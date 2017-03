Lolo vale tres puntos

Google Plus

Nueva victoria del Toledo. El conjunto dirigido por Onésimo Sánchez consiguió la victoria en el Salto del Caballo ante la Real Sociedad B de Alguacil. Tras un partido intenso, el gol de Lolo Plá en el minuto 54 sirvió a los verdes para conseguir los tres puntos e ir en busca de sus antecesores, Leioa y Albacete.

La sorpresa del once del Toledo fue Roberto, el cual salió de titular y fue clave para la victoria verde. El ariete tuvo tres grandes oportunidades en los primeros minutos de la primera parte, la cual se dio en campo donostierra. En la primera, por un centro chut que estuvo cerca de colarse en la portería. Las otras dos, sendos remates que no encontraron puerta, el más claro, a saque de falta de De Lerma que el delantero no ejerció su mejor remate.

La segunda parte comenzó diferente. El peligro estaba en el campo del Toledo, hasta que, Roberto, el cual estaba siendo el mejor del partido, puso un balón al hueco hacia Canario, que se quedó solo ante el portero. Con un cuchara, dirigió el balón hacia Lolo, y este en boca de gol no tuvo más que empujarla para anotar el primero del partido.

En el resto del partido, lo más destacado fue un gol anulado a Owusu, ya que el árbitro señaló mano del jugador ghanés y la posterior amonestación con tarjeta amarilla. Con este resultado, el Toledo se mantenía tercero con 49 puntos, a sólo un punto del Leioa tras su tropiezo ante el Gernika y siete del Albacete tras su derrota ante el Arenas. La Real Sociedad B, por su parte, queda décimo tercera con 35 puntos, cuatro por encima de los puestos de descenso que marca el Socuéllamos.

La próxima semana, el Toledo jugará en el Stadium Gal ante el Real Unión. Por su parte, la Real Sociedad B recibirá en Zubieta al Socuéllamos.