menor sensación de peligro. El técnico cordobés realizó un significativo cambio de inicio en la sala de máquinas blanquirroja. Optó por dar entrada a Antxón Muneta en detrimento de Adrián León debido a las buenas sensaciones cosechadas la pasada jornada en Lezama. Con César Remón y Carles Salvador a su lado la idea era proponer un juego más combinativo y aprovechar la movilidad en punta del joven Marcos André. Pero no fue así. Funcionó durante los primeros veinte minutos, pero la llama se fue apagando con rapidez y los riojanos terminaron abusando del juego directo y chocando continuamente contra el muro que el cuadro gualdinegro -de azul en esta ocasión- había plantado.

Momento del 0-1 | Foto: rioja2.com

La 'UDL' apenas disparó a puerta en el primer tiempo. Un inocente golpeo de Salvador desde media distancia y un lejano intento de Reguilón viendo que Gaizka se encontraba adelantado fueron las acciones más peligrosas durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Aunque tampoco concedía en exceso, pues los esfuerzos del Barakaldo se centraban en la imaginación de Ander Vitoria y las peligrosas incorporaciones de Galder Cerrajería. Sin embargo, menos de lo esperado duraría el encuentro para el capitán y ancla del cuadro fabril, puesto que en el minuto 41 iba a tener que retirarse lesionado, dejando su sitio en el campo a Juaristi. Unos minutos antes, Marcos André caía derribado dentro del área visitante, pero el colegiado no advirtió nada punible para decepción de la grada.

Tener un '9'

David Movilla movería ficha en el descanso. Alain Arroyo al campo en sustitución de un desafortunado Oca. No así Berges, que por segunda vez consecutivo en Las Gaunas no agotó los tres cambios permitidos y únicamente dio entrada a Traver y Juanfran, ambos cuando ya iba por detrás en el marcador. El segundo parecía tener un guión calcado al primero. Posesión blanquirroja, pero inerte en toda su esencia, carente de productividad y desesperante para Reguilón y Ferrone, que enviaron cantidad de centros a una zona en la que no existía rematador alguno. Porque a la UDL, por mucho que se empeñen, le falta un '9'.

Algo que sí tienen el Barakaldo y en cuya figura suele recaer la responsabilidad del gol. Un '9' que cuando no puede marcar él, es capaz de fabricar el tanto para sus compañeros. En este caso Ander Vitoria lo fabricó para Izquier, con la inestimable colaboración de Paredes y un Amelibia falto de contundencia, posiblemente por la absurda amarilla vista minutos antes, y el drama se ciñó sobre el Municipal Las Gaunas. Explosión de alegría patrocinada por el centenar de aficionados desplazados desde Barakaldo que se dejaron oír desde entonces y hasta el pitido final.

Berges, cuestionado

El gol visitante, lejos de suponer un golpe de efecto en los riojanos, pareció adormecer más aún a un equipo que desde hace un par de meses se ha acostumbrado a navegar sin rumbo por las enturbiadas aguas que se ciernen sobre el descenso. En los minutos posteriores el conjunto blanquirrojo se enfrentó por momentos a su propio espejo de temporadas anteriores. Y es que el Barakaldo estaba ganando con un gol marcado en el único disparo entre los tres palos y mostrando una seguridad defensiva digna de elogiar. Efectividad y solidez. Dos cualidades que la 'UDL' se dejó por el camino este verano.

Jugadores y afición del Barakaldo tras el pitido final | Foto: larioja.com

Berges intentó en los últimos quince minutos probar cosas nuevas que hasta ahora no se habían visto y que el público le reclamaba. En vistas de que lo que acontecía sobre el césped no iba a dar frutos y atendiendo a las enormes necesidades clasificatorias de su equipo, retiró a Amelibia para dar entrada a Juanfran y pasó a jugar con defensa de tres, dos carrileros profundos y dos delanteros. No funcionó, claro. El equipo se rompió descaradamente en dos y estuvo más cerca el 0-2 que el 1-1.

De hecho, la 'UDL' apenas amenazó la portería de Gaizka y al terminar el encuentro abandonó el césped bajo los pitos de su propia afición. La imagen de Luca Ferrone pidiendo perdón a la grada contrasta con el momento en que la plantilla del Barakaldo celebra la victoria con los aficionados ubicados en la esquina nordeste del estadio. Unos pelearán por meterse en playoff de ascenso en las once jornadas que restan para finalizar la temporada, mientras que otros tratarán de evitar el de descenso a toda costa para no agravar, aún más, una situación que está poniendo en duda el futuro de la propia entidad.