El Barakaldo se queda a las puertas

“Un quiero y no puedo”, así fue el partido que enfrentó ayer al Barakaldo frente al San Sebastián de los Reyes. El portero del Sanse, Raúl Moreno, fue un muro que los fabriles no pudieron sobrepasar y se erigió en figura protagonista del partido salvando un punto para los madrileños que les mantiene fuera del descenso, y que a los fabriles les sirve para mantenerse cerca de los puestos de playoff.

Monologo gualdinegro

El inicio del partido trajo consigo a un Barakaldo dominador y muy activo de cara a portería durante los primeros minutos de juego. Los primeros 15 minutos del partido fueron un monologo del equipo vizcaíno, que movía el balón con fluidez y llegaba fácilmente a portería con Txotxe como actor destacado. El extremo derecho fabril, que gozó de las mejores ocasiones del equipo durante los primeros minutos, no acertó en un mano a mano ante Raúl Moreno y posteriormente se le fue un balón rozando el larguero rival. También tuvo una nueva ocasión para los barakaldeses Vitoria, pero su cabezazo no vio portería por poco.

Llegado el ecuador de la primera mitad, el partido se fue igualando y el cuadro madrileño empezó a llegar tímidamente al área gualdinegra por medio de Mancebo, que tuvo la mejor ocasión visitante en un balón que se fue fuera por muy poco. Los minutos finales no tuvieron un dominador claro, el Barakaldo, perdió fluidez en el movimiento del balón y el Sanse, aunque no lograba hacerse con el dominio del partido, estuvo cerca de adelantarse en el marcador antes del pitido final por medio de Negredo, pero su lanzamiento, para alegría fabril, no vio portería.

Mejora insuficiente del Sanse

El paso por vestuarios no cambio mucho lo visto durante los últimos minutos de la primera mitad, mientras que el equipo madrileño mejoraba poco a poco con el paso de los minutos, el equipo fabril se mantenía seguro en defensa y se iba estirando cada vez más en ataque. Llegada la hora de partido, los hombres de Movilla se empezaron hacer dueños del partido de nuevo, y apunto estuvieron cerca de inaugurar el marcador con una doble ocasión de Etxebarria y Amondarain, pero sus remates no encontraron portería.

Con la hora de partido cumplida, Movilla movió ficha en busca de más frescura y profundidad en ataque, sustituyendo así a Jose Ramón y Alain Arroyo para dar entrada a Oca y Alday, quien acto seguido sorprendería con un buen disparo que se marcharía cerca de la meta madrileña. No faltos de polémica, en el minuto 78, los jugadores gualdinegros reclamaron al colegiado un posible penalti sobre Ander Vitoria que no fue señalado por el colegiado asturiano Carbajales Gómez.

Minutos finales

El dominio del Barakaldo fue creciendo de tal manera que se convirtió en un monologo apabullante. Los de Movilla eran dueños del partido y aunque las llegadas al área rival se sucedían constantemente, siempre se topaban con un Raúl enorme, que sacó todo lo que se le puso por delante. Los locales aún dispusieron de una doble ocasión; Raúl Moreno sacó una espectacular mano a un balón de Alday que ya se colaba en la portería, y poco después, la madera se aliaria con el Sanse al repeler un remate de Etxebarria a la salida de un córner.

Con este empate, el Barakaldo suma su tercer partido consecutivo sumando y continúa situado en la zona alta de la tabla, a 3 puntos de los puestos que dan acceso al playoff. Por contra, los madrileños suman un punto que les ayuda a mantener el colchón de puntos que les separa de los puestos de descenso.