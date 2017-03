Previa Rayo Majadahonda - Real Unión Club: cuándo la necesidad apremia

Google Plus

Juan Domínguez y el ex jugador majariego , Fabry, pugnan por el balón en Gal / Foto A Sistiaga (Mundo Deportivo)

Duelo de objetivos contrarios el que disputarán el Rayo Majadahonda y el Real Unión. El conjunto de Iriondo llega tras cosechar un bochornoso 4-0 frente al filial de la Real Sociedad, mientras que el Real Unión rinde visita al Cerro del Espino tras conseguir la victoria en el Stadium Gal, tres meses después, frente al Fuenlabrada.

Victoria balsámica

No engañamos si decimos que lo hecho durante la primera tanda de la temporada fue un prodigio. Los majariegos deleitando con un juego combinativo y aupándose en las posiciones de privilegio en la tabla, ven como poco a poco los puestos de descenso se aproximan a velocidad de crucero. La racha de resultados buena cuenta da de ello. Las últimas diez jornadas contabilizan una única victoria y cuatro empates.

Las derrotas llegan hasta las cinco, la última de ellas muy dolorosa frente a la Real Sociedad B. El abultado resultado llegó tras la expulsión de Carlitos a falta de media hora. Kevin Rodrigues, Muguruza, Jauregi y Merquelanz dejaron sin respuesta a los rojillos. Antonio Iriondo y los suyos llegan a esta nueva jornada con 35 puntos a cuatro puntos del Socuéllamos que ocupa el puesto de play off de descenso. En este desolador escenario hay cabida para un poco de esperanza pues la posibilidad de optar a uno de los cuatro puestos altos de la tabla queda en cinco puntos con el Real Madrid Castilla custodiando esa última plaza.

Recobrar la esperanza

El Real Unión buscará recuperar el tiempo perdido con un arreón en las últimas once jornadas. Tras una aceptable primera vuelta, los irundarras no comenzaron con las mejores sensaciones la segunda. Para colmo varios factores han hecho caer en la clasificación a uno de los llamados "gallitos" del grupo. La seguridad defensiva que mostraba el equipo entrenado por Asier Santana va esfumándose a medida que pasan las jornadas, el mismo destino va cogiendo la capacidad goleadora del conjunto txuribeltz.

Un solitario gol de Dani Estrada dio la victoria sobre el Fuenlabrada. Sin embargo la estadística de 26 goles a favor no es para nada auguradora de buenas noticias si la tónica continúa por ese rumbo. Aún y todo parece que los irundarras tienen buenas noticias. A pesar de no conseguir enlazar buenos resultados, la clasificación a los play off quedan a solamente dos puntos. Los 38 puntos cosechados hasta el momento son sin duda la mejor de las noticias en estos momentos. El siguiente puerto en este sprint el Cerro del Espino.

Último enfrentamiento

La novena jornada deparaba en el Stadium Gal un interesante duelo de estilos. El Real Unión llegaba a este duelo tras cosechar la primera derrota de la temporada a manos del Fuenlabrada en el Fernando Torres. Por su parte el Rayo Majadahonda, consiguió un empate de gran calado frente al filial de la Real Sociedad. El partido entre ambos conjuntos llegaba en plena lucha por entrar en lo alto de la clasificación. Se saldó con una victoria local con dos goles del pistolero navarro Jorger Galán.

Novedades y posibles onces iniciales

Antonio Iriondo tendrá el inconveniente de la ausencia por sanción de Juan Carlos Moreno "Carlitos" tras su expulsión en Zubieta. Por ello el entrenador majariego podría optar por la vuelta al once de De Frutos en la medular acompañando al reconvertido Cidoncha. Portilla podría también recuperar su puesto acompañando a Aitor y Jorge Félix en el ataque.

El Real Unión viajará a la comunidad madrileña bajo mínimos. Las sanciones y las lesiones hacen mella en el conjunto irundarra. Ekhi y Gorosabel por sanción junto con Mikel Alonso y Ozkoidi por lesión son las bajas seguras para Asier Santana. Por ello las opciones para el entrenador del conjunto irundarra reducen y la línea defensiva podría contar con Azkoiti y Urkizu como laterales acompañando a Sagastibeltza y Esnaola en el centro de la zaga. La seria duda llega desde el medio campo hacía adelante. Con Mikel Martins ya recuperado veremos por que jugadores se decanta Santana.

Rayo Majadahonda: Miguel Ángel; Villalón, Parla, Oliva, Portuga; Cidoncha, Vicente; De Frutos, Portilla, Aitor y Jorge Félix

Real Unión Club: Otaño; Azkoiti, Sagastibeltza, Esnaola, Urkizu; Rodellar, Mikel Martins, Estrada; Juan Domínguez, Hernáez, Jorge Galán