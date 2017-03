Jabi Luaces: "Haber dado la cara hasta el final da para sentirse orgulloso"

Foto: VAVEL

Jabi Luaces, entrenador del Gernika, compareció en rueda de prensa tras el partido de su equipo ante el Albacete, partido que acabó con 3-2 tras la épica remontada del conjunto albaceteño en el descuento.

Para Luaces, el resultado del partido les da un sabor agridulce, pues piensa que hicieron las cosas bastante bien pero no lograron mantener el resultado: “Es una pena. Somos un grupo muy humilde. Hemos afrontado el partido contra todo el Albacete y haber dado la cara hasta el final da para sentirse orgulloso. Es una lástima porque hemos encajado con el tiempo cumplido dos de los goles que hemos encajado. Si alguien nos tenía que ganar sin duda era el líder. El año es muy duro, el haber hecho un gran partido no me consuela de haber perdido este partido”.

Luaces asegura que estudió la táctica del Albacete, al igual que hace con sus rivales, para que en el partido aten sus puntos fuertes y puedan sacarlo adelante: “Es mi trabajo estudiar al rival. Intento aportar el máximo a mis jugadores. La diferencia la da los jugadores. Es cierto que el partido de ida les sorprendimos y les ganamos, y a pesar de tenerles bien estudiado nos han ganado. El Albacete con Aridane, con una calidad terrible, es muy complicado hacerles daño”.

Luaces admite que los dos primeros goles del Albacete fueron errores propios, además de que pudieron sentenciar y marcar el 1-3 y sin embargo, no fueron capaces de mantener el resultado, un resultado que tuvieron muy de cara y no aprovecharon: “Evidentemente las cosas no son porque sí. El primer gol llega porque hemos concedido muchos metros. El segundo igual. Con 1-2 tuvimos otra oportunidad para sentenciar el partido y no tuvimos suerte. Si no hubiéramos tenido miedo para ganar el partido hubiéramos ganado”.