Cosín: "El Madrid con muy poco se ha llevado mucho"

Ángel García Cosín lamentó la derrota frente al Castilla | Foto VAVEL: Rocío Hellín

El Real Madrid Castilla salió victorioso de su paso por Socuéllamos tras imponerse al conjunto socuellamino por 1-3. Los locales se adelantaron gracias a un gol de Oscar Martín de penalty a los quince minutos de partido. Con este resultado llegamos al descanso y con un Socuéllamos que se encontraba cómodo sobre el Paquito Jiménez. Llegada la segunda mitad, Nikos en cuatro minutos se la lió a los locales en dos jugadas aisladas. Posteriormente, Campuzano que había entrado recientemente al campo fue expulsado por doble amarilla, y con ello su entrenador Solari. El Socuéllamos pese a estar con uno más no supo aprovechar su superioridad y en el 89' con el equipo volcado, el defensa Quezada sentenció el partido a la salida de una cesión.

El entrenador local, Ángel García Cosín dijo en rueda de prensa que el Castilla había ganado en tres jugadas aisladas, dos de ellas provienen de dudosas decisiones arbitrales. También alegó los problemas que tienen los socuellaminos para sentenciar partidos y cerrarlos, algo que arrastran estos últimos encuentros.

Declaraciones de Ángel García Cosín en rueda de prensa:

"Hemos penalizado mucho el error, nos ha faltado haber matado o materializado la gran primera parte que hemos hecho. En contra, la segunda ha sido muy mala. El Socuéllamos para ganar partidos tiene que hacer dos grandes partes y hoy luego, se nos ha puesto todo en contra. Entre lo mal que nosotros hemos estado en nuestra área y las circunstancias que se han dado en cada gol se ha demostrado lo que es el fútbol. El Madrid con muy poco se ha llevado mucho y con su gran pegada han obtenido los goles."

"Un gol nos ha hecho mucho daño. Tenemos que aprender que a veces te meten un gol y el objetivo es que no te metan otro. Yo creo que el equipo ha ido sin cabeza y en una transición controlable nos hacen el segundo gol y pese a que estamos mucha gente detrás del balón al final se queda solo Nikos. No ha sido nuestro mejor partido pero en el descanso todo el mundo vibraba con el Socuéllamos."

"No hemos sido capaces en los últimos quince minutos de hacerle más daño. Perdíamos la profundidad por la izquierda hoy. Nos ha faltado profundidad. Hoy el Madrid nos ha ganado sin querer, sin necesitarlo. Los goles suyos vienen de una falta lejana que despejamos hacia dentro, le llega el rechace en fuera de juego muy claro, y el segundo es un contraataque. El 1-3 es un balón al portero que consideran cesión, y el lanzamiento rebota en la barrera y entra dentro. El Madrid ha ganado sin ser superior."

"La situación es complicada y tenemos que sacar el mejor once y la mejor convocatoria, no vamos a llorar más de lo que ya lloramos. Hoy lloramos por la derrota, hemos sido frágiles, no hemos tenido suerte y las decisiones no nos han favorecido. Cuando en la primera parte hemos tenido tanto empuje debimos haber hecho más."

"Hay que estar confiado a día de hoy. Estamos fuera del descenso directo y hay que luchar por ganar partidos cuando hay que ganarlos. Está claro que hoy era un día para ganarlo y era un día en el que se daban todas las condiciones. Hemos empezado bien, jugando bien, etc. pero el Socuéllamos necesita de noventa grandes minutos y hoy no los hemos dado. Se nos ha penalizado mucho el error y en las situaciones puntuales de los goles no hemos tenido la suficiente suerte."