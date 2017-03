Entrevista. Jon Altamira: "Duelen los puntos perdidos, no los que tengo en la cabeza"

FOTO: Ekaitz Barandika

Jon Altamira Areizaga pugna por ser profeta en su tierra tras una trayectoria de vaivenes que parecía condenada a consagrarlo a sus 27 años en el equipo de su localidad natal, a pesar de que se forjara como futbolista a caballo entre el Athletic, los juveniles del Gernika y un paso efímero por el Baskonia. Su buen hacer en Tercera División con el Gernika le permitiría a este ingeniero, que ahora intenta reconducir su carrera profesional al mundo de la enseñanza, la oportunidad de enrolarse en una SD Eibar que esa temporada firmaría la primera de las etapas de su meteórica progresión. Lamentablemente sin minutos en Ipurúa, tampoco en Amorebieta se consolidaría como guardameta titular, rol que sí adquiriría en su último retorno a casa en 2014. Desde ese verano su trayectoria paralela a la de Jabi Luaces y un bloque de paisanos le han permitido vivir de manera consecutiva los éxitos de un ascenso a 2ªB, una permanencia ciertamente holgada, y, en ésta, un magnífico tramo que mantiene al Gernika a tiro de playoffs y a escasos puntos de cerrar nuevamente la permanencia en la categoría de bronce.

PREGUNTA: ¿Cómo se desarrolla la semana de entrenamientos tras experimentar 15 jornadas después el revés de una derrota?

RESPUESTA: Los entrenamientos van igual que desde el principio de liga, sólo que vamos puliendo detalles para corregir según las circunstancias. Si en unas ocasiones trabajamos el adelantar la línea defensiva porque veíamos que nos creaban muchos problemas por recular demasiado, esta semana, por ejemplo, nos han metido los tres goles en centros laterales y ha tocado trabajar ese aspecto.

P: Aunque estaban mentalizados de que una estadística tan sorprendente se iba a quebrar algún día, y la visita al campo del líder parecía una de las fechas más propensas, ¿quizá la forma en la que llegó es lo que más ha desilusionado en el seno del club?

R: Pues sí, caímos ante el equipo más fuerte de la categoría y después de ir ganando casi todo el partido. Si te meten el segundo gol en el minuto 90, luego te abren la cabeza, y el tercero y definitivo llega en el 95, imagina…Ya he dicho que todos sabíamos que sería muy difícil dar el ‘pelotazo’ en el Belmonte, y quizá antes de empezar habríamos firmado el empate. Pero viendo cómo transcurrió, habiendo metido dos golazos y defendiendo a tope todo el tiempo… Si ïñigo Muñoz llega a enchufar la que tuvo en el minuto 77 creo que el partido no se habría perdido.

"No creo que haya tanta diferencia entre el Leioa y nosotros"

P: Visto su regular rendimiento en liga, encadenando siete victorias consecutivas, y a continuación otros tantos empates. ¿No temerán ahora una racha de siete derrotas seguidas?

R: Eso ya pasó cuando tras ganar los siete partidos empatamos el siguiente. Comentamos a ver si íbamos a empatar ahora siete consecutivos, y así sucedió. Pero sinceramente creo que el equipo está en buena línea, y del mismo modo que en varios de los partidos que ganamos no lo hicimos tan bien, en varios de los últimos empates y esta derrota incluída creo que hemos hecho méritos por nuestro juego para haber sumado más. AL final el año te pone en tu sitio, pero el equipo muestra buenas sensaciones y esta semana iremos a Leioa a ganar. Aunque la clasificación les ponga por encima nuestra sinceramente no les veo tan superiores a nosotros , y sobre el terreno de juego no creo que se ve"Cuando ganan todos te dan la mano y vienen a saludarte"a tanta diferencia.

P: ¿Había disfrutado en toda su trayectoria futbolística de una racha semejante de casi cuatro meses invicto?

R: No, ni en tercera ni en juveniles creo haber estado 15 partidos sin perder.

P: ¿Y en lo personal, le duelen más los puntos perdidos en el Carlos Belmonte o los que le pusieron en la cabeza en ese lance del encuentro posterior al segundo gol local?

R: Sin duda lo que duelen son los puntos perdidos; los de la cabeza no se sienten, apenas el momento del impacto y poco más. Sin embargo los del terreno de juego duran toda la semana hasta que el sábado salgamos al campo en Leioa.

P:¿ Recuerda cómo fue esa jugada?

