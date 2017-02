Año fallido

Google Plus

Iniciaron la temporada con ilusión, aspirando a meterse entre los cuatro primeros y soñando con hacerse un hueco en el fútbol profesional. Pero las cosas no siempre salen como se planean. El año se complica, no llegan las victorias y el equipo se mete abajo. La ansiedad se apodera del equipo, la afición comienza a perder los nervios, entrenador y jugadores son cuestionados... En fin, el mantra de todas las temporadas. En VAVEL vamos a repasar algunos de los fracasos de equipos que queriendo playoff, acabaron en Tercera. Porque el caso del Logroñés no será el primero ni el último. Lo bueno es que el conjunto de Las Gaunas aún puede salvar la temporada.

Compostela (15/16)

Los gallegos siempre han sido un equipo histórico del fútbol gallego. Considerados siempre el cuarto equipo histórico de Galicia, por detrás de Depor, Celta y Pontevedra, los de San Lázaro han tenido unos últimos años difíciles. Tras ascender a Segunda B en la 12/13 y consolidarse en la siguiente temporada, la directiva compostelana se planteó el ascenso como objetivo a medio plazo. Para ello, Iñaki Alonso fue el encargado de entrenar al Club. En esa temporada (14/15) el equipo queda sexto y pasa a la Copa del Rey. La 15/16 debía ser la temporada del salto a playoffs. Nada más lejos de la realidad. Al término de la primera vuelta, el Compos era colista, con 14 puntos. En la segunda vuelta, los gallegos llegaron a los 38 puntos, pero no salieron del pozo, siendo penúltimos y descendiendo matemáticamente el 1 de mayo en El Sardinero. Aún siguen en Tercera.

Avilés (14/15)

Desde 2011, en el club avilesino un grupo inversor (GOLPLUS) comenzó a invertir dinero en los asturianos. A pesar de no haber logrado el ascenso en 2011/12, el club compró una plaza vacante en 2B por 190000 euros. En la 13/14, los realavilesinos quedaron en tercer lugar del grupo I, superando al Cartagena primero, pero cayendo frente a la Llagostera. La 14/15 se planteó en los blanquiazules con el mismo objetivo, el playoff. Sin embargo, todo comenzó a torcerse muy pronto. El grupo inversor abandonó el club y con todo patas arriba, la situación deportiva del equipo comenzó a resentirse. Tras un pésimo final de temporada, los avilesinos quedaron decimosextos con 43 puntos y tuvieron que jugarse la categoría frente al Eldense. Los valencianos conservaron la categoría tras ganar por un global de 4-6 y el Avilés pasó a ser nuevo equipo de Tercera.

Oviedo (06/07)

Los años 2000-2010 fueron los peores de la historia del club del Tartiere. El club había logrado salir de Tercera División en la 04/05. En la 05/06 el Oviedo, por dimensión, no tenía otro objetivo que el ascenso. Logró una decepcionante sexta plaza. En la 06/07, el mínimo objetivo de los astures era quedar entre los cuatro primeros. Sin embargo, la temporada fue desastrosa. Con una planificación deportiva errónea y un cambio en el banquillo por tres ocasiones, el destino del equipo iba a ser la Tercera. Y así fue. Los asturianos, con 32 puntos, fueron penúltimos, a más de 10 puntos de la salvación. Y todo pesar del apoyo de la afición, que en numerosas ocasiones llevó a más de 15000 personas a animar a los ovetenses. Desgraciadamente, un aficionado puede animar, pero al final casi todo depende de los futbolistas.

Huracán Valencia (15/16)

Uno de los casos más extraños del fútbol español. Fundado en 2011, comenzó a competir en Segunda B sustituyendo al desaparecido Torrellano. En su primera campaña, fue la auténtica revelación de la Segunda B. Consiguió ya meterse en plazas de playoff. En la 12/13, el club sorprendió a todos, quedando segundo del Grupo III y superando a Lucena y Bilbao Ahletic en la promoción. Solamente el Jaén le arrebató el ascenso. No contento con eso, el Huracán volvió a repetir playoff en la 14/15. Nuevamente fue segundo de su grupo y superó en playoff, primero a la UD Logroñés, en una controvertida eliminatoria, y posteriormente al Guadalajara, pero la SD Huesca le privó otra vez de la gloria. En la 15/16, fue expulsado de la competición por problemas económicos, bajando hasta Preferente. Del sueño al olvido, en caída libre, sin medias tintas.

Atlético B (14/15)

Tras una temporada 13/14 llena de sobresaltos y salvada en el playout "in extremis" , frente al Caudal de Mieres, la temporada 14/15 se presentaba como una oportunidad de soñar con el playoff. Una pretemporada perfecta y un buen arranque llenaron de esperanza a la parroquia rojiblanca. Sin embargo, el equipo comenzó a fallar y se produjeron cambios en el banquillo. Sin embargo, ninguno de los tres diferentes entrenadores que pasaron por el Cerro del Espino pudieron enderezar el peligroso rumbo del equipo. El filial colchonero acabó la temporada bajando a Tercera División, acabando decimooctavo con 41 puntos.

Almería B (15/16)

El minialmería también conoce esa sensación de caer al vacío desde lo más alto. En la temporada 14/15, el club andaluz consiguió clasificarse entre los cuatro primeros de su grupo, siendo tercero en el Grupo IV. Los rojiblancos cayeron a las primeras de cambio ante el Guadajara, en una eliminatoria muy igualada que tan solo se decantó por el valor doble de los goles fuera de casa. La temporada siguiente, los almerienses hicieron una campaña desastrosa. Sumando tan sólo 28 puntos, fueron el farolillo rojo y quedaron descolgados de la lucha por la permanencia a falta de varias jornadas para el final

El peor Logroñés

En Logroño han saltado todas las alarmas, puesto que el equipo de esta campaña es el que menos puntos ha conseguido a estas alturas desde su fundación en el 2009. Con 31 puntos, este Logroñés solamente se puede comparar con el conjunto entrenado por Raúl Llona en la 13/14. Aquel plantel se salvó de la quema tras un buen final de campaña, logrando 46 puntos y finalmente quedando undécimo. A falta de 11 jornadas, el ambiente está muy tenso en Las Gaunas. ¿Repetirán los blanquirrojos el destino de los casos anteriores? ¿O por el contrario conseguirán salvar la temporada? Buena parte de la respuesta estará este fin de semana en Las Llanas.