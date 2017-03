Un rayo de esperanza

Basilio gran salvador del conjunto majariego / Foto: Ricaro San Juan (elgoldemadriz.com)

El Cerro del Espino fue testigo el mediodía del domingo de un choque importante en las aspiraciones de dos equipos inmersos en una crisis de resultados.

Las malas noticias para el fin de semana txuribeltz comenzaron a los tres minutos del comienzo. Si pocas eras las ausencias para este trascendental partido, se sumó la desgraciada lesión de Azkoiti que volvía al eje de la zaga acompañando a Esnaola. Sagastibeltza salió en su sustitución El Rayo comenzó fuerte el encuentro dando trabajo al portero visitante. Nada más comenzar el choque Jacobo y Rubén pusieron a prueba las manos de Otaño que desbarató acertadamente las ocasiones majariegas. Ambos conjuntos no querían dejar un metro al contrario y la disputa en el control del juego fue incesante, sobre todo en la primera mitad. Ñoño, el más activo en el ataque local, tuvo dos muy claras oportunidades de poner por delante a su equipo. La primera oportunidad Ñoño dispuso de un mano a mano con Otaño que este desbarató sacando una de las manos salvadoras del encuentro. La siguiente jugada peligrosa del extremo gaditano se encontró sin ángulo para certificar. Pasado el cuarto de hora de juego, llegó la jugada polémica del partido en una internada de Jorge Galán en el área con un posible derribo señalado por el juez de la contienda. El propio atacante se hizo cargó del lanzamiento pero se topó con Basilio, que adivinó la dirección del chut. La alegría en el conjunto madrileño fue total con el primer gol que llegó, como no, de los pies de Ñoño. Un buen disparo raso cruzado del delantero majariego hizo inútil la estirada de Otaño, logrando el primer tanto de la tarde. El Real Unión no daba crédito a lo sucedido en poco más de cinco minutos tras el penalti errado. Los rayistas aprovecharon la coyuntura y siguieron creando ocasiones. Portuga y Rubén tuvieron en sus botas el segundo del partido pero la fortuna no les sonrió. Los unionistas buscaron el empate y de nuevo Galán tuvo a su alcance el empate. Solo delante de la portería tuvo la más clara del encuentro para los suyos, pero la eficacia en el conjunto irundarra en las últimas fechas es más que preocupante. Con el árbitro ya observando su reloj para el final de la primera parte, Arriaga, que volvía a disfrutar de la titularidad, realizó un buen disparo para empatar el encuentro pero se fue rozando la portería local.

El comienzo de la segunda parte tuvo un protagonista indiscutible. El Real Unión daba muestras de intensidad y metió en su área al Rayo Majadahonda. En ese momento los jugadores de Antonio Iriondo dieron rienda suelta a una de sus mejores armas, la velocidad. Ñoño, con su habitual desborde, regaló una increíble asistencia a Álvaro Portilla para sentenciar el encuentro en una gran contra lanzada por el conjunto rayista. Las ganas que pusieron los hombres de Asier Santana no se transformaron en goles. Los majariegos, muy atentos en defensa, no ofrecieron muchas opciones a la desesperación irundarra.

Tras este resultado los majariegos reactivan la opción de luchar por todo de aquí al final de temporada y acercar un poco más la salvación, objetivo prioritario. Los unionistas, empatados a puntos con majariegos con 38 puntos, dan un paso atrás en sus aspiraciones y la alargada sombra de la decepción hace poco a poco acto de presencia. El Rayo Majadahonda tendrá la oportunidad de aferrar su mejoría en un siempre complicado Urritxe frente a la SD Amorebieta. El Real Unión, en plena crisis, recibirá en el Stadium Gal al CD Toledo.