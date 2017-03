Previa Leioa - Gernika: apuesta por algo grande

Google Plus

Partido de la temporada 15/16 entre los dos equipos, disputado en Urbieta

Ahora sí, ya no hay marcha atrás. Entramos en la fase definitiva de la temporada. Solamente restan once partidos para el final de la campaña. Once duelos en los que todos los equipos tendrán que poner todo para conseguir sus objetivos. Desde el líder al colista, aún nadie está exento de pelear. La igualdad reinante desde la primera jornada se sigue manteniendo a estas alturas. Cada punto cuesta un mundo y cada vez costará más. Nadie regala absolutamente nada y predecir un partido es prácticamente imposible. Las sorpresas son constantes cada jornada y las goleadas de un equipo a otro son infrecuentes.

En este contexto, conseguir varias victorias consecutivas es lo que puede diferenciar a un equipo mediocre de uno puntero. Y eso es precisamente lo que ha hecho el Leioa. A base de victorias, los de Gordóbil han logrado el crédito de todo el fútbol modesto. A nadie le sorprende ya que estén peleando por el playoff. Encima, todo les viene de cara. Pese a no desplegar su mejor juego en Urritxe y contar con uno menos durante media hora, el conjunto de Sarriena logró la victoria. Un triunfo que aseguró la permanencia para los leioztarras y que les abre la puerta de par en par a soñar por hacer algo grande. Tras 27 jornadas disputadas, este Leioa 2016/17 ya es el mejor Leioa de siempre y se ha ganado, por méritos propios, la posibilidad de incluso, batirse el cobre con los mejores en la promoción, tratando de ser de plata.

Sin embargo, el Gernika de Javi Luaces también está siendo una auténtica sensación. Hasta la derrota en el Belmonte, los de Busturialdea consiguieron acumular hasta quince partidos consecutivos sin perder. El Albacete venció a los gernikarras en el descuento y cortó su gran racha. A pesar de todo, los de Urbieta han pasado de ser un equipo enfrascado en el barro a meterse en la pelea por playoff. De hecho, solamente están a tres puntos. Una victoria en Sarriena les metería de lleno en la brega por los cuatro primeros puestos, así que los forales no van a ir relajados a la Margen Derecha. Este Gernika se ha mostrado capaz de competir en cualquier cancha y situación. Sin duda, los dos equipos son las auténticas revelaciones de Segunda B.

Sarriena, un coto privado para el visitante

El feudo del Leioa es, hoy por hoy, una de las canchas más complicadas para el visitante. Por algo, solamente el Amorebieta ha conseguido pescar los tres puntos allí. Otras cinco escuadras han logrado empatar. El resto se ha ido con las manos vacías. Una de las claves de su fortaleza como local es su gran defensa. En lo que va de temporada, los azulgranas solamente han encajado diez goles en su estadio. Y en ocho partidos, dejaron la portería a 0. Los encuentros se deciden en las dos áreas. En el área rival, los de Gordóbil golpean y ganan partidos. Un gran rendimiento defensivo y un buen ataque son dos características que todo técnico quisiera tener en su equipo. Igor Gordóbil puede sentirse afortunado.

Por su parte, las opciones del Gernika pasan por marcar fuera de casa, cosa que han hecho en el 85% de los partidos como visitante. Sin embargo, la dinámica de los de Luaces no es la mejor de la temporada. Desde que se acabó su racha de siete victorias consecutivas, los vizcaínos acumulan hasta ocho encuentros sin obtener los tres puntos. Lejos de Urbieta, las cifras que presentan los de Bizkaia son bastante mejorables en lo que a defensa se refiere. 26 tantos encajados son una cantidad a tener en cuenta. El Gernika asegura espectáculo en casi todos sus partidos, ya que en casi todos sus partidos suele haber varios goles (lleva 34 tantos a favor y 35 en contra, con media de 2,41 dianas por partido).

Dupla de killers

Los ataques de ambos equipos son productivos muy habitualmente. En el duelo de este sábado podremos ver una de las muchas batallas que se libran durante un encuentro de balompié; la lucha por el gol. En esa pugna estarán implicados Jorge García y Xesc Reguís por parte local y Abaroa y Etxaniz por parte visitante. Los dos atacantes leioztarras suman ya 12 goles entre los dos, mientras que los de Busturialdea contabilizan trece dianas. La evolución de Reguís en el Leioa ha sido impresionante, pasando el mallorquín de ser un jugador reserva a ser titular casi siempre. Mientras tanto, en los de Urbieta, Abaroa resultó clave en buena parte de la primera vuelta, al dar victorias a su equipo, con goles siempre en los instantes finales.

Bajas, sanciones y posibles onces

Por parte local, Aldalur regresa, tras cumplir ciclo de amarillas. El que seguro que se perderá el partido será el punta andaluz Óscar García, que fue expulsado en Urritxe frente al Amorebieta la pasada semana. Baja importantísima para los de Gordóbil, que pierden a su "9" referente. Sergi Arimany podría acompañar a Xesc en el ataque. Por su parte, en el bando visitante, Luaces podrá recuperar a Etxaniz. Endika Bordás y Gorka Ribera son baja segura por lesión. Etxabe y Abaroa son serias dudas para este encuentro.

Once Leioa: Iturrioz, Aldalur, Picón, Simón, Arregi, Capó, Unda, Córdoba, Jorge García, Fran Sota y Xesc Reguís

Once Gernika: Altamira, Kevin Calle, Berasaluze, Carracedo y Larruzea, Torrealdai, Gorka Larrucea, Muñoz, Enziondo, Madrazo y Etxaniz