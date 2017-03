Javi Luaces: "Tenemos que intentar pelear por entrar entre los cuatro primeros"

Javi Luaces: "Tenemos que mirar hacia el playoff"

Javi Luaces acudió a su cita con los medios de comunicación tras el partido de la vigesimoctava jornada entre SD Leioa y SD Gernika, disputado en las Instalaciones de Sarriena este fin de semana a las cuatro de la tarde. El vasco ha querido poner énfasis en diferenciar las dos caras de su equipo durante el encuentro. Según Luaces, la primera parte fue horrible y en la segunda, su equipo respondió mejor sobre el césped y se pudo llevar un empate, justo a juicio del preparador gernikarra.

El vizcaíno comenzó su intervención y argumentó que su equipo había merecido mucho más durante las jornadas anteriores. El técnico explicó que el Gernika generó muchas ocasiones y tuvo muchos acercamientos, pero pocos tantos. Según el míster del Gernika, lo que le lleva faltando durante demasiado tiempo a su equipo es el acierto. "Estamos un poco negados de cara a portería, generamos muchas ocasiones pero nos falta el gol", fueron las precisas palabras del míster de los de Urbieta.

Enziondo y la presión, claves

Para el técnico del Gernika, una de las claves del cambio de guion del encuentro fue la entrada de Enziondo; "Nos ha dado pausa, tranquilidad, desequilibrio, un poco lo que nos faltaba en el primer tiempo". Además, Luaces argumentó que otra de las claves tácticas de su equipo fue la presión alta y adentrarse más en campo contrario ; "Les hemos ahogado la salida de balón y por eso las recuperaciones han sido altas". Ha sido un bombardeo de ocasiones, pero no conseguíamos atinar" , prosiguió el entrenador foral. Según Javi, el juego del equipo en la segunda parte es la línea a seguir, aunque el acierto solamente llegó al final, cuando Enziondo niveló el partido en el minuto 95.

Dos caras

Luaces quiso distinguir claramente dos partes en el desarrollo del partido. Según el vasco, en la primera parte su equipo no estuvo a la altura; "Hemos estado fatal, este no es el Gernika que yo quiero". Eso sí, el técnico gernikarra no ha querido restar mérito al Leioa, incluso afirmando que los de Gordóbil han conseguido minimizarles en el primer tiempo. Según el míster, los de Busturialdea estuvieron timoratos, frágiles en las disputas y muy retrasados. "Perdíamos todas las segundas jugadas", continuó. El técnico comentó a su vez que la falta que dio origen al primer tanto del Leioa estuvo muy mal defendida. Buscando las razones de su mal rendimiento, el míster de Urbieta argumentó que la última derrota en Albacete pudo afectar al equipo, "nos ha generado ciertas dudas en el primer tiempo".

Charlas que cambian partidos

Luaces admitió que hubo bronca en el descanso; "Me ha salido un poco la vena y les he dicho que así no vamos a ningún lado". Los cambios de Enziondo y Abaroa han sido claves para el míster. Pero por encima de eso, el técnico valoró el cambio de actitud de su equipo. "Hemos sido más valientes, más intensos y sobre todo más agresivos, tanto en la vertiente ofensiva como en la defensiva", explicó Jabi. El técnico siguió argumentando las razones del cambio de su equipo, dando importancia al adelanto de líneas que llevó a cabo el bloque foral en el inicio del segundo tiempo. El de Urdaibai explicó que el Leioa quiso dejarles espacio para intentar matarles a la contra, pero que no consiguieron resolver bien; "nos han dejado con vida". Por último, valoró muy positivamente el punto conseguido, y el trabajo de los suyos.

El acierto, necesario para subir posiciones

Luaces, preguntado por si los numerosos empates están lastrando al Gernika, explicó que todo es cuestión de acierto. Para el preparador vasco, por mucho que generes, lo importante es acertar; "Ha habido partidos en los que hemos propuesto mucho menos que hoy, y sin embargo nos hemos llevado la victoria. Los aciertos cuestan puntos y para el vizcaíno, la clave del rendimiento de un equipo es su fortaleza en las dos áreas. Y ha destacado que hoy, su equipo no ha tenido fortaleza a la hora de definir.

Sobre su próximo rival, el Fuenlabrada, Luaces recalcó, "En nuestra casa, los que tienen que pensar que lo tienen difícil son ellos". El entrenador destacó que tienen un fortín en Urbieta, donde solamente han logrado ganar el Rayo Majadahonda y el Leioa. Según el técnico del Gernika, el Rayo Majadahonda tuvo mucha suerte en tierras vizcaínas; "Se les apareció la virgen y todos los santos. Hicimos quince ocasiones". Luaces alabó al Leioa y a la vez, a su equipo; "llevan todo el año jugando y defendiendo muy bien, aunque ningún equipo le ha generado tantas ocasiones como nosotros" Posteriormente, el preparador del Gernika expresó su preocupación por las bajas para su siguiente duelo: "Perdemos a Altamira y Larrucea por acumulación y Madrazo a ver qué tiene, esperemos que sobrecarga nada más".

Objetivo: alargar la temporada

En último lugar, Luaces expresó que su deseo es luchar por los puestos de playoff; "Creo que tenemos que pelear por quedar entre los cuatro mejores. Con 38, tenemos que hacer la machada e intentar ganar todos las veces posibles" El de Busturia se mostró ambicioso. "Si no podemos playoff, por lo menos Copa", afirmó. Tratando de hacer una predicción sobre cuántos puntos harán falta para hacer entre los cuatro mejores, el técnico foral comentó que cree que serán 60- 61puntos. "Nadie gana con asiduidad, todos suman. Salvo Leioa y Albacete, todos estamos muy igualados", concluyó el técnico del Gernika.