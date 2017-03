Los jugadores del Albacete pasan por zona mixta | Foto: VAVEL

Los jugadores del Albacete Héctor Hernández, Rafa Gálvez y Aridane Santana, atendieron a los medios de comunicación tras el partido del Albacete ante el Gernika, el cual acabó con 3-2 gracias a la remontada albaceteña en el descuento.

En primer lugar, Héctor Hernández, autor de los dos goles del Albacete en el descuento que dieron los tres puntos al Albacete, asegura que lo importante es el equipo, dando igual quien marque. Además, menciona a su compañero Aridane comentando que hacen una muy buena dupla: “Todo el mundo tiene que aportar su granito de arena. El equipo está trabajando bien, se ve bien partido a partido y semana a semana. Todo lo que sea alargar los puntos de los de atrás es bueno. Tenemos que ganar sí o sí y esto depende de nosotros mismos. Lo importante es que el equipo consiga los tres puntos. Todos hemos luchado hasta el final. Aridane y yo estamos muy contentos, estamos aportando muchas cosas al equipo y creo que hacemos buena dupla”.

Rafa Gálvez se centró más en el Gernika, diciendo que la suerte les acompañó hasta que no acertaron en sentenciar el partido. Además, asegura que la plantilla muere por el escudo: “Han tirado dos veces y las dos veces no estábamos concentrados del todo. Creo que hemos dominado del minuto cero al final y hemos sido muy superiores. La jugada que pudo ser el 1-3 pasa cuando ves que pasan los minutos y no consigues marcar. Tuvimos la fortuna que no consiguió entrar y de ahí fuimos para arriba. Son los partidos que se ganan con el corazón y el sentimiento de cada jugador. Hemos ido a por la victoria a pesar de encajar en los tres primeros minutos. Creemos en nosotros mismos. Hasta el último minuto damos todo por este equipo y por este escudo”.

Aridane, por su parte, habla sobre la afición, la cual se vuelca con el equipo y siempre está apoyando: “Lógicamente el equipo con esta victoria tiene que disfrutarlo. Tenemos que seguir trabajando y ganando partidos y así conseguiremos el objetivo. Para nosotros lo necesitamos, la afición es un apoyo muy importante para nosotros. En el vestuario lo decimos que lo necesitamos y así es todo muy bonito”.