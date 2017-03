Sestao River - UD Logroñés: la angustia del abismo

Google Plus

Las Llanas acoge este domingo una auténtica final en la parte baja de la tabla del Grupo II de Segunda División B. El Sestao (19º) y la UD Logroñés (15º) pondrán en juego mucho más que tres puntos cuando el balón empiece a rodar sobre el verde a partir de las 17:30 horas. No es un encuentro más, es una lucha a capa y espada por escapar con vida del horripilante pozo de la Tercera División.

Sestao River: ahora o nunca

Para los de Pablo Turrillas es prácticamente la última oportunidad de enganchar el tren de la salvación. A falta de once fechas, los vizcaínos son penúltimos en la tabla con 23 puntos, ocho menos que su rival de este próximo domingo, equipo que precisamente es quien marca la línea que evitaría la quema a fina de temporada. Por ello se antoja vital que el River gane este partido, o de lo contrario, sus opciones de continuar un año más en la categoría de bronce del fútbol español sufrirían un contundente revés.

El Sestao llega con la irregular dinámica que ha venido lastrando al equipo toda la temporada. Un empate, una derrota y una victoria en las últimas tres jornadas. Sin embargo, y pese a ser el peor equipo local del grupo con 14 puntos (superado incluso por el Zamudio), viene cosechando buenos resultados en su feudo durante los últimos meses. Los de la Margen Izquierda han ganado al Barakaldo y al Zamudio, además de conseguir valiosos empates ante Leioa y Toledo, equipos poderosos asentados en la parte alta de la tabla. De hecho, si se deja de un lado la derrota frente al líder Albacete de hace dos semanas, la última vez que el conjunto verdinegro sucumbió en Las Llanas fue el 14 de noviembre, contra la Real Sociedad B. Turrillas no podrá contar con Guemes por sanción, ni tampoco con Gorka Azkorra, Eneko Rubio, Juan Martín y Tarantino por lesión.

UD Logroñés: dejar de jugar con fuego

Puede sonar a tópico, pero la realidad de la 'UDL' es esa. Los riojanos no pueden permitirse bajo ningún concepto perder en Las Llanas. A día de hoy lo único que les mantiene fuera de los puestos de descenso es el gol que Álvaro Traver anotó en la segunda parte de la derrota ante el Socuéllamos (2-1) de hace un mes. Los manchegos suman los mismos puntos (31) pero el 2-0 de la primera vuelta hace el 'golaverage' se decante a favor del cuadro blanquirrojo. Gracias a ello, los de Berges pueden decir que no conocen lo que es dormir en el pozo. De momento.

Pero si el Sestao era uno de los equipos con peor bagaje como local, la 'UDL' lo es como visitante. Tan sólo dos victorias lejos de Las Gaunas (Valdebebas y Gobela) y ni una sola desde la llegada de Rafa Berges al banquillo, lo que ha condenado al equipo a terminar peleando por unos objetivos radicalmente opuestos a los esperados cuando la temporada arrancó con Carlos Pouso de entrenador. Un Carlos Pouso que regresa, aunque no sea como técnico, al escenario donde ejerció con éxito durante cinco temporadas. El técnico cordobés no podrá contar para el partido con Titi, recién operado del menisco, ni tampoco con Javi Rey y Sergio García, que continúan tratándose de sus respectivas lesiones. Además, César Caneda es duda por unas molestias.

Carencias flagrantes de gol

Tanto en un lado como en otro. Ambos conjuntos han demostrado tener enormes dificultades para marcar goles y los datos así lo demuestran. El Sestao es el equipo menos goleador del Grupo II con 20 tantos, y en quinto por la cola de los ochenta equipos que componen la Segunda División B. De ahí que ningún miembro de la plantilla supere la barrera de los tres goles, siendo Leandro Martínez el máximo realizador con dicha cifra. De los delanteros que el River tiene en nómina, sólo Josu Santamaría ha conseguido ver puerta, eso sí, en dos ocasiones.

El caso de la 'UDL' no es menos dramático. Acumula 27 goles en 27 encuentros, pero la cifra tiene trampa, puesto que nueve de ellos se distribuyen en dos partidos, dos victorias contundentes ante Athletic B (5-3) y Real Madrid Castilla (0-4) que no han sido más que un espejismo de la nefasta temporada blanquirroja. Los delanteros riojanos tampoco están teniendo mejor suerte. Marcos André lleva un gol, Juanfran Guarnido ninguno y Mendi llevaba dos cuando se marchó al Racing de Ferrol en invierno. Pablo Espina con seis y Reguilón con cinco sostienen al equipo, pero ambos son centrocampistas y no marcan desde el año pasado.

Las Llanas, inexpugnable

Es la tercera temporada que Sestao River y 'UDL' coinciden en el Grupo II de Segunda División B. Ya lo hicieron anteriormente en las temporadas 2011-12 y 2012-13, temporadas de no muy buen recuerdo clasificatoriamente hablando. El mítico estadio visitante, donde tendrá lugar el encuentro, ha supuesto siempre un obstáculo insuperable para los riojanos. Dos partidos, dos derrotas y dos goleadas. 3-1 y 3-0, respectivamente. En el partido de esta temporada en Las Gaunas, además, un gol de Carles Salvador en el minuto 92 evitó que los vizcaínos se llevaran tres puntos de la capital riojana.

