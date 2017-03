Tras el Arenas - Sestao River

Pérez Bolo

Pablo Turrillas y Jon Pérez Bolo pasaron por rueda de prensa tras el Arenas de Getxo – Sestao River, partido que acabó como inició, con empate a nada. El partido quedó marcado por una polémica en la que el Sestao pidió penalti por mano dentro del área del equipo dirigido por Jon Pérez Bolo, lo cual, crea una gran división de opiniones entre los que aseguran que se debió señalar la pena máxima y los que no.

Pablo Turrillas asegura que el Sestao mereció ganar, pues menciona que no han conseguido un punto, sino que han perdido dos. La polémica jugada del penalti no pitado, el cual sí debió ser pitado para Turrillas, también es mencionado en su discurso: “Nos hemos dejado dos puntos aquí. El primer tiempo ha sido bastante igualado y el segundo tiempo conforme iba pasando el tiempo hemos llegado con ocasiones muy claras. La jugada del penalti es una jugada muy polémica, pero hay que asumir y aceptar lo que se pita, aunque pienso que es un penalti clarísimo. A veces es fácil criticar y hablar de los árbitros, pero en situaciones como estas me gustarían que piten lo que vean. Aun eso yo me voy disgustado. Nos quedamos con el apoyo de la afición, que ha sido lo importante pues han estado ahí con nosotros”.

Por su parte, Pérez Bolo da otra opinión distinta y para él el Sestao pudo ganar sólo en los últimos minutos, asegurando que el Arenas tuvo las mejores oportunidades a lo largo del partido: “El Sestao nos ha apretado los últimos cinco minutos por su necesidad de sumar de tres en tres. Si en la primera parte hubiéramos aprovechado las oportunidades que hemos tenido hubiera cambiado todo. Finalmente no las aprovechamos y eso ha hecho que la segunda parte fuera así, de modo que en los últimos cinco minutos casi perdemos el partido”.