Calma tensa en Lasesarre

Google Plus

FOTO: JB Monterrey

El rumor se extendía como la pólvora a lo largo de la semana tras la dimisión de tres directivos 'por motivos personales' según anunciaba el club fabril en su web oficial. Incluso el traspiés que supuso el empate a cero en casa ante la UD Sanse pareció quedar en su segundo plano a medida que se desarrollaba la habitual comparecencia del míster ante los medios. Y así, tras desgranar, a su juicio, las claves del encuentro y analizar el próximo envite liguero ante el Navalcarnero, Movilla aprovechó para animar a todos los estamentos del club a remar en la misma dirección, mientras reclamaba "respeto" en lugar de "desprestigio=.

Zurimendi, Movilla y Orlando | FOTO: Barakaldo CF

Sin duda las desavenencias entre el entrenador y manager general de los gualdinegros y el secretario técnico de la entidad, Iñaki Zurimendi, aparecían como trasfondo de un problema concretado a la luz de tres documentos que el propio Movilla habría remitido a la directiva, citados por el diario Deia aunque previamente filtrados en foros y redes sociales. En el citado escrito se manifestaría la intención de la directiva presidida por Orlando Sáiz de prescindir de los servicios de Movilla como manager y limitar sus funciones a la de máximo responsable del banquillo, así como los argumentos del propio Movilla para defender la gestión de su equipo de trabajo, ante las conclusiones de un informe elaborado por la propia secretaría técnica que hacía un año y medio confiaba el proyecto deportivo al exentrenador del Leioa

En este ambiente enrarecido el propio Movilla no tardó en salir al paso este lunes a través de su cuenta oficiai de twitter, apuntando la necesidad de resolver de manera interna los asuntos del club y aduciendo que la falta de contraste y la descontextualización de dicha información corría el riesgo de.una mala interpretación. Posiblemente se refería, entre otros, a los contundentes argumentos expuestos hacia la gestión de Zurimendi, como los de que “carece de capacidad, conocimiento, rigor, dedicación y disponibilidad necesaria para seguir realizando las funciones de secretario técnico con eficacia”, o haber demostrado “su falta de lealtad a este club, dejándolo en un mal escenario con jugadores, representantes, secretarios técnicos y directivos deportivos de otras entidades, faltando a la verdad de manera grave”.

El técnico no quiso olvidar su agradecimiento a la gente que le ha manifestado su apoyo estos últimos días; no en vano, durante el partido en Lasesarre peñas gualdinegras como Indar Horibeltz desplegaban pancartas y emitían un comunicado a favor del entrenador y en contra de presidente, directivos y secretario técnico ante una "inminente destitución de Movilla". Sin duda la amenaza que cierne sobre su puesto -incluso ya hay quien baraja algún nombre como posible candidato al banquillo gualdinegro – subyacía latente en el ánimo del técnico barakaldés cuando afirmaba que su contrato "no iba a suponer ninguna carga para el socio del Barakaldo" si algún día el club decidía prescindir de sus servicios. Y es que, paradójicamente, cabe recordar que los tres vértices de este trío ligaban en mayo del pasado año su futuro en el club gualdinegro, cuando se anunciaba de forma oficial la renovación por tres temporadas tanto de Movilla como de Zurimendi coincidiendo con la finalización del mandato previsto por Orlando Sáiz.

FOTO: @iNDARHORIBELTZ

Pendientes de conocer la versión oficial del club al respecto – el propio jefe de prensa del club conminó a los medios a no seguir haciendo preguntas que atañesen a temas extradeportivos en sala de prensa –, la comparecencia ante los medios anunciada para este martes por el presidente ha generado una inusitada expectación en la masa social del club, ansiosa por esclarecer unos hechos que están enturbiando los primeros meses del año en el que el Barakaldo celebra su centenario, y que de momento.

Es una incógnita conocer cuál será el desenlace del conflicto suscitado, aunque parece ciertamente complicado tanto el acuerdo entre las partes como la decisión salomónica de prescindir de uno y otro. Partidarios o detractores de uno y otro modelo de gestión utilizarán argumentos como la irregular temporada repleta de altibajos a nivel deportivo – 23 puntos menos que los que a esta alturas llevaba el equipo la pasada campaña – o la planificación de una plantilla incapaz de mantener a buena parte de los efectivos que la hicieron subcampeona y que ha registrado hasta seis bajas desde que se inició la pretemporada: Carmona, Primi, Ito, Óscar, Candela y Garrido; en el otro bando, los que se acuerden del récord de 80 puntos, los playoffs y la participación en Copa del Rey ante el Valencia,así como el ambicioso proyecto pensado para acometer el ascenso a Liga Adelante.

Sea como fuere la vía de agua está abierta y queda en manos de la Junta Directiva de Orlando Saíz la decisión de poner un parche o cerrarla definitivamente para evitar el hundimiento de la nave del Barakaldo cuando la parte importante del viaje de la competición está aún por cumplir.