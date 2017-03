CF Fuenlabrada - SD Amorebieta: azul esperanza

Google Plus

Captura del encuentro de ida en Urritxe; Imagen: JB Monterrey

El azul será el protagonista en el encuentro de la dominical del domingo en el Fernando Torres. Fuenlabrada y Amorebieta, dos conjuntos que comparten color, se citan en el feudo madrileño con la esperanza de sumar unos puntos vitales para el futuro más inmediato de ambos. Los locales llegan a la cita tras caer por la mínima en Irún, aunque atesoran cuarenta puntos y se encuentran quintos, con las mismas unidades que el cuarto, el Real Madrid Castilla. La situación de los zornotzarras es completamente opuesta. Los pupilos de Aitor Larrazabal cuentan con veintiséis puntos en su casillero y actualmente tienen tanto la salvación como el play-out a cinco puntos, es por ello que la victoria se antoja fundamental para acercarse al objetivo de evitar el descenso.

Vendetta

Al contrario que su rival, los fuenlabreños se encuentran en un gran momento de la temporada. Tras encadenar ocho fechas sin conocer la derrota, el equipo que tan mal comenzaba la temporada, ha logrado afianzarse y a pesar de que hace varios meses luchaba por escapar de la parte baja, actualmente los madrileños se encuentran inmersos en la lucha por colarse en los play-offs por el ascenso. En Fuenlabrada todavía se acuerdan del encuentro de ida, donde a pesar de adelantarse en el luminoso, el equipo acababa cayendo en los últimos minutos y se volvía de vacío a casa. Para tratar de vengar aquella derrota, Antonio Calderón no podrá contar con Velasco, quien en el Stadium Gal veía la quinta amarilla y deberá cumplir ciclo.

Necesidad de sumar

Los puntos se están haciendo de rogar últimamente en Urritxe. El conjunto zornotzarra no está pasando por su mejor momento de la temporada, ya que solamente han sido capaces de ganar dos de los últimos nueve choques. Aitor Larrazabal no podrá contar para el duelo de Fuenlabrada con Javi Moreno, quien el pasado fin de semana veía la décima cartulina de la temporada y deberá cumplir sanción. El míster de los zornotzarras debe de dar con la tecla para que los suyos vuelvan a imponerse lejos de Urritxe, asignatura pendiente. No en vano, el Amorebieta solamente ha sido capaz de ganar a domicilio en una ocasión, cuando lo hacían en Leioa por 2-3 y ese duelo data del ocho de octubre del año pasado.

Estrellas del partido

Sin lugar a dudas, Dionisio Villalba, "Dioni", será el mayor peligro del conjunto local. El hombre gol de los madrileños es el máximo goleador del grupo segundo y atesora en su haber nada más y nada menos que dieciséis goles. A pesar de no marcar el pasado fin de semana en Irún, el killer llevaba una gran racha de tres jornadas consecutivas viendo puerta, es por ello que el malagueño quiere "hincarle el diente" al conjunto de Urritxe.

Por su parte, la SD Amorebieta, espera contar con la frescura de su joven promesa de la cantera, Ibrahima Dieng. El senegalés espera poder repetir la actuación que realizó en el encuentro de la primera vuelta. No en vano, saltó al césped de Urritxe y fue clave en la remontada de los de Aitor Larrazabal. Y es que, el canterano fue el encargado de lograr el tanto del empate en el 83 y poco después, los suyos lograrían el segundo para que los puntos se quedaran en casa. El Fuenlabrada le trae gratos recuerdos al joven futbolista y espera poder contribuir en el triunfo de los suyos este domingo.

Imagen: JB Monterrey

Posibles alineaciones

Fuenlabrada: Pol; Iribas, Jaume, Diéguez, Fran; Luis Milla, Borja Sánchez, Nana, Cristóbal, Diego Cervero y Dioni.

Amorebieta: Mediavilla; Morgado, Baqué, Olaortua, Rubén, Adrien Goñi, Mikel Álvaro, Ibrahima, Muniozguren, Iker Seguín y Obieta.