R: Fue un centro al segundo palo donde se había desmarcado Aridane, que la vuelve a meter al área de cabeza. Yo me lanzo a tapar todo lo que puedo porque veo que no llego al balón, y vienen mi compañero Carracedo junto con Héctor y siento como si me pasara un camión por encima. Uno me da en cuádriceps, el otro en la cabeza con el codo. Hasta en ese momento me dolía más el gol, porque me dio tiempo a ver cómo había entrado la pelota, que toda la sangre que me estaba cayendo por la cara.

P: Minutos doblemente duros esos que estuviste siendo atendido…

R: Me tuvieron que meter unos grapas que al terminar el partido me quitaron para limpiar y ponerme otras nuevas. A todo esto el público me chillaba y gritaba de todo mientras estaba con la cabeza abierta, porque pensaba que estaba perdiendo tiempo. Ya sabemos cómo es este mundo del fútbol…

"Mi error fue echarme encima a un público descontento con el juego de su equipo"

P: Hablando del público, a pesar de encajar tres goles los medios locales destacaron su buen hacer bajo palos, tanto como el rifirrafe que protagonizó con un sector de la grada, y que acabó tras el descanso con amonestación para el portero suplente del Albacete. ¿Realmente fue como para merecer las descalificaciones que ha recibido por algún periodista desde allí?

R: Metimos el gol muy pronto y estuvimos controlando bastante bien hasta el minuto 30 aproximadamente, en que ellos nos empiezan a achuchar y nos meten muy atrás. Comenzaron a ganar muchas disputas, generar continuos centros al área y aumentar la sensación de peligro, por lo que yo, como cualquier otro portero en parecida situación, intentaba perder algo de tiempo para frenar el ritmo del partido. Mientras la grada de atrás, como suele suceder en estos casos, me decía de todo, hasta que llega el gol de ellos en el tiempo de descuento. Yo, que estaba caliente porque nos acababan de empatar, me giré e hiceel gesto de saludarles y mandar un par de besos a la grada, como se puede apreciar en las imágenes, y no como dicen algunos, que insinúan cortes de mangas o alguna otra historia. Me tachan de ser un maleducado, pero sólo hice ese gesto al girarme cuando iba camino de vestuario, cuando maleducados en todo caso pienso que son aquellos que insultan a mi padre, a mi madre y al Espíritu Santo por hacer mi trabajo. Luego, al retirarnos a vestuarios me vino el portero suplente del Albacete recriminándome esos gestos y mis pérdidas de tiempo, y apenas le respondí que no había hecho nada más que cumplir con mi obligación, como habría hecho él seguramente en mi lugar. Eso no quita para reconocer que mi error fue echarme encima a un público que estaba descontento con el resultado y el juego de su equipo, y que pasó a criticarme a mí. De todas formas son cosas que se quedan en el campo y a las que yo no le doy más importancia.

P: ¿Y qué tal las secuelas del golpe? ¿Estará disponible para su técnico esta jornada?

R: Precisamente vengo de que el médico me eche un vistazo y parece que todo está correcto. Mañana me quita los puntos y creo que sin problemas para estar disponible el sábado.

P: Su entrenador, Jabier Luaces, afirmaba en rueda de prensa que el ser reconocido como uno de los mejores visitantes que ha pasado por el Carlos Belmonte no le servía de consuelo?

R: Claro, eso lo dicen porque han acabado ganando. Seguro que si no remontan se habrían acordado del árbitro, de tal o cual jugada, del ‘sinvergüenza’ del portero que ha perdido 17 minutos…Cuando ganan todos te dan la mano y vienen a saludarte para decir qué buenos hemos sido. Nada nuevo en esto del fútbol…

P: Y si el Gernika ha sido uno de los rivales más duros para el líder de la categoría, puede decir usted recíprocamente que el desplazamiento a Albacete ha sido uno de los más duros para el Gernika?

R: Sí, por las nueve horas de autobús. El regreso ya ni te cuento, con cinco grapas en la cabeza, tres goles en el saco y llegando a casa a las seis de la mañana.

"Cuando ganan todos te dan la mano y vienen a saludarte"

P: Sea como fuere, con la imagen dada parece que ya pocos pueden sostener el argumento de que el Gernika basa su fortaleza en su adaptación a las peculiares características de Urbieta.

R: Una racha así no es de casualidad. Puedes ganar un partido con suerte, o dos, pero 15 sin perder no. Sí es verdad que en casa somos más fuertes, pero este año fuera hemos hecho grndes partidos en Toledo, en Valdebebas o en Irún, empatando, y en Barakaldo, donde conseguimos ganar.

P: Ya sea en su etapa en Gernika, en Amorebieta o en Eibar, donde formó parte de la última plantilla de los armeros en 2ªB. ¿Recuerda haber jugado en un campo más grande que el Carlos Belmonte?

R: En el año del Eibar, precisamente en Copa del Rey pasamos las tres primeras eliminatorias y jugamos en San Mamés ante Athletic y en La Rosaleda ante el Málaga. Y luego, en liga con el Gernika, en los playoffs de ascenso a Segunda B, jugamos en el Sadar contra Osasuna B.

P: Usted no es el más veterano del equipo, pero sí de los que más años ha militado en el club, a pesar de sus paréntesis en Lezama, Amorebieta y Eibar. ¿Cuántas temporadas en Gernika, y cuántas coincidiendo con Jabi Luaces?

R: Cinco años llevo en el Gernika, más los cuatro que pasé en las categorías inferiores. Con Jabi creo que estuve una o dos temporadas en equipos de la cantera, y con el mayor estas tres últimas temporadas. Empecé en esto con cinco años bonitos en Lezama, hasta que en cadetes me dieron de baja y volví a Gernika. Entrené fuerte y trabajé bien de forma que después de juveniles el Athletic me volvió a captar para el Baskonia. Sin embargo fue un año de mala suerte, pues me lesioné de la rodilla desde agosto, y aunque aguanté sin decir nada, a primeros de diciembre tenía ya la rodilla reventada y me tocaron siete meses de baja con el tendón rotuliano. Luego volví otra vez al Gernika, donde hice dos años muy buenos con Ledesma primero y Turrillas después como técnicos, lo que sirvió para que Gaizka Garitano se fijara en mí para el Eibar.

P: ¿Y qué recuerda de esa etapa en Eibar? ¿Qué sensaciones siente cuando lo ve ahora consolidándose como equipo de Primera?

R: .En Ipurúa tenía a Iñaki Lafuente de entrenador de porteros , y no gocé de muchos minutos, aunque tampoco es que tuviera mucha suerte. Recuerdo que tuve que esperar la oportunidad en Copa del Rey precisamente, jugando contra el Málaga, allá por el mes de diciembre. Se juntaron la impaciencia por jugar, la falta de ritmo de competición y la calidad de un rival de Primera División, así que puedes imaginar. Luego tuve otra oportunidad en liga, en un partido en casa contra el Zaragoza B. Un partido de lluvia exagerado, con el balón que no botaba y acada vez que caía al suelo despedía un barrizal que hacía dificilísimo todo. No salió la cosa bien, no volvi a jugar y me dieron la baja. De esa época aún quedan allí Dani García y Ander Capa, que son de mi edad y con los que me llevo muy bien. Estoy muy feliz por ellos, y, aunque siento sana envidia por ellos, creo que se lo merecen porque se lo han currado mucho para llegar donde están ahora.

P: Evidentemente forma parte del ‘núcleo duro’ del vestuario, el que integran los jugadores autóctonos que hacen si cabe más meritorio los éxitos de un equipo ‘de pueblo’ como el Gernika.

R: Sí, somos muchos del pueblo, más de la mitad, y con muchos años en el equipo: Aimar Cid, Lander Torrealdai, Jon Carracedo, Imanol Etxabe, Otiñano, los más jóvenes como Berasaluze y Gorka Larruzea. Somos ocho o nueve jugadores que llevamos una media de cinco o seis años en el equipo.

P: Prueba del nivel de la cantera y de la vinculación entre pueblo y club es que serán pocos los futbolistas a este nivel nacidos en Gernika que no jueguen en Urbieta.. Asier Villaibre en el Athletic y Koldo Obieta en el Amorebieta pueden ser las excepciones.

R: Pues ahora mismo no me salen má nombres. En esta década varios de los nombres que te he citado han andado desperdigados por otros equipos vizcaínos – Bilbao Athletic, Barakaldo, Sestao – y ahora nos hemos juntado en Tercera hace tres años y formamos un buen bloque que esperamos continúe varios años. Será difícil y algunos se irán como ya lo hicieron Obieta o Zarandona, porque es ley del fútbol.

P: Una pena añadida de la reciente derrota es no poder vender el próximo partido en Sarriena como el ‘derbi’ de los invictos. Aun así la temporada que están realizando tanto los de la Margen Derecha como el Gernika se puede considerar ‘sobresaliente’. ¿Qué parecidos podemos encontrar para explicar el éxito de dos equipos humildes que están siendo la sorpresa agradable del fútbol vizcaíno esta temporada?

R: No te sabría decir porque tampoco domino al Leioa, que tiene mucha gente nueva. Creo que tienen un presupuesto bajo, poco más que nosotros,…Puede que lo que más destaque es que defiende muy bien, les hacen pocos goles, y a cada tanto que consiguen le sacan un gran rendimiento. En la primera vuelta nos ganaron con la única llegada que tuvieron en la primera parte, y luego, a pesar incluso de quedarse con uno menos, demostraron su sacrificio y trabajo colectivo defendiendo y atacando todos a una. Quizá ese aspecto es el que más les acerque a nosotros.

P: Por si no faltan alicientes al partido está el recuerdo del partido de la primera vuelta, donde el Leioa se imponía por la mínima en Urbieta. ¿Hay ganas de revancha?

R: Todo aquel equipo que nos gane en casa nos deja la espinita clavada, porque de local perdemos muy pocos partidos estas últimas temporadas; creo que dos llevamos esta, dos el año pasado, y uno el último año de Tercera. Por eso hay ganas de revancha.

P: En ese reto por recuperar la senda de la victoria jugarán pieza clave dos delanteros que conocen bien Sarriena pues no en vano defendieron la camiseta del Leioa. Las bajas de Jon Etxaniz e Imanol Etxabe fueron importantes en Albacete pero aun así no les privó de anotar dos goles a la mejor defensa del grupo.

R: Esperemos que Etxaniz si juega esté motivado y si juega enchufe un par de golitos, que ya los necesitamos, Pero también tenemos a Pradera, que ha jugado bastante este año porque tanto Etxaniz como Etxabe nos han faltado en varias ocasiones, y que cada vez que sale hace un trabajo muy bueno arriba. Él trabaja muchísimo arriba en la presión, y nos da vida porque todos los balones que le mandamos los suele bajar y convertir en buenos balones para iniciar un ataque. Siempre que le toca cumple y está haciendo muy buena campaña.

"Siempre que no juego me enfado"

P: El domingo cumplió su partido 50 con el Gernika en 2ªB, para un total de 61 en esta categoría en su trayectoria. ¿Llegar a ser ‘centenario’ es su próximo reto?

R: Sabía que era el número 165 en total con el Gernika. Esperemos llegar a esos 100 o muchos más.

P: Y eso que no empezaba la temporada como titular, sin debutar hasta la tercera jornada. Pero no parece que fuese un mal presagio.

R: Yo siempre que no juego me enfado. Respeto al compañero pero allí donde he estado, tanto en Eibar como Amorebieta o aquí, me cuesta asumir ser suplente. Sobre el principio de temporada, fue duro porque andaba con molestias en el hombro, me infiltraron, no entrenaba de forma regular… Nos metían goles y el equipo en general no arrancaba. De todas formas tengo que decir que Unai Intxausti lo hace muy bien cada vez que juega. Es un portero joven pero que ya lleva cuatro años en el primer equipo. Siempre que sale cumple, entrena fuerte, está al pie del cañón y además es un gran chaval.

P: ¿Y se lo permitirá la coyuntura laboral o familiar, tan importante en perfiles casi amateur como los de buena parte de la plantilla del Gernika?

R: Yo, siempre que el trabajo futuro me permita ir a entrenar y librar los fines de semana para jugar, espero jugar hasta que me deje cuerpo, que los 30 es la mejor edad para un portero. Con la novia ningún problema, ella me sigue a los partidos,me viene a ver y me espera a que salga de vestuarios a la media hora. Está muy contenta con que siga con mi actividad deportiva, y es que yo tengo que reconocer que tengo el problema de comer mucho, y el día que deje el fútbol tendré que cerrar un poco la boca.

P: Para terminar, le toca pronosticar un resultado para el derbi del sábado, y, dando un paso más adelante, vaticinar una fecha en la que el Gernika llegue a superar la soñada barrera de los 45 puntos que certifiquen la permanencia.

R: Como resultado pondremos un 1-2 en Leioa, y sobre la fecha para llegar a esa puntuación, eso es lo que llevo esperando yo desde hace un mes. Mi objetivo sería llegar a Semana Santa con los deberes hechos. Calculo unos siete partidos en los que si somos capaces de sacar ocho o nueve puntitos nos iríamos con los 46 puntos a disfrutar de las vacaciones y luego con lo que viniese en adelante el último tramo de liga.