Cosín: "Cada vez estamos mas cerca de ganar fuera de casa"

Ángel García Cosín nos respondía sobre la mala racha fuera de casa | Foto VAVEL: Rocío Hellín

4 empates, 0 victorias y 10 derrotas es el pobre bagaje que suma la UD Socuéllamos cuando juega lejos de su estadio. Desde VAVEL, hemos hablado con su técnico Ángel García Cosín para que trate de aclararnos esta situación que vive el conjunto ciudadrrealeño que lucha por salir de los puestos bajos de la clasificación.

"Los partidos en 2ªB son muy difíciles, si es cierto que todos los equipos intentamos hacernos fuertes en todos los encuentros y sobretodo en casa. Por otro lado, fuera de casa, pienso que no estamos mostrando la misma cara que en el Paquito Jiménez, no tenemos tanta confianza y además, los equipos rivales aprietan en su feudo." Alega Ángel García Cosín para explicar la extraña situación que vive el conjunto socuellamino que todavía no ha cosechado una victoria lejos del Paquito Jiménez. "Sí es cierto que en los últimos tres partidos hemos estado muy cerca de conseguirlo, tanto en Arenas como en San Sebastián de los Reyes o en el último partido frente al Mensajero. En el minuto 82 nos pusimos con el 0-1 pero se vio reflejado lo que nos está pasando. Cuando nos adelantamos no somos capaces de mantenerlo, y cuando el partido se pone de cara, hemos caído. Creo que esa ansiedad de no haberlo conseguido todavía nos está haciendo mella." afirmaba Cosín que en los próximos partidos tratará de que el equipo siga con esa dinámica positiva fuera de casa y tratará de cosechar los primeros tres puntos como visitante.

"Cada vez estamos mas cerca"

En cuanto a la dinámica negativa de resultados fuera de casa, el técnico de Alcázar señalaba que están haciendo cada vez mejor las cosas ya que tratan de evitar ciertos errores que han sufrido estos partidos anteriores lejos del Paquito Jiménez. "No estamos respondiendo, no el equipo a mí, si no el equipo en general. Es una respuesta colectiva, empezando por la mía. Es cierto que hemos sido frágiles, hemos encajado goles tontos y goles evitables, pero si es cierto que es una situación colectiva. Tengo claro, que no podemos comparar los partidos anteriores con los de ahora. Creo que ahora estamos en buena sintonía y cada vez estamos más cerca, esa victoria fuera de casa llegará. Ahora volvemos a tener partido en casa y estos, son vitales para nosotros." afirmaba el míster.

"No estoy obsesionado por esa victoria"

Ante la pregunta de si le empezaba a obsesionar no conseguir los primeros tres puntos lejos de casa, el entrenador era tajante negándolo por completo. "Yo me obsesiono por los puntos y por sumar cada domingo. A día de hoy nos quedan once, seis en casa y cinco fuera y como cada domingo podemos ganar o perder por lo que tenemos que buscar ganar el partido sea fuera o en casa. La obsesión tiene que ser siempre lo que viene ya que no podemos obviar puntos en ningún sitio. Creo que a día de hoy necesitamos sumar cada domingo." afirmaba Cosín que dejó claras sus ideas.