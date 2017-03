Caneda saca al Logroñés de la UVI en Las Llanas

Las Llanas es uno de esos feudos que van poco a poco desapareciendo del mapa del fútbol moderno. Sentarse en sus gradas es sin duda retrotraerse muchos años atrás. Hacia la época de los campos vetustos, con gradas sin butacas y fútbol de verdad. Estadios donde la afición de verdad aprieta. No podía haber mejor escenario para la batalla por la permanencia que han librado Sestao y Unión Deportiva Logroñés. Los locales se jugaban todo, pero los visitantes también. Ambos conjuntos esperaban estar a comienzo de temporada en pisos más altos de la liga. Pero los dos llegaban a este partido metidos en la lucha por no dejar la categoría. El encuentro de esta jornada era una verdadera final para ambos equipos.

No faltó de nada en el partido. Incluso la lluvia apareció en la segunda parte para dar aún más alicientes al partido. La afición local apretó, como siempre. Pero hoy, Las Llanas parecía Las Gaunas. Todo gracias al gesto de Félix Revuelta, que pagó de su propio bolsillo los autobuses para la afición riojana. Una hinchada que sin duda ha ayudado a su equipo a conseguir la ansiada victoria. Porque los riojanos no han parado de animar en todo el partido. En estos momentos es cuando se demuestra la calidad de una afición. Y estaba claro que la afición blanquirroja no iba a abandonar a su equipo en una situación complicada como en la que está inmersa.

Todo estaba preparado para que el cuero empezara a rodar. Y así lo hizo. Por parte local, los once guerreros que saltaron al césped fueron los siguientes: Magunazelaia, Gago, Mier, Gaizka Martínez, Jon García, Corbalán, Leandro, Rodri, Ander Franco, Barrenetxea y Yanis. Por su parte, Rafael Berges apostó por la siguiente formación: Miguel, Ferrone, Caneda, Pazó, Paredes, Adrián León, César Remón, Traver, Muneta, Espina y Marcos André. Y así, el balón comenzó a circular.

Lucha sin cuartel

Desde el minuto 1 se vio que el partido iba a ser tremendamente disputado. Marcos André vio amarilla a los diez segundos de partido, para más señas. No había tiempo para tonterías ni contemporizaciones, hubo disputa desde los albores del encuentro. El físico se impuso sobre la calidad en los primeros instantes. El Logroñés trató de controlar el partido, y lo consiguió. Remón y León ataron bien el centro del campo y Muneta trataba de encontrar jugadas entre líneas. Pero las ocasiones no aparecían. El centrocampismo fue protagonista durante la primera parte. Todo lo que no pasaba en el campo, ocurría en la grada. El medio millar de blanquirrojos animaban sin parar a su equipo. Pero la afición sestaotarra no se quedaba atrás. Al típico "Sestao, Sestao", respondían los riojanos con su familiar "Logroñés, alé", en frecuentes intercambios de cánticos entre hinchadas.

Los únicos sobresaltos de esta primera mitad fueron provocados por errores de las defensas. Especialmente la riojana. Miguel Martínez de Corta arriesgó demasiado en lances del encuentro y estuvo a punto de dar una alegría a la parroquia local. El gran error de los primeros 45 minutos llegó cuando Muneta entregó el balón al riverzale Ander Franco, que no pudo llegar a contactar con el balón gracias a la rápida reacción del capitán riojano. Ese fue el gran sobresalto de la primera parte. En ataque, llegadas de ambos equipos, pero poco peligro. Ni Magunazelaia ni Miguel tuvieron demasiado trabajo. Marcos André fue el futbolista que más lo intentó, pero no tuvo excesiva fortuna, puesto que en ninguno de sus disparos consiguió generar demasiado peligro. Los primeros 45 minutos ya eran historia.

Caneda cambia el guion

La segunda mitad arrancó de la misma manera. Pero un lance iba a cambiar el signo del partido. Instantes después de que Remón diera paso a Salvador, el Logroñés consiguió una falta en banda izquierda. Espina botó la falta, Caneda logró rozar el balón. Lo suficiente para empujarla a las mallas. El resto, se lo pueden imaginar. Delirio blanquirrojo y decepción riverzale, lo de siempre. 40 minutos por delante y un resultado que valía oro puro para la Unión Deportiva Logroñés. Pero los verdinegros no se iban a dar por rendidos tan fácilmente. El partido comenzaba a romperse en esos mismos instantes, y las bandas comenzaron a tomar protagonismo. Lógicamente, a medida que fueron pasando los minutos los locales fueron soltándose.

Traver, el mejor de largo

Los riojanos lo intentaban al contragolpe, aprovechando los espacios, cada vez más extensos, con Traver como jefe de operaciones, haciéndose dueño de la banda derecha. La ocasión más clara para cerrar el encuentro la tuvo Adrián León, que tras recibir un fantástico balón de Muneta, envió su testarazo al palo. Turrillas, en el bando visitante, trató de cambiar las cosas introduciendo en el verde a Santamaría por Barrenetxea. Minutos más tardes, Berges quiso amarrar el resultado, quitando a Muneta por Amelibia. Sin embargo, a los riojanos aún les quedaban veinte largos minutos de sufrimiento. El campo se inclinó progresivamente hacia el área de Miguel. El Logroñés buscaba descaradamente las contras. Ante la casi siempre adelantada posición de Magunazelaia, los atacantes del Logroñés tuvieron ocasión de sorprenderle desde lejos.

Sin embargo, los blanquirrojos no llevaron a cabo ni un solo tiro de larga distancia. La afición le recriminaba eso al equipo. "¿Pero por qué no tiras?", repetían continuamente las gargantas blanquirrojas. Al partido ya no le faltaba de nada, pero la lluvia también quiso sumarse a la fiesta. Con la presencia del líquido elemento, el partido se rompió completamente. De área a área. Todo el centrocampismo de la primera parte se esfumó de un plumazo en los instantes finales. El Sestao repicaba sobre área rival, pero Pazó y Caneda despejaban casi todos los balones. A los locales aún les quedaba munición para disparar. La primera bala la lanzó Santamaría, que obligó a Miguel a hacer un paradón para sacarla de la misma escuadra. Ander Gago también tuvo el empate, aunque su disparo se fue arriba. Los riojanos llegaron exhaustos al final del partido. Pero todo merece la pena por ganar. Y por salir del descenso. Y así, el Logroñés se llevó una trabajadísima victoria en Las Llanas.

Unos aliviados, otros hundidos

Un triunfo que saca al Logroñés de la zona roja de la tabla. Beneficiados por los resultados del Socuéllamos (perdió 1-3 en el Paquito Jiménez con el Castilla) y el Mensajero (que no pasó del empate a 1 en Gazituaga), los riojanos duermen a tres de la promoción y a cuatro del descenso. Se enfrentarán en la próxima jornada en Las Gaunas al Arenas Club de Getxo, en un partido clave para el devenir de la temporada. Por su parte, los sestaotarras quedan muy tocados. Los de Turrillas siguen penúltimos y muy lejos de la salvación. Su próxima jornada, una nueva final frente al Sanse en Matapiñonera. A los riverzales solamente les vale ganar o estarán dando un paso muy grande hacia el abismo. Ese vacío del que hoy se ha alejado el Logroñés.

Puntuaciones VAVEL 2B