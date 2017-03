Pablo Turrillas: "No vamos a morir tan facilmente".

Pablo Turrillas

Pablo Turrillas, entrenador del Sestao River, compareció en rueda de prensa tras el partido de su equipo en Las Llanas ante el Logroñés, partido que acabó con 0-1 favorable a los riojanos.

Para Alguacil, fue un jarro de agua fría encajar el gol pese a que ambos equipos pudieron conseguir el primer tanto durante la primera mitad. Más que otra cosa, hace referencia al haber encajado el gol en los primeros minutos de la segunda mitad. Por ello, cree que el Sestao River mereció más durante el partido, al menos puntuar: "Al final te vas con un gol en una jugada de estrategia y te vas con mala cara. El primer tiempo ha sido bastante parejo, nos ha hecho bastante daño el gol".

Pablo Turrillas asegura que tras el gol, el equipo siguió intentándolo hasta el final, aunque aun así no lograra el gol del empate: "Después ha estado empujando el equipo pero no ha podido ser".

Además, Turrillas asegura que el Sestao River no ha dicho la última palabra. Para él, es seguro que el Sestao River se quedará en la categoría y no descenderá. Por ello asegura que tanto ahora como desde que comenzó su andadura en el equipo vizcaíno, el Sestao River no está muerte y tiene ganas de dar guerra en la división de bronce: "Mientras tengamos vida no nos va a pasar nada, porque nosotros no vamos a morir tan fácilmente. Eso lo tengo claro desde que estoy en el Sestao River".