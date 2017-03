Antonio Calderón: "Ha sido un partido muy difícil"

Calderón atento en la banda del Fernando Torres | Foto: CF Fuenlabrada

El míster gaditano ha conseguido a los mandos del Fuenlabrada una nueva victoria en la liga, a pesar de haber estado sólo 45 minutos sobre el terreno de juego tras haber sido expulsado al finalizar la primera parte. Sobre su expulsión, Antonio Calderón la ha explicado en rueda de prensa con las siguientes palabras: "En el descanso he hecho más observaciones al árbitro asistente y ha considerado que me he excedido. Ha pensado que mi tono no era el idóneo". A pesar de ello, la plantilla azulona ha salido con la intención de llevarse los tres puntos y los ha logrado con un solitario gol de Dioni desde los once metros.

Sobre el encuentro, Antonio Calderón ha comentado que "era un partido muy difícil porque el rival no te da respiro, no te deja para el balón, constantemente te tiran balones arriba, tienen dos torres, es muy difícil jugar este tipo de partidos". El Amorebieta ha sido un rival duro para el Fuenlabrada, que sigue sin perder en el Fernando Torres, y que ha realizado su juego de contención hasta el gol de Dioni y la expulsión que les ha llevado a jugar los últimos minutos con diez. Calderón también ha analizado el encuentro de su equipo sobre el que ha destacado que "lo importante es saber competir, y creo que el equipo lo ha hecho a las mil maravillas y fruto de ello han llegado las ocasiones y la victoria".

El Fuenlabrada sigue siendo infranqueable en su estadio, dónde lleva sin perder desde el 2 de noviembre, aunque se ha dejado muchos puntos fuera de casa. Ante ese contraste, el entrenador gaditano ha querido dejar claro que "estoy convencido de que pronto van a llegar también los puntos fuera de la manera que estamos compitiendo". El conjunto kiriko se enfrentará la próxima jornada ante un rival duro en su campo como el Gernika, aunque intentará traerse los tres puntos para seguir en la zona alta de la tabla y entrar, si los resultados lo permiten, en los puestos de playoff